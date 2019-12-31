Ровно год назад, в конце декабря 2018 года, Россия ввела дополнительные санкции против Украины. Всего в санкционный список тогда попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. Ограничения предполагали блокировку средств, ценных бумаг и имущества в России, а попавшие под санкции люди и компании не могли бы выводить из России капитал

Под российскими санкциями в частности оказались министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов и сын экс-президента Алексей Порошенко. Санкции также были введены в отношении некоторых крупных украинских бизнесменов, например, главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева и миллиардера Виктора Пинчука и их компаний. Среди компаний, попавших под санкции, можно отметить крупнейший украинский агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт", производителя железной руды Ferrexpo, частную газодобывающую компанию Burisma.

«Постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие», — говорилось в заявлении пресс-службы правительства РФ. «Чтобы себе не навредить»: Ищенко рассказал, какие ответные санкции может ввести РФ против США

В списке запрещенных в 2018 году украинских товаров значатся пшеница и подсолнечное масло, консервированная рыба и овощи, фруктовые соки, пиво и вина, шоколад, кондитерские изделия, бумага, картон, тракторы и прицепы, холодильное оборудование, провода и кабели.

Обмен санкционными ударами

Премьер РФ Дмитрий Медведев отмечал в 2018 году, что это ответные санкции и они коснутся только тех компаний и граждан Украины, которые наносят вред интересам России и совершают действия, направленные на причинение ущерба российскому государству. «Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие», — сказал он, подчеркнув также, что СССР жил под санкциями десятилетиями. Напомним, что с 2014 года Украина ввела санкции против 1228 российских граждан и 468 компаний.

В перечень российских товаров, которые ранее попали под украинское эмбарго, входят мясо, рыба, крупы, зерна, хлебобулочные изделия, водка, пиво, сигареты, кондитерские изделия, корма, ряд химикатов и железнодорожное оборудование.

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла внесенную главой комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом поправку в закон "О рынке электроэнергии", которая разрешила покупать в России электроэнергию по двухсторонним договорам. Герус утверждал, что это может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей. Однако уже 4 декабря под давлением националистов правительство Украины дало задний ход, запретив импорт электроэнергии из «страны-агрессора».

В декабре 2019 РФ расширила санкционный список, включив в него такие украинские товары, как грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления и части насосов. По оценкам украинских экономистов, Украина потеряет еще 1,3% экспорта в РФ на общую сумму $31,2 млн. В первую очередь пострадают украинские производители медицинского оборудования.

На днях же, 23 декабря 2019 года, Дмитрий Медведев заявил, что санкции можно и отменить, но на двусторонней основе, если только со стороны Киева будет такая инициатива. «Мы им [Киеву] всегда говорили: «Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели», — заявил Медведев. Санкции США против «Турецкого потока» не повлияют на сроки его запуска - Ищенко © РИА Новости, Нина Зотина

Бизнес эксперт Московского центра Карнеги Андрей Мовчан отмечал, что данные санкции не окажут особого действия на Киев, поскольку включенные в список компании и лица не занимались бизнесом в РФ. «Под санкции попали те компании, чьи интересы на территории России никак не представлены. Соответственно, экономического эффекта ожидать не следует», — утверждал Мовчан. Вместе с тем, как подчеркивает Мовчан, Украина и РФ продолжают торговать по ряду других позиций, которые санкции не затрагивают. Например, титан, добываемый на Украине, продолжает поставляться в РФ.

О том, что критически важные для Украины товары не попали в список, говорил недавно и украинский экономист Алексей Кущ. «Серьезно подорвать украинскую экономику могло бы то, если бы Россия пошла на полную блокировку транзита и экспорта в нашу страну энергоносителей, начиная от газа и заканчивая углем, нефтью и нефтепродуктами… Это действительно могло бы повлиять на нашу экономику. А все остальное — то, что Россия применяет, — это, безусловно, имеет какой-то экономический эффект, но уже не способно затормозить рост украинской экономики», — считает Алексей Кущ.

От обмена санкционными ударами страдает и соседняя Молдова. Как отмечал президент Молдовы Игорь Додон, эти санкции рикошетом ударят по экономике Молдовы, связанной с РФ через территорию Украины.

«Поскольку молдавские товары, экспортируемые в Российскую Федерацию, транспортируются через территорию Украины, введенный запрет создает барьеры и для экспорта молдавской продукции на российский рынок в силу удлинения маршрута доставки грузов и увеличения транспортных расходов», — писал президент Молдовы.

В целом же, по данным российской таможни, с 2014 года торговый оборот России с Украиной упал почти втрое, в результате чего Украина выбыла из десятки крупнейших торговых партнеров для РФ, а ее место занял Казахстан.

Рост торговли с Китаем

Одним из следствий взаимных санкций стало некоторое падение объема торговли Украины и РФ. И вакантное место начал занимать Китай. Если еще в 2018 году главным торговым партнером Украины оставалась Россия, то в 2019-м ее опередил Китай. Что бы ни говорили украинские политики о евроинтеграции, но основные покупатели украинской продукции по-прежнему находятся на востоке, как и производители товаров по доступным для Украины ценам.

В этом году Украина нарастила экспорт своей продукции в Китай, Индию и Турцию. Экспортирует Украина в основном сырье. В 2019 году почти на 50% вырос экспорт зерновых культур, на 3,2% — экспорт растительных жиров и почти на 25% — экспорт руды, шлака и золы. Также на 98% вырос экспорт овощей.

Однако одним из следствий переориентации украинской экономики на другие рынки (вместо стран СНГ) стала ускоренная деиндустриализация и падение экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью: изделия из черных металлов минус 6,6% в 2019 году; продукция машиностроения — минус 2,2%; электрические машины — минус 4,6%.

Импортирует же Украина все больше китайскую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Поскольку промышленное производство на Украине падает, то постепенно сокращается и потребность в нефти и газе, которые Киев закупает преимущественно у России. Белорусский эксперт Лущ рассказал, как Союзное государство поможет России обойти санкции © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

По данным Госстата Украины, за первые десять месяцев 2019-го Украина экспортировала товаров на $41,645 млрд (+7,4% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го), а импортировала на $50,108 млрд (+ 7,1%). Негативное сальдо, таким образом, составило $8,463 млрд (+5,5%).

Крупнейшим импортером для Киева стал Китай — он импортировал за первые десять месяцев товаров на Украину на сумму $7,568 млрд, потеснив с первого места РФ, которая за тот же период импортировала на Украину товаров на сумму $5,896 млрд. Эти же два государства стали и крупнейшими экспортерами украинских товаров. Китай экспортировал на сумму почти 3 миллиарда долларов, а РФ — 2,8 млрд. На третьем месте идет Турция, экспортировавшая украинских товаров за первые десять месяцев на сумму 2,1 миллиарда долларов.

С этими же странами у Украины и самый большой разрыв в балансе экспорта-импорта (торговое сальдо). С Китаем — минус $4,7 млрд, с РФ — минус 3,2 млрд. Иными словами, такая торговля намного выгоднее для Китая и РФ. В Китай Украина продает преимущественно железную руду, а покупает — продукцию, сделанную китайскими рабочими, в том числе и из этой руды. В 2019 году экспорт руды из Украины в Китай вырос на 90%. На 102% возрос также экспорт в Китай подсолнечного масла и семечек.

Немного нарастила Украина за истекший год и экспорт в Польшу (+2,2%). В Польшу продают преимущественно тоже черные металлы, подсолнечное масло, а также древесину и мебель из этой древесины, что напрямую связано с вырубками украинских лесов.

В Россию, несмотря на санкции, Украина продает чёрные металлы, продукты неорганической химии, машиностроительную продукцию, пластмассы и полимеры, ж/д локомотивы, изделия из чёрных металлов и электрические машины. Как мы видим, в отличие от экспорта в другие страны, в торговле Украины с РФ еще есть определенная доля продукции с высокой добавленной стоимостью. Но эта доля сокращается год от года, вследствие упадка промышленного производства на Украине. Поскольку санкции РФ касаются преимущественно промышленных товаров, они в какой-то степени способствуют дальнейшей деиндустриализации Украины. Тем не менее, похоже, это не противоречит основному курсу украинского правительства на то, чтобы сделать украинскую экономику лишь заменяемым сырьевым придатком для более крупных экономик Китая, Польши и Турции.