На северо-востоке Сирии из тюрьмы вышли около 1,5 тысяч террористов ИГ* - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/na-severo-vostoke-sirii-iz-tyurmy-vyshli-okolo-15-tysyach-terroristov-ig-1074536103.html
На северо-востоке Сирии из тюрьмы вышли около 1,5 тысяч террористов ИГ*
На северо-востоке Сирии из тюрьмы вышли около 1,5 тысяч террористов ИГ* - 20.01.2026 Украина.ру
На северо-востоке Сирии из тюрьмы вышли около 1,5 тысяч террористов ИГ*
Около 1,5 тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) были освобождены из тюрьмы в городе эш-Шаддади на северо-востоке Сирии после подписания соглашения о прекращения огня. Об этом 20 января сообщает РИА Новости
2026-01-20T04:14
2026-01-20T04:16
новости
украина.ру
сирия
иг
курды
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1c/1060042126_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ef2040db86044cb3b35cbaa219e8d2d.jpg
"Полторы тысячи боевиков ИГ*, включая как иностранных, так и сирийских граждан, были освобождены связанными с Дамаском вооруженными группами из тюрьмы эш-Шаддади в Хасаке", — говорится в сообщении курдского телеканала Rudaw со ссылкой на пресс-секретаря курдского формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) Фахрада Шами.18 января президент Сирии Ахмед аш-Шараа и лидер курдского ополчения СДС на северо-востоке страны Мазлум Абди подписали соглашение о прекращении огня, которое также включает интеграцию СДС в ряды правительственных сил и передачу северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству.Кроме того, власти Сирии возьмут на себя ответственность за удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ* и их семей.Подробнее в публикации - Власти Сирии и курдское ополчение подписали соглашение о прекращении огня и интеграции.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Запрещенная в России террористическая организация
сирия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1c/1060042126_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb6f49eabb4bbaa08a1dd138c9068c86.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, сирия, иг, курды, перемирие
Новости, Украина.ру, Сирия, ИГ, курды, перемирие

На северо-востоке Сирии из тюрьмы вышли около 1,5 тысяч террористов ИГ*

04:14 20.01.2026 (обновлено: 04:16 20.01.2026)
 
© AP / Leo Correa
- РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP / Leo Correa
Читать в
ДзенTelegram
Около 1,5 тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) были освобождены из тюрьмы в городе эш-Шаддади на северо-востоке Сирии после подписания соглашения о прекращения огня. Об этом 20 января сообщает РИА Новости
"Полторы тысячи боевиков ИГ*, включая как иностранных, так и сирийских граждан, были освобождены связанными с Дамаском вооруженными группами из тюрьмы эш-Шаддади в Хасаке", — говорится в сообщении курдского телеканала Rudaw со ссылкой на пресс-секретаря курдского формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) Фахрада Шами.
18 января президент Сирии Ахмед аш-Шараа и лидер курдского ополчения СДС на северо-востоке страны Мазлум Абди подписали соглашение о прекращении огня, которое также включает интеграцию СДС в ряды правительственных сил и передачу северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству.
Кроме того, власти Сирии возьмут на себя ответственность за удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ* и их семей.
Подробнее в публикации - Власти Сирии и курдское ополчение подписали соглашение о прекращении огня и интеграции.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Запрещенная в России террористическая организация
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руСирияИГкурдыперемирие
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40"На картах командования уже обозначена линия Днепра": военный эксперт про следующий этап СВО
05:30Никаких "если", Украина обречена: кто хочет жить, должен "сдаваться или разбегаться", уверен Ищенко
05:20"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая
05:10Трамп – симптом, а не создатель кризиса: Бабич о том, как фигура лидера США стала маркером сдвигов
05:05Коррупция антикоррупционеров. Почему РФ нужно добиться демонтажа украинской антикоррупционной вертикали
05:00Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа
04:56"Восстановлению подлежит": как "оживляют" технику в зоне СВО
04:50Покупка Гренландии? Запад в шоке: почему лидеры ЕС не готовы к территориальным претензиям США
04:44Киев атакуют "Герани" и "Искандеры". Сводка ночных ударов ВС РФ по регионам Украины на 4:00
04:40Вот - полуразворот? Или ментальное покорение Сибири
04:30"Трамп прямо говорит об оккупации": Дмитрий Бабич указал на крах двойных стандартов Запада
04:20Освобождение Славянска и Краматорска разрежет пополам фронт ВСУ — Мягков назвал ключевую цель ВС РФ
04:14На северо-востоке Сирии из тюрьмы вышли около 1,5 тысяч террористов ИГ*
04:10Дмитрий Бабич: Конфликт из-за Гренландии разрушает главный миф Запада о "мирных демократиях"
04:00Эксперт: США посылают в Россию прагматичных переговорщиков, а ЕС — идеологических дипломатов
03:57Память украинского народа о нацистах переформатировали — глава Росархива
03:17Новый министр планирует накрыть Украину антидроновым куполом
02:55Вблизи Сочи пролетел разведывательный самолёт ВМС США
02:33Иран не пустили на форум в Давосе
02:04Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния