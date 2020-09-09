По ее словам, народы Белоруссии и России всегда были близкими друзьями и соседями и останутся такими и впредь. Однако «российская пропаганда», считает Тихановская, старается исказить происходящее в Белоруссии.
Истинная же причина протестов в этой стране в том, что, несмотря на репрессивные меры в отношении оппозиции, Александр Лукашенко проиграл выборы и сфальсифицировал результаты, утверждает Тихановская. Сейчас Лукашенко удерживает власть только благодаря жестокому подавлению протестующих, уверена она.
«У белорусского народа три предельно простых требования: уход Лукашенко и новые честные прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование всех преступлений, совершенных против белорусского народа. Ни на каком этапе это не была борьба против России и, я уверена, не станет таковой», — пообещала Тихановская.
Лидер оппозиции призвала не верить пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.
Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».