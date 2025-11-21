https://ukraina.ru/20251121/1071937431.html

Сергей Михеев: Украина не прекратит воевать, пока на голову Зеленскому не начнут падать бомбы и ракеты

Я по-прежнему считаю, что физическая ликвидация киевского режима могла бы серьезно изменить ход боевых действий. Но в данный момент шансов пропетлять у Зеленского еще много. Легче его заставить что-то сделать, чем просто убирать

2025-11-21T06:08

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, общественный деятель, автор телеграм-канала "Железная логика" Сергей Михеев- Сергей Александрович, сейчас Зеленский столкнулся с угрозой обрушения фронта ВСУ и потерей власти на фоне коррупционного скандала. Как думаете, какая из этих двух угроз более серьезна?- Коррупционный скандал, потому что он слишком уж завязан на внешний контур и на получение западной помощи. Это грозит Зеленскому серьезными последствиями. А что касается ситуации на фронте, то, мне кажется, украинской власти наплевать, что там происходит. "Подумаешь, люди гибнут. До Киева еще далеко".Скандал пошел с НАБУ – проамериканской структуры. Понятно, что она имеет связи с ФБР. За ней стоят западники, от позиции которых многое зависит и в судьбе Украины, и в судьбе лично Зеленского. А скандальчик получается достаточно грязный. Несколько важных для Зеленского людей фактически сбежали из страны. Он пытается делать вид, что все это – ерунда, но это очень серьезно.И если кто-то в США дал отмашку на это, значит, у этого есть определенная цель. Или добиться от Зеленского определенных решений, или вообще убрать его. И такая перспектива щекочет ему нервы. Тем более, что на Украине уже завоняло всякое внутреннее болото. В Раде появились какие-то люди, которые собираются чуть ли не бунт поднять, требуя назначить Ермака стрелочником. Сдать-то Ермака можно. Но если Ермака сдать, он начнет говорить, а знает он очень многое.Все это происходит на фоне очередных просьб Зеленского дать ему денег и выглядит крайне неприятно.Да, официальные лица в Европе и в США молчат, но западная пресса пишет об этом откровенно. Времена, когда Зеленскому придавали вид невинного ангела, прошли. Любой сценарий развития событий ему чем-то угрожает. И тут даже непонятно, у кого просить пощады и помощи.НАБУ – структура проамериканская. Британцы явно пестуют своего ставленника Залужного. Французы и немцы много чего говорят, но на внутреннюю ситуацию на Украине влияют гораздо меньше, чем американцы и британцы.А сейчас я вам расскажу одну оптимистическую конспирологическую теорию.Это может быть результат закрытых контактов США и России: подвинуть Зеленского, а потом требовать каких-то уступок от нас. Все миротворческие усилия Трампа оказались бесплодными, а позиция России такая: "Что вы нам предлагаете? Удовлетвориться тем, что мы и так имеем? Покажите что-то реальное". А чтобы показать что-то реальное, надо на что-то сподвигнуть Зеленского. И американцы могли через коррупцию сказать Зеленскому следующее: "Ты пойди на какие-то уступки Москве, чтобы мы могли склонять Москву к каким-то уступкам".Повторюсь, либо сейчас Зеленский уйдет с репутацией вора и непонятными для себя последствиями, либо он будет принимать какие-то решения, которые этот скандал уладят и удовлетворят тех, кто его заказывал извне.- И все-таки, насколько велики шансы у Зеленского пропетлять, а насколько – лишиться власти и, соответственно, головы?- Было бы лучше, если бы ему вообще голову оторвали где-то там по дороге. Я никогда эту свою позицию не скрывал. Я по-прежнему считаю, что физическая ликвидация киевского режима могла бы серьезно изменить ход боевых действий. Но в данный момент шансов пропетлять у Зеленского еще много. Легче его заставить что-то сделать, чем просто убирать.Во-первых, если его убирать, то надо его на кого-то менять. Во-вторых, надо на него что-то свалить, а одной коррупции тут будет мало. Можно, конечно, добавить определенные неудачи на фронте, а что дальше? Выборы объявлять нельзя, потому что военное положение. Поставить кого-то нелегитимного – тоже не вариант.Как того же Залужного поставить на место Зеленского? Надо выборы провести. Чтобы выборы провести, надо военное положение отменить. Чтобы военное положение отменить, надо какого-то перемирия достичь. А кто и как будет это перемирие достигать?Пока Зеленский нужен. Но, повторюсь, он уже не может хамить и что-то требовать. Теперь его будут ставить в жесткие условия.Кстати, это к вопросу о том, что Трамп якобы ничего не может. Как минимум Трамп может дать команду ФБР, чтобы они дали команду НАБУ раскручивать какие-то делишки. Но чем закончится эта история – не знаю. НАБУ ведь тоже пока ведет себя в духе "то – да, то – нет". Сначала делает заявление, а потом уточняет, что прямых доказательств нет. Видимо, Зеленскому оставляют пространство для маневра. И шансы пропетлять у него есть.- Вы сказали, что ситуация на фронте мало волнует киевский режим. Тем не менее, ВСУ близки к потере Покровска, Купянска, Гуляйполя, Северска и Волчанска. Не может быть, чтобы украинскую власть это совсем не волновало, потому что они рискуют потерять все сразу.- Конечно, ситуация для ВСУ постепенно ухудшается, но бы не торопился утверждать, что она может стать фатальной. СВО идет уже четыре года, и каждый раз я слышал оценки в духе "Осталось взять вот этот город, а потом все посыплется". