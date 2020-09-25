За полтора месяца до президентских выборов в США активизировалось расследование деятельности администрации Белого дома Барака Обамы, в которой кандидат от демократов Джо Байден работал вице-президентом. В 2016 году заявление ФБР за несколько дней до голосования о новых эпизодах в деле о переписке Хиллари Клинтон с личного e-mail стоило ей победы

В избирательной кампании США появился российский подтекст, а точнее вновь заговорили о прошлых президентских выборах, в которые Москва якобы вмешивалась. Министерство юстиции США ведёт параллельно несколько расследований обстоятельств начала слежки администрацией президента Барака Обамы и спецслужбами в 2016 году за предвыборным штабом баллотировавшегося от республиканцев Дональда Трампа.

24 сентября председатель юридического комитета Сената Линдси Грэм опубликовал письмо министра юстиции, исполняющего функции генерального прокурора страны, Уильяма Барра о ходе расследования и рассекреченный краткий отчёт ФБР. Дмитрий Дробницкий: Остается надежда, что в США кого-то посадят за обман о «русском вмешательстве» © РИА Новости, Нина Зотина

«ФБР проводило с 2009 по 2011 год расследование в отношении лица, который был позднее идентифицирован как источник Кристофера Стила. Пересмотр базы данных показал, что источник в 2006 году имел контакты с российским посольством и известными сотрудниками российской разведки», — говорится в документе ФБР.

Линдси Грэм подчёркивает, что досье Стила основывалось на ненадёжном и дискредитированном источнике.

Впрочем, ещё в марте прошлого года сам Стил признал, что пользовался непроверенными сведениями с некоего сайта CNN iReport. Причём на портале, который позже стал недоступным, содержалось предупреждение, что информация не отредактирована и не проверена.

Кроме того, 24 сентября телеканал Fox News сообщил со ссылкой на свой источник, что спецпрокурор Джон Дурам, который проводит одно из расследований о слежке за штабом Трампа, приступил к расследованию деятельности фонда Клинтонов, которое раньше вёл прокурор штата Юта Джон Хубер. Дураму предстоит изучить не только историю с использованием Хиллари Клинтон в бытность госсекретарём страны личного электронного ящика, но и обстоятельства поглощения в январе 2013 года дочерним подразделением Росатома «Атомредметзолото» канадской компании Uranium One, которая делала крупные пожертвования в фонд Клинтонов. Причём этот факт скрывался, несмотря на договорённости Хиллари Клинтон с Бараком Обамой называть всех жертвователей.

Как поясняет Fox News, есть люди, которые считают, что Хубер недостаточно глубоко копал это дело и старался не слишком усердно.

В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий сказал, что на позицию американских избирателей, которым 3 ноября предстоит выбрать президента страны, больше повлияли бы не компроматы из прошлого кандидатов, а очень серьёзные действия, таковыми могут стать подвижки по делу о заговоре против Трампа в 2016-2018 годах.

«Логика диктует, что здесь нужно действовать. Там материала навалом, материала, который можно было бы представить во всеуслышание при помощи консервативных СМИ и выплеснуть наружу, это было бы серьёзно — группа товарищей собиралась свергнуть законно избранного президента США по ложным обвинениям. Вот это было бы сильно. У меня большое удивление вызывает, что до сих пор никаких громких разоблачений не сделано группой прокуроров во главе с Джоном Дурамом. Может быть, Трамп и генпрокурор Барр настолько уверены в победе и собираются уже после переизбрания, когда руки совсем развязаны, начать эту борьбу», — заявил эксперт.

В августе появилась информация, что Дурам допрашивал по делу о слежке за штабом Трампа Джона Бреннана, бывшего в 2013-2017 годах директором ЦРУ, на протяжении 8 часов. А за несколько дней до этого бывший юрист ФБР Кевин Клинсмит признал на заседании окружного суда в Вашингтоне, что совершил подлог документов для начала слежки американских спецслужб за штабом Трампа в 2016 году — он внёс изменения в текст электронного письма, ставшего основанием для расследования в отношении бывшего советника избирательной кампании миллионера-республиканца Картера Пейджа.

Приговор Клинсмиту вынесут 10 декабря.

Чем интересно «досье Стила»

В «досье Стила», с которого в преддверии прошлых президентских выборов начали говорить о сговоре Трампа с Кремлём, утверждалось, что в распоряжении российских спецслужб оказались сведения личного и финансового характера, дискредитирующие Трампа. Миллиардер называл эту информацию фальшивкой, а Москва неоднократно повторяла, что готова работать с любым американским президентом, которого выберут граждане США, поэтому ей нет смысла как-то влиять на исход голосования.

На протяжении двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер пытался найти доказательства связей Трампа и российской стороны, но не смог.

