Завод по производству Patriot на Украине станет легальной целью для России — Ермаков - 14.07.2026 Украина.ру
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Завод по производству Patriot на Украине станет легальной целью для России — Ермаков
Завод по производству Patriot на Украине станет легальной целью для России — Ермаков - 14.07.2026 Украина.ру
Завод по производству Patriot на Украине станет легальной целью для России — Ермаков
Разговоры о лицензиях на производство Patriot на Украине — пустая болтовня, поскольку любой такой завод станет легальной целью для России. Украина уже стала полигоном для отработки технологий, но Киев ничего не получит бесплатно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ Сергей Ермаков
2026-07-14T12:04
2026-07-14T12:04
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом он сообщил 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре в ходе встречи с Владимиром Зеленским.Отвечая на вопрос о реалистичности планов по ПВО, Ермаков заявил, что у Трампа часто бывают громкие заявления, но нужно смотреть на суть.Он отметил, что Украина уже стала полигоном для отработки новых технологий. "За кадром стоят решения, связанные с крупными американскими оружейными и IT-корпорациями", — пояснил он.По словам эксперта, речь идет об отработке интегрированных систем данных, систем наблюдения и обнаружения, таких как Palantir и Anduril. "Это делается с прицелом не на Киев, а на будущее — для самих американцев", — отметил Ермаков.Он подчеркнул, что при президенте Трампе Киев ничего не получит бесплатно. "Что касается разговоров о лицензиях на производство Patriot на территории Украины — это пустая болтовня. Любой такой завод станет легальной целью для российских сил, и никто его там развертывать не будет", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.Больше на тему итогов саммита НАТО в Анкаре — в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял" на сайте Украина.ру.
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Завод по производству Patriot на Украине станет легальной целью для России — Ермаков

12:04 14.07.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Разговоры о лицензиях на производство Patriot на Украине — пустая болтовня, поскольку любой такой завод станет легальной целью для России. Украина уже стала полигоном для отработки технологий, но Киев ничего не получит бесплатно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ Сергей Ермаков
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом он сообщил 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре в ходе встречи с Владимиром Зеленским.
Отвечая на вопрос о реалистичности планов по ПВО, Ермаков заявил, что у Трампа часто бывают громкие заявления, но нужно смотреть на суть.
Он отметил, что Украина уже стала полигоном для отработки новых технологий. "За кадром стоят решения, связанные с крупными американскими оружейными и IT-корпорациями", — пояснил он.
По словам эксперта, речь идет об отработке интегрированных систем данных, систем наблюдения и обнаружения, таких как Palantir и Anduril. "Это делается с прицелом не на Киев, а на будущее — для самих американцев", — отметил Ермаков.
Он подчеркнул, что при президенте Трампе Киев ничего не получит бесплатно. "Что касается разговоров о лицензиях на производство Patriot на территории Украины — это пустая болтовня. Любой такой завод станет легальной целью для российских сил, и никто его там развертывать не будет", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.
Больше на тему итогов саммита НАТО в Анкаре — в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял" на сайте Украина.ру.
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