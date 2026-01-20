https://ukraina.ru/20260120/na-severo-vostoke-sirii-iz-tyurmy-vyshli-okolo-15-tysyach-terroristov-ig-1074536103.html

На северо-востоке Сирии из тюрьмы вышли около 1,5 тысяч террористов ИГ*

На северо-востоке Сирии из тюрьмы вышли около 1,5 тысяч террористов ИГ* - 20.01.2026 Украина.ру

На северо-востоке Сирии из тюрьмы вышли около 1,5 тысяч террористов ИГ*

Около 1,5 тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) были освобождены из тюрьмы в городе эш-Шаддади на северо-востоке Сирии после подписания соглашения о прекращения огня. Об этом 20 января сообщает РИА Новости

2026-01-20T04:14

2026-01-20T04:14

2026-01-20T04:16

новости

украина.ру

сирия

иг

курды

перемирие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1c/1060042126_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ef2040db86044cb3b35cbaa219e8d2d.jpg

"Полторы тысячи боевиков ИГ*, включая как иностранных, так и сирийских граждан, были освобождены связанными с Дамаском вооруженными группами из тюрьмы эш-Шаддади в Хасаке", — говорится в сообщении курдского телеканала Rudaw со ссылкой на пресс-секретаря курдского формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) Фахрада Шами.18 января президент Сирии Ахмед аш-Шараа и лидер курдского ополчения СДС на северо-востоке страны Мазлум Абди подписали соглашение о прекращении огня, которое также включает интеграцию СДС в ряды правительственных сил и передачу северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству.Кроме того, власти Сирии возьмут на себя ответственность за удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ* и их семей.Подробнее в публикации - Власти Сирии и курдское ополчение подписали соглашение о прекращении огня и интеграции.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Запрещенная в России террористическая организация

сирия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, сирия, иг, курды, перемирие