Сбором компромата на миллиардера, пожелавшего баллотироваться на высший государственный пост, изначально занялись его недоброжелатели из Республиканской партии (это сейчас уровень поддержки Трампа среди республиканцев держится на отметке около 90%, а тогда многие были против, чтобы он представлял партию на выборах). Тогда, в 2015 году, недоброжелатели Трампа заказали собрать его вашингтонской частной аналитической фирме Fusion GPS, позднее к этой работе подключился бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил и его лондонская фирма Orbis Business Intelligence. От Манафорта до Байдена. Трамп косвенно признал вмешательство Украины в выборы в США © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Однако когда стало ясно, что Трамп победил на внутрипартийных праймериз и будет кандидатом в президенты от республиканцев, заказчики отказались от проекта, впрочем, имевшиеся на тот момент наработки не легли в долгий ящик — инициативу перехватили демократы. Согласно подписанному соглашению Orbis стала субподрядчиком и работала на Fusion GPS, которая действовала в рамках договора с юридической фирмой Perkins Coie, представлявшей предвыборный штаб бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии.

Таким образом, сбор компромата на своего политического оппонента оплачивал никто иной, как кандидат в президенты от демократов. Широкая общественность ознакомилась с «досье Стила» уже после оглашения результатов выборов в январе 2017 года в издании BuzzFeed. Трамп на тот момент ещё не вступил в должность, а спецслужбами ещё управляли люди действующего президента-демократа Барака Обамы, они-то и запустили расследование приписываемых избранному главе государства связей с Россией.

Кто же такой Кристофер Стил? В 1986 году он окончил Кембриджский университет с дипломом по общественным и политическим наукам. Подыскивая работу, связанную с журналистикой или юриспруденцией, Стил позвонил по объявлению в газете, в котором приглашали людей, желающих работать за границей. Как оказалось, это объявление разместила МИ-6. В итоге его включили в программу по изучению русского языка, и в 1990-1993 годах он работал под прикрытием на британскую разведку в посольстве Соединённого королевства в Москве.

Затем Стила перевели в Париж, но после публикации в открытом доступе списка британских шпионов под прикрытием был вынужден вернуться в Лондон, где в 2006 году начал руководить «российским отделом» МИ-6. Ему поручили расследовать отравление полонием бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко, получившего в Великобритании политическое убежище. Спустя два года Стил объявил о намерении уйти в отставку и открыть вместе с Кристофером Берроузом коммерческую фирму по сбору разведывательных данных.

На Западе многие называют Стила большим специалистом по России, однако в РФ он не был с 2009 года, хотя въезд в страну ему никто не запрещал. Соответственно, информацию он получает через посредников, а не напрямую с места событий. Как писала газета The Washington Times, якобы секретные материалы о «вмешательстве» РФ в американские выборы Стилу предоставлял украинский политолог Игорь Данченко, который живёт в Вашингтоне и работает в Брукингском институте.

«Октябрьский сюрприз»

Ранее министр юстиции США Уильям Барр пояснил, что расследование Дурама не имеет цели начать уголовное преследование Барака Обамы или Джо Байдена и уж тем более арестовать их.

Таким образом, расследование нацелено на нанесение демократам репутационного удара. Это так называемый октябрьский сюрприз — событие за месяц до выборов, которое может повлиять на их исход.

28 октября 2016 года, за 11 дней до выборов, Джеймс Коми, возглавлявший ФБР, сообщил об обнаружении новых материалов по делу об использовании кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки, когда она занимала пост госсекретаря США. Эта новость привела к утрате демократами значительного преимущества в предвыборной гонке.

За день до голосования разница в рейтингах кандидатов находилась в пределах статистической погрешности. В итоге Клинтон заручилась поддержкой большего количества избирателей, но Трамп получил больше голосов выборщиков, благодаря чему стал главой государства. Демократы уверены, что победить Клинтон помешало заявление Коми о новых подробностях расследования. Смерть дочери одесского еврея может изменить исход президентских выборов в США © REUTERS, Elizabeth Frantz

Впрочем, сами демократы тоже пытались оказать влияние на исход голосование, активно продвигая тему связей Трампа с Россией, вспоминая в том числе бизнес-проекты его строительной компании в Москве.

Сейчас демократы вновь пытаются бросить тень на Трампа. За последний месяц в свет вышла несколько книг, разоблачающих президента. Так, бывший юрист президента США Майкл Коэн, который теперь работает в предвыборном штабе Байдена, в своих «Мемуарах нелояльного» рассказал, как Трамп дискредитировал своих оппонентов по внутрипартийным праймериз в 2016 году и снимал ролик об увольнении Обамы,

Журналист Боб Вудворд, который был в 1970-х годах был соавтором Уотергейтского скандала, спровоцировавшего досрочную отставку президента-республиканца Ричарда Никсона, опубликовал записи своих разговоров с Трампом, в которых он признал, что намеренно скрывал от общественности реальную угрозу коронавируса. А также рассказал о вооружении США, которого ни у кого в мире нет.

Предстоящие президентские выборы станут борьбой не только двух идеологий, но и борьбой компроматов. Противостояние Демократической и Республиканской партий достигло точки, на которой обе руководствуются принципом «на войне все методы хороши».