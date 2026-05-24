"Россия не оставит Приднестровье": Брутер объяснил, какой сигнал Кремль послал Кишиневу - 24.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260524/rossiya-ne-ostavit-pridnestrove-bruter-obyasnil-kakoy-signal-kreml-poslal-kishinevu-1079343627.html
"Россия не оставит Приднестровье": Брутер объяснил, какой сигнал Кремль послал Кишиневу
"Россия не оставит Приднестровье": Брутер объяснил, какой сигнал Кремль послал Кишиневу - 24.05.2026 Украина.ру
"Россия не оставит Приднестровье": Брутер объяснил, какой сигнал Кремль послал Кишиневу
Кишинев и Запад оказывают сильное давление на Приднестровье, и Россия отвечает на это указом о гражданстве. Отсутствие реакции провоцирует больше, чем ее наличие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-05-24T04:15
2026-05-24T04:15
новости
приднестровье
россия
кишинёв
владимир брутер
украина.ру
главные новости
главное
владимир путин
гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/13/1079179090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_563e7193831c6fcbdf4870e6c89a3197.jpg
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), смогут подать заявление на российское гражданство в упрощенном порядке.Журналист спросил, почему указ об упрощенном гражданстве для жителей Приднестровья был издан именно сейчас и какие события могут последовать вслед за ним. Эксперт ответил, что Кишинев и Запад оказывают сильное давление на республику."Это предполагает наличие обратной реакции, которая показывает, что для России Приднестровье остается в фокусе внимания. И Россия будет реагировать на попытки ликвидировать Приднестровскую автономию", — подчеркнул Брутер.Так же журналист поинтересовался, есть ли вероятность, что этот шаг спровоцирует Молдавию и Украину на военную агрессию. По мнению эксперта, не реагировать на давление нельзя."Отсутствие реакции всегда провоцирует больше, чем ее наличие. Кроме того, давление Киева, Кишинева и Запада на Приднестровье до сих пор ничем не провоцировалось", — заявил собеседник издания.Владимир Брутер заключил, что ответная реакция России показывает: Приднестровье остается в фокусе внимания Москвы.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.Больше на тему ситуации в Приднестровье — в материале "Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить" на сайте Украина.ру.
приднестровье
россия
кишинёв
пмр
запад
молдавия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/13/1079179090_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_465b98a472caeb1b03fb14384cbfeffb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, приднестровье, россия, кишинёв, владимир брутер, украина.ру, главные новости, главное, владимир путин, гражданство, российский паспорт, пмр, запад, молдавия, международные отношения, международная политика, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости россии, новости россии и украины, будет ли война, будет ли война с нато
Новости, Приднестровье, Россия, Кишинёв, Владимир Брутер, Украина.ру, Главные новости, главное, Владимир Путин, гражданство, российский паспорт, ПМР, Запад, Молдавия, международные отношения, Международная политика, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости России, новости России и Украины, будет ли война, будет ли война с НАТО

"Россия не оставит Приднестровье": Брутер объяснил, какой сигнал Кремль послал Кишиневу

04:15 24.05.2026
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанк33-я годовщина ввода Миротворческих сил РФ на территорию Приднестровья
33-я годовщина ввода Миротворческих сил РФ на территорию Приднестровья - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Кишинев и Запад оказывают сильное давление на Приднестровье, и Россия отвечает на это указом о гражданстве. Отсутствие реакции провоцирует больше, чем ее наличие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), смогут подать заявление на российское гражданство в упрощенном порядке.
Журналист спросил, почему указ об упрощенном гражданстве для жителей Приднестровья был издан именно сейчас и какие события могут последовать вслед за ним. Эксперт ответил, что Кишинев и Запад оказывают сильное давление на республику.
"Это предполагает наличие обратной реакции, которая показывает, что для России Приднестровье остается в фокусе внимания. И Россия будет реагировать на попытки ликвидировать Приднестровскую автономию", — подчеркнул Брутер.
Так же журналист поинтересовался, есть ли вероятность, что этот шаг спровоцирует Молдавию и Украину на военную агрессию. По мнению эксперта, не реагировать на давление нельзя.
"Отсутствие реакции всегда провоцирует больше, чем ее наличие. Кроме того, давление Киева, Кишинева и Запада на Приднестровье до сих пор ничем не провоцировалось", — заявил собеседник издания.
Владимир Брутер заключил, что ответная реакция России показывает: Приднестровье остается в фокусе внимания Москвы.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.
Больше на тему ситуации в Приднестровье — в материале "Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПриднестровьеРоссияКишинёвВладимир БрутерУкраина.руГлавные новостиглавноеВладимир Путингражданствороссийский паспортПМРЗападМолдавиямеждународные отношенияМеждународная политикаСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости Россииновости России и Украиныбудет ли войнабудет ли война с НАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:25Главное за ночь 29 мая
08:00Молдавия при украинских наместниках: как противостояние Бодюла и Щёлокова предвосхитило войну на Днестре
07:51ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией
07:24Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Румынии на границе с Украиной
07:00Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе
06:40Кто на самом деле убивает Украину как нацию и государство. Эксперты о ситуации в стране и вокруг неё
06:30Американская парадигма: фаворит республиканцев может отказаться от участия в президентских выборах-2028
06:20Пошлинный вопрос. Шоу, в котором Трамп сделал США "осажденной крепостью", обернется грандиозным крахом
06:10Откуда на Беларусь готовится нападение. Роль Минска в водевиле Зеленского
06:00Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей
05:45"Настало время нанести Украине неприемлемый ущерб": Колпашников про удары возмездия
05:32Боец "Востока" рассказал об обманном манёвре при освобождении Добропасово
05:30Сидоров про системные удары по Киеву: "Россия переходит к новому этапу эскалации"
05:15Зеленскому о прилете "Орешника" сообщили американцы: Сидоров про новый этап эскалации
05:00"На Украине банально закончатся мужики": эксперт о последних ресурсах и потерях ВСУ
04:50Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке
04:45"Со временем ИИ заменит человека на поле боя": Орлов о трансформации современной войны
04:31В Ярославле из-за атаки БПЛА вновь перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы
04:30"Под ружьем около миллиона, еще миллион — в СЗЧ": эксперт про тех, кто не успел сбежать с Украины
04:15"Запад рассчитывал, что мы сломаемся": Колпашников о ресурсах России и просчетах Европы
Лента новостейМолния