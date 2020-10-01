Владимир Зеленский умеет не только сдавать при каждом удобном случае свои позиции. Выяснилось, что он овладел навыком выдвигать ультиматумы. И не кому-нибудь, а главе иностранного государства – в данном случае Польши

Президент Украины поставил условие своему польскому коллеге Анджею Дуде: Варшава обязана восстановить осквернённые могилы членов УПА* на горе Монастырь неподалёку от нынешней украинско-польской границы. И только в этом случае может состояться личная встреча глав двух государств.

Это первый подобный демарш Зеленского, который, во-первых, поражает совершенно феерической наглостью, во-вторых, полным отсутствием практических резонов для такого ультиматума. О наглости еще поговорим, но зачем украинскому правителю понадобилось брать под защиту сотрудничавших с нацистами, совершавших массовые злодеяния украинских националистов, совершенно непонятно.

Отношение Зеленского к ультрапатриотам в его бытность шоуменом было насмешливо-презрительным, если не сказать больше. В его актёрском активе — немало язвительных шуточек на эту тему, а ролик, в котором означенные патриоты представлены в образе танцующих свиней, в своё время наделал немало шума.

Ищенко описал, что будет, если Польша одержит геополитическую победу в Европе © РИА Новости, Владимир Трефилов

Отношения с радикальным националистическим активом не заладились еще в предвыборный период, когда на тот момент еще кандидат в президенты позволял себе делать заявления, которые можно было расценивать как обещания выправить перекосы политики украинизации. Итог нам известен: русскоязычная Украина отдала голоса Зеленскому в надежде на то, что он избавит ее от многообразных унижений.

Надеждам не суждено было сбыться. В образовательной и языковой сферах заработали принятые при Порошенко и дискриминационные по отношению к русскому языку законы, квоты для медиа не пересмотрены, запреты на ввоз книжной продукции из России не сняты. Политика украинизации, запущенная предшественником Зеленского, никаких видимых изменений не претерпела.

Это, однако, не означает, что новый правитель воспылал необузданной любовью к представителям националистического спектра. Он оказался не готов им эффективно противодействовать, предпочитая не ввязываться в конфликты. Но и ассоциировать себя с праворадикальным крылом он тоже не торопится.

Зеленский предъявил Евросоюзу требование по Украине © president.gov.ua

Рискну предположить, что мы наблюдаем за новым этапом трансформации политической личности нынешнего президента. Его рейтинг продолжает снижаться, русскоязычная Украина больше не намерена голосовать за кандидатов от партии «Слуга народа», а если брать временной лаг с прицелом на президентские выборы, то к моменту их проведения у Зеленского фактически не останется никаких шансов на переизбрание.

Здесь, похоже, в силу вступает традиционная для Украины схема: русскоязычная Украина обеспечивает победу тому кандидату, который, как она рассчитывает, будет защищать ее права. Потом выясняется, что новый властитель если не хуже старого, то, по меньшей мере, продолжает его линию. Электорат теряет к нему всякое доверие и к следующим выборам приходится брать в расчет голоса националистов. Так вели себя Кучма и Порошенко, очень похоже, что на эту стезю решил вступить и Зеленский.

Только из этого совершенно точно ничего не выйдет.

Теперь о наглости. Еще в 2017 году тогдашний глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил весьма определенно: «Наше послание очень ясное: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо».

Позиция Варшавы с тех пор остается прежней и очень жесткой. Бандеровцев всех мастей она считает бандитами, виновными в геноциде мирного населения, в том числе и массовых убийствах поляков, проживавших на территории Украины. В Польше было осквернено немало могил бойцов ОУН-УПА и не было ни одного случая, чтобы власти пытались этому помешать или восстановить разбитые таблички постфактум.

Разведение сил в Донбассе. Зеленский выдвинул новое спорное требование © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Моравецкий заявил, что поляки не забудут Волынскую резню и предложил строить отношения на основе исторической правды.

То есть требование Зеленского ни при каких обстоятельствах выполнено не будет, а сам по себе ультиматум в обязательном порядке приведет к охлаждению отношений между странами. Хотя Польша для Украины — очень ценный партнер и союзник на антироссийском фронте.

Ни на внешнем, ни на внутреннем контуре демарш президента Украины не будет иметь никаких практических последствий, которыми можно будет укрепить его политическую карьеру.

Таких странных, нервных, наносящих ей очевидный ущерб шагов команда Зеленского совершает все больше. Я могу объяснить это нарастающим напряжением в связи с проседающими рейтингами и ослаблением позиций как президентской партии, так и самого президента. Лихорадочные и непродуманные решения, а говоря совсем просто — бредовые выходки становятся следствием не только неопытности и утраты связи с реальностью. Действующая украинская власть чувствует каждый день, как из-под ее ног уплывает почва.

В этих условиях она пытается казаться сильной и мужественной. Получается, мягко говоря, очень скверно.

* Организация с таким названием запрещена в РФ