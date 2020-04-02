По состоянию на 18:00 2 апреля в мире зафиксировали свыше 952 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 48,3 тысячи человек скончались, около 202,5 тысячи заболевших вылечились

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 15:00 2 апреля

По-прежнему много зараженных в Китае (более 82,4 тысячи), Германии, где с 15:00 число заболевших выросло на несколько сотен до 79,4 тысячи, Франции (около 58 тысяч), Иране (почти 50,5 тысячи), Великобритании (почти 30 тысяч), Швейцарии (свыше 18 тысяч) и Турции (больше 15,6 тысячи).

Данные по смертности с 15:00 не изменились. Первенство по числу смертей по-прежнему удерживает Италия, где от коронавирусной инфекции скончались свыше 13 тысяч человек. Катастрофическая ситуация также наблюдается в Испании, где коронавирус унес жизни свыше 10 тысяч человек. В США погибли более 5 тысяч человек, во Франции число смертей превысило 4 тысячи человек.

Ситуация в России

Ситуация в России по числу заболевших с 15:00 остается неизменной: общее число заболевших коронавирусом составляет 3548 человек.

При этом разнятся данные о числе выздоровевших и погибших: так, согласно информации на сайте coronavirus-monitor.com, в стране 243 пациента поправились, а 31 скончался. В то же время данные ресурса gisanddata.maps.arcgis.com свидетельствуют о том, что среди россиян выздоровели 235 человек, а умерли — 30.

Больше всего новых случаев заражения фиксируется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В связи со сложившейся ситуацией в большинстве регионов России продолжают действовать карантинные меры. Среди них — необходимость отправиться на обсервацию для прибывших из-за границы граждан.

Так, стало известно, что Емельяновский районный суд Красноярска отправил на принудительную изоляцию в обсерватор восьмерых туристов, прилетевших из Таиланда и отказавшихся добровольно отправиться на изоляцию в санаторий «Лесной».

Тем временем в Забайкальском крае были введены дополнительные ограничительные меры. Несмотря на то что продмаги продолжают свою работу в условиях карантина, губернатор Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя в регионе. Похожие ограничения были введены ранее в Якутии, где запрет ввели только в двух городах и двух районах, и в Карелии, где спиртное теперь можно купить только с 10:00 до 14:00.

К слову, в Карелии следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении карантина против 36-летней местной жительницы. Ей вменяют часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 236 УК (приготовление к нарушению карантина, повлекшему по неосторожности массовое заболевание людей) за то, что она контактировала с зараженным коронавирусом, но не стала сидеть на карантине и «отправилась в поездку — сначала на самолете, а потом и на поезде».

На нарушения карантина реагируют и главы республик. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «козлом» местного бизнесмена Асланбека Ахметханова после того, как увидел видеозаписи, на которых Ахметханов во время застолья проклинает тех, «кто запрещает пить», и стреляет в воздух из огнестрельного оружия. При этом на одном из видео звучит фраза «мы же на карантине».

Тем временем президент РФ Владимир Путин выступил с новым обращением к соотечественникам. Глава государства сообщил, что объявленная до 5 апреля нерабочая неделя продлевается до конца месяца.

Ситуация на Украине

На Украине же, по данным аналитической компании Factum Group, с момента введения карантина каждый пятый украинец был вынужден уйти в неоплачиваемый отпуск. При этом только треть работающих граждан переключили на дистанционный режим.

Несмотря на карантин, 6 из 10 работающих украинцев продолжают ходить на работу. В большинстве случаев люди вынуждены ходить на работу либо из-за отсутствия организационного предоставления удаленного режима, либо из-за специфики самой работы.

При этом у 19% граждан зарплата стала ниже, чем до карантина, а около 5% украинцев понесли больше потерь — их доходы сократились более чем на треть.

Вынуждены продолжать работу, например, водители, которые с ростом напряженности в обществе стали сталкиваться с агрессией со стороны пассажиров. Так, в Кропивницком из-за просьбы кондуктора надеть маски для проезда в общественном транспорте мужчина и женщина кирпичом выбили стекло в автобусе.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Владимир Миколаенко впал в панику после того, как ему доложили о первом подтверждённом случае короновируса в городе и подозрении данной болезни у заместителя главы ХОГА Вадима Чабана, с которым градоначальник неделю назад проводил совместное совещание.

В итоге Миколаенко передал руководство городом своему заместителю и потребовал проверки на коронавирус.

Стоит отметить, что, по данным Минздрава Украины, всего в стране с начала года на коронавирус провели чуть более 3,8 тысячи тестов. При этом сообщается, что Украине стала одной из 40 стран, в которые Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправит оборудование для обнаружения вируса. Лаборатории получат от МАГАТЭ диагностические машины и наборы, реагенты и лабораторные расходные материалы для ускорения национального тестирования, а также материалы для обеспечения биобезопасности.

Всего на Украине зафиксировано 804 случая коронавирусной инфекции, из которых 20 летальных. Тринадцать пациентов выздоровели. Наибольшая доля заболевших (60,7%) среди лиц от 30 до 60 лет.

Ситуация в мире

Тем временем китайские ученые намерены распространить испытание вакцины от нового типа коронавируса на другие страны, поскольку в КНР наблюдается низкий уровень заражения. Вакцину протестируют на 10 тысячах пациентов: для выводов об эффективности препарата необходимо, чтобы иммунитет выработался свыше чем у 100 подконтрольных.

Эксперт из Шанхая Тао Лин отметил, что США вряд ли согласятся сотрудничать с Пекином, поэтому будут рассмотрены Великобритания и Германия.

К слову, в Германии пандемия коронавируса вынуждает людей совершать труднообъяснимые поступки. В то время как один немецкий политик, боровшийся с СOVID-19, покончил с собой, другой сознательно заразился коронавирусом, чтобы поддержать свою заболевшую подругу.

Но не все теряют самообладание. Так, специалисты из Германии объединились с коллегами Австрии, Нидерландов и Греции, чтобы проверить гипотезу о том, что живая вакцина от туберкулеза БЦЖ в разы снижает заболеваемость коронавирусом.

Если гипотеза будет подтверждена, это станет серьезной основой для борьбы с коронавирусной инфекций. В частности, путём вакцинации вакциной БЦЖ.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица