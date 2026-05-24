"Россия не оставит Приднестровье": Брутер объяснил, какой сигнал Кремль послал Кишиневу

Кишинев и Запад оказывают сильное давление на Приднестровье, и Россия отвечает на это указом о гражданстве. Отсутствие реакции провоцирует больше, чем ее наличие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-05-24T04:15

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), смогут подать заявление на российское гражданство в упрощенном порядке.Журналист спросил, почему указ об упрощенном гражданстве для жителей Приднестровья был издан именно сейчас и какие события могут последовать вслед за ним. Эксперт ответил, что Кишинев и Запад оказывают сильное давление на республику."Это предполагает наличие обратной реакции, которая показывает, что для России Приднестровье остается в фокусе внимания. И Россия будет реагировать на попытки ликвидировать Приднестровскую автономию", — подчеркнул Брутер.Так же журналист поинтересовался, есть ли вероятность, что этот шаг спровоцирует Молдавию и Украину на военную агрессию. По мнению эксперта, не реагировать на давление нельзя."Отсутствие реакции всегда провоцирует больше, чем ее наличие. Кроме того, давление Киева, Кишинева и Запада на Приднестровье до сих пор ничем не провоцировалось", — заявил собеседник издания.Владимир Брутер заключил, что ответная реакция России показывает: Приднестровье остается в фокусе внимания Москвы.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.Больше на тему ситуации в Приднестровье — в материале "Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить" на сайте Украина.ру.

