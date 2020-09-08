8 сентября в продажу поступает книга «Мемуары нелояльного», в которой бывший юрист президента США Майкл Коэн раскрывает подробности работы на Дональда Трампа на протяжении более 10 лет. Коэн стремится сделать всё, чтобы следующим хозяином Белого дома стал демократ Джо Байден

Книга, рождённая в застенках американской тюрьмы

Как утверждает Майкл Коэн, Дональд Трамп был низкого мнения обо всех чернокожих во всех вопросах, начиная с музыки и кончая культурой и политикой. Например, Нельсона Манделу, который боролся против апартеида в Южной Африке, он называл «никаким лидером». Но самое пристальное внимание нынешний президент уделял своему предшественнику.

«Он нанял похожего на Обаму человека, чтобы записать с ним видео, в котором Трамп унижает первого чернокожего президента, а затем увольняет его. Это была некая реализация президентской фантазии», — написано в книге.

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Этот ролик должны были показать в первый вечер предвыборного съезда Республиканской партии в 2012 году, когда Трамп поддерживал выдвижение Митта Ромни кандидатом в президенты США (что и произошло впоследствии). В феврале 2020-го Ромни стал единственным сенатором-республиканцем, проголосовавшим в ходе процедуры импичмента за признание Трампа виновным по первой статье обвинения — злоупотребление властью.

Рассказывает Коэн и о политике, к которому американский лидер относится с большим уважением.

«Что касается России, то Коэн пишет, что причина, по которой Трамп восхищается российским президентом Владимиром Путиным, проще, чем думают многие критики. Трампу нравится то, что президент РФ взял под своё руководство целую страну и управляет ею как своей личной компанией — фактически как если бы это была Trump Organization», — сообщает газета The Washington Post, в распоряжении которой оказалась копия книги.

Поладить с российским лидером Трамп обещал ещё в ходе избирательной кампании 2016 года и даже намеревался отменить антироссийские санкции и признать результаты референдума в Крыму. Однако обвинение республиканца уходящей администрации Обамы в сговоре с Кремлём, а также введённый Конгрессом запрет без ведома законодателей смягчать ограничительные меры в отношении РФ поставили крест на этом намерении.

Более того, Трамп ввёл санкций против Москвы даже больше, чем Обама. Рашагейту в «Мемуарах нелояльного» тоже нашлось место.

«То, что казалось сговором, на самом деле было совпадением интересов, которое заключалось в том, чтобы навредить Хиллари Клинтон любым возможным способом. Идея вмешательства в выборы не вызывала у Трампа абсолютно никакого беспокойства», — пишет Коэн.

Факт сговора миллиардера-республиканца с российской стороной по итогам двухлетнего расследования не смог подтвердить спецпрокурор Роберт Мюллер. А по поводу планов навредить бывшему госсекретарю и бывшей первой леди США, которая в 2016 году баллотировалась в президенты от Демократической партии, достаточно вспомнить, что в то время и Владимир Путин, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно подчёркивали, что Москва готова работать с любым хозяином Белого дома, которого выберет американский народ.

Зато, как стало известно позже, в частности, от украинских политиков, предвыборный штаб Клинтон при помощи Киева собирал компромат на Трампа и руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта. Политтехнологу пришлось покинуть этот пост после публикации в газете The New York Times о получении им $12,7 млн от Партии регионов, возглавляемой бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Эту информацию подхватили многие мировые и украинские СМИ.

В середине июня 2016 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий признал, что в «амбарной книге» не было ни единой подписи американского политтехнолога, а вся история вокруг него была пиар-акцией.

«Половине американцев казалось, что Трамп по сути был контролируемым Россией обманщиком, который при помощи лжи проложил свой путь в Белый дом; другой половине, сторонникам Трампа, казалось, что весь скандал с Россией был охотой на ведьм, придуманной демократами… Обе стороны ошибались. Трамп вступил в сговор с Россией, но не при помощи таких изощрённых методов, какими представляли себе его очернители.

