«Народные дружины» против «титушек»: протест в Белоруссии перестал быть мирным

Спустя месяц после начала протестов белорусская оппозиция впервые подняла вопрос о формировании силового крыла, призванного защищать протестующих от насилия со стороны представителей власти

Судя по всему, спусковым крючком для этого стали события 6 сентября, когда в разгоне оппозиционного марша приняли участие некие молодые люди в спортивной одежде без каких-либо опознавательных знаков.

Вечером 6 сентября в популярном, ведущемся из Польши Telegram-канале NEXTA Live (2,08 млн подписчиков) был размещен опрос «Готовы ли вы создавать и вступать в отряды самообороны, а также давать отпор бандитам в штатском и карателям?». На сегодняшний день пост просмотрел 1,0 млн человек и 452,5 тыс. из них приняли участие в голосовании.

Примерно половина (46%) принявших участие в опросе указала, что она не из Белоруссии (действительно, согласно проведенному 25 августа опросу, 55% подписчиков канала являются жителями Белоруссии, 28% — России, 9% — Украины, 1% — Казахстана и 1% — прочих стран) или просто хочет увидеть результаты, а голоса прочих распределились следующим образом: 37% ответили «да», 18% — «нет».

Во вторник эту тему подняли и другие оппозиционные Telegram-каналы. Так, канал «Баста!» (137,5 тыс. подписчиков) опубликовал 8 сентября письмо одного из своих читателей: «Пришло время создавать народные дружины, чтобы защищать наших девушек, друзей, детей и стариков от нападений со стороны этих отморозков. Они — вне закона, они не называют себя, не подтверждают принадлежность даже к пролукашистским официальным структурам, прячут свои лица. Маленькие группы по 5-7 человек могут в корне изменить ситуацию на улицах. Маску на лицо — и вперед, за нами правда… У них есть дубинки и палки, а мы чем хуже? Есть много способов уравнять наши силы».

В том же канале утром во вторник была опубликована и своеобразная «инструкция» (она так и названа) «Создание дружины». В начале инструкции речь идет прежде всего о контроле за спальными районами, которые, как отмечала Украина.ру ранее, стали эпицентрами нового протеста:

«Контроль над территорией: «Поговорите с представителями вашего ЖКХ или ТСЖ о том, что теперь они должны прямиком слушаться жителей. Если они отказываются это делать, это ещё один повод не платить коммунальные услуги и брать власть в свои руки в вашем дворе.

Сделайте так, чтобы никто кроме жильцов подъезда и их знакомых не мог попасть в подъезд. Если же силовики по-прежнему получают доступ, попробуйте заменить домофонную дверь или чипы, не выдавая их никому, кроме самих жильцов. Обсудите с соседями совместные правила контроля доступа в подъезд. Получите полный доступ к крыше вашего дома» и т.д.

Непосредственно в условиях спальных районов, как говорится в инструкции, «задачи дружины: постоянный мониторинг ситуации. Разведка. При появлении бандитов быстро кидайте клич в общие чаты. Защита территории. Защита участников протестов. Защита символов и лидеров групп сопротивления. Вычисление пособников, стукачей и карателей. Если они живут рядом с вами, обязательно рассказывайте это другим через листовки».

Но есть в этой инструкции пункт и про обеспечение безопасности на массовых мероприятиях: «Безопасность на акциях: Локальные народные дружины обязательно должны быть на маршах и следить за безопасностью людей. Если ваша колонна идет пешком в центр, обязательно защищайте её, продумывайте маршрут, ведите разведку… Одна из главных задач дружин на маршах: защищать людей на подходах и отходах, когда чаще всего и происходят бандитские нападения. А также пресекать провокации властей, помогать людям со слабым здоровьем и пенсионерам. Советуем дружине носить маски и неброскую одежду, а также придумать свои собственные знаки отличия: особые повязки, узоры на масках, уникальные бэйджи».

Текстуально очень похожую инструкцию под названием «Народные дружины и самооборона» опубликовал вскоре в тот же день Telegram-канал «Беларусь головного мозга» (447,3 тыс. подписчиков), репост из которого сделал NEXTA Live. Замечу, что в этой инструкции нет призывов к незаконным действиям.

Во-первых, нет призывов к нападениям на представителей государственных ведомств, к вооружению холодным или огнестрельным оружием, к ношению униформы и т.д. Во-вторых, и российское законодательство предусматривает наличие людей со стороны организатора массовых акций, обеспечивающих порядок на массовых мероприятиях. Процитируем, например, Федеральный закон №54-ФЗ от 19 июня 2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»: «В уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются… формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка». В заявке указываются конкретные люди, ответственные за поддержание порядка на мероприятии.

Другое дело, что каждый понимает взятые на себя обязанности по-своему. Почему речь о создании «народных дружин» или «групп самообороны» зашла среди протестующих только сейчас? Дело в том, что 6 сентября была нарушена пресловутая монополия власти на насилие. В нападениях на участников оппозиционного марша впервые приняли участие целые группы крепких молодых людей в спортивной одежде.

Формы или хотя бы опознавательных знаков у этих людей в масках и балаклавах, избивавших людей дубинками и имевших при себе для защиты щиты и бронежилеты, не имелось. Однако рядом с ними заметили вооруженных дубинками офицеров МВД в штатском.

Кто были эти люди — сотрудники органов или просто привлеченные к разгону протестующих спортсмены из подведомственных МВД клубов — неизвестно. Но ситуация, когда на улицах бегают с оружием и избивают людей некие персонажи в масках без опознавательных знаков, формы и документов, — это нонсенс. Монополия на насилие нарушена самим государством.

Можно напомнить, что активное применение Виктором Януковичем сотен вооруженных (на финальном этапе — уже и огнестрельным оружием) наемных спортсменов-«титушек» стало одним из триггеров для мобилизации людей на протесты против «Партии регионов». И в том числе ознаменовало конец ее власти.