В ЕС рассматривают возможность кибератак и внезапных учений НАТО в отношении России — СМИ - 27.11.2025
В ЕС рассматривают возможность кибератак и внезапных учений НАТО в отношении России — СМИ
В ЕС рассматривают возможность кибератак и внезапных учений НАТО в отношении России — СМИ - 27.11.2025 Украина.ру
В ЕС рассматривают возможность кибератак и внезапных учений НАТО в отношении России — СМИ
В странах Европейского союза обсуждают возможные ответные меры на так называемые "гибридные атаки", в которых бездоказательно обвиняют Москву
2025-11-27T12:22
2025-11-27T12:22
В числе рассматриваемых вариантов — проведение совместных киберопераций против России и незапланированных военных учений НАТО. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов. Согласно публикации, спектр предложений варьируется от "совместных киберопераций против России и более оперативного и скоординированного приписывания гибридных атак... Москве до неожиданных военных учений под руководством НАТО". При этом, как отмечает издание, окончательное решение о том, какой именно будет форма ответа, пока не принято. Особое внимание привлекли слова одного из дипломатов евроблока, процитированные Politico. По его словам, любые предпринятые Европой меры должны быть такими, чтобы ответственность за них можно было "правдоподобно отвергнуть". Данные обсуждения происходят на фоне сообщений СМИ ряда европейских государств об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Подобные инциденты ранее фиксировались в Дании, Норвегии и Германии. В Кремле подобные обвинения категорически отвергают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие заявления "пустыми и безосновательными". Президент Владимир Путин в ходе недавнего заседания клуба "Валдай" в шутливой форме отметил, что больше не будет "запускать дроны ни во Францию, ни в Данию", ни в другие страны, куда их якобы зафиксировали. Это не первый случай, когда в Европе звучат предложения о силовом демонстрировании настроений в отношении России. Так, в октябре телеграф сообщал, что Эстония предложила НАТО проводить учения с отработкой применения ядерного оружия вблизи восточного фланга альянса. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у российских границ. Российские власти заявляют о готовности к диалогу с альянсом, но только на равноправной основе, и призывают Запад отказаться от курса на дальнейшую милитаризацию Европы.Ранее военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, в которой проинформировал о ходе дел на нескольких направлениях СВО. Подробности в публикации Уникальная формула "безопасности" для Киева и обвинения "мятежников". Хроника событий на утро 27 ноября
В ЕС рассматривают возможность кибератак и внезапных учений НАТО в отношении России — СМИ

12:22 27.11.2025
 
В странах Европейского союза обсуждают возможные ответные меры на так называемые "гибридные атаки", в которых бездоказательно обвиняют Москву
В числе рассматриваемых вариантов — проведение совместных киберопераций против России и незапланированных военных учений НАТО.
Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.
Согласно публикации, спектр предложений варьируется от "совместных киберопераций против России и более оперативного и скоординированного приписывания гибридных атак... Москве до неожиданных военных учений под руководством НАТО".
При этом, как отмечает издание, окончательное решение о том, какой именно будет форма ответа, пока не принято. Особое внимание привлекли слова одного из дипломатов евроблока, процитированные Politico.
По его словам, любые предпринятые Европой меры должны быть такими, чтобы ответственность за них можно было "правдоподобно отвергнуть". Данные обсуждения происходят на фоне сообщений СМИ ряда европейских государств об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов.
Подобные инциденты ранее фиксировались в Дании, Норвегии и Германии. В Кремле подобные обвинения категорически отвергают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие заявления "пустыми и безосновательными".
Президент Владимир Путин в ходе недавнего заседания клуба "Валдай" в шутливой форме отметил, что больше не будет "запускать дроны ни во Францию, ни в Данию", ни в другие страны, куда их якобы зафиксировали.
Это не первый случай, когда в Европе звучат предложения о силовом демонстрировании настроений в отношении России. Так, в октябре телеграф сообщал, что Эстония предложила НАТО проводить учения с отработкой применения ядерного оружия вблизи восточного фланга альянса.
В Москве неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у российских границ.
Российские власти заявляют о готовности к диалогу с альянсом, но только на равноправной основе, и призывают Запад отказаться от курса на дальнейшую милитаризацию Европы.
Ранее военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, в которой проинформировал о ходе дел на нескольких направлениях СВО. Подробности в публикации Уникальная формула "безопасности" для Киева и обвинения "мятежников". Хроника событий на утро 27 ноября