Также я знал, что расследование Мюллера не было охотой на ведьм. Трамп обманул на этих выборах при попустительстве со стороны России, что вы узнаете на этих страницах, потому что делать всё — я имею в виду прямо всё, — чтобы «выиграть», всегда было его моделью ведения дел и образом жизни», — говорится в предисловии к мемуарам.

Хотя подробностей расследования о мнимом вмешательстве РФ в прошлые выборы в книге нет, многие детали той президентской гонки Коэн вспоминает в красках. Например, как он вместе с другом американского лидера главным редактором National Enquirer Дэвидом Пекером придумал историю о том, что отец сенатора Теда Круза, бывший главным конкурентом Трампа на республиканских праймериз, причастен к убийству в ноябре 1963 года 35-го президента США Джона Кеннеди. Делалось это, как пишет Коэн, с ведома Трампа.

Не обошлось в книге без интимных подробностей борьбы за Белый дом.

«Коэн в своих откровениях повествует о переговорах во время кампании 2016 года, на которых высокопоставленный представитель «Организации Трампа» обсуждал вопрос о выплатах порноактрисе, утверждавшей, что у неё был роман с Трампом», — пишет газета The New York Times.

Свои мемуары Коэн писал, пока отбывал трёхлетний срок, сначала в тюрьме, а с приходом эпидемии коронавируса под домашним арестом. В августе 2018 года он пошёл на сделку со следствием и признал свою вину по восьми пунктам обвинения, среди которых нецелевое расходование средств в ходе предвыборной кампании Трампа. Под этим определением подразумевается выплата денежного вознаграждения в обмен на молчание бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели журнала Playboy Карен Макдугал, заявившим об интимных связях с Трампом.

На слушаниях в рамках расследования Коэн говорил: «Я в полной мере беру на себя ответственность за все действия, в которых признался: как за личные, так и за те, которые касаются президента США. На тёмный путь меня привела слепая верность по отношению к Трампу. Я полагал, что мой долг — покрывать его грязные дела».

Коэн как предвыборный фактор

Коэн был преданным соратником Трампа, но судебное разбирательство рассорило их раз и навсегда. Теперь адвокат будет играть против своего бывшего босса, он перешёл в стан демократов и будет помогать Джо Байдену победить на выборах.

«Больше 10 лет я был правой рукой президента, его помощником и защитником. Я являюсь соучастником сокрытия настоящего Дональда Трампа. Я помог создать иллюзию. Я здесь, чтобы сказать вам: не верьте ни единому его слову», — заявил Коэн в видеоролике.

Информацию о том, что он перерегистрировался из члена Республиканской партии (в которой состоял до выборов 2016 года) в члены Демократической, ещё 16 октября 2018 года сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник среди демократов. Тогда Коэн негативно высказывался о Трампе и выразил намерение поддержать его оппонента на президентских выборах в ноябре 2020-го.

Уже тогда адвокат призвал соотечественников взять с собой семью и друзей и проголосовать против Трампа.

«Дональд Трамп сделает всё возможное, чтобы победить. Я уверен, что сюда можно отнести махинации с бюллетенями для голосования, и считаю, что он может дойти до того, что начнёт войну, чтобы уберечь себя от потери должности. Больше всего я боюсь того, что в 2020 году не будет мирной передачи власти», — заявил Коэн в интервью телекомпании NBC, фрагмент которого показали в эфире 7 сентября.

Президент в свойственной ему манере, говоря всё, что думает, назвал Коэна крысой.

«Майкл Коэн является посрамившим свою честь уголовником, лишённым лицензии адвокатом, который врал Конгрессу. Он лишился всякого к себе доверия, и неудивительно видеть его новые попытки извлечь выгоду из своей лжи», — прокомментировала выдержки из мемуаров пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Нынешняя президентская гонка проходит в условиях сильнейшей поляризации американского общества, и обе политические партии руководствуются принципом «на войне все методы хороши». В ближайшее время и демократы, и республиканцы представят немало компромата друг на друга, а источниками этих «ошеломляющих подробностей» станут в том числе перебежчики, как Майкл Коэн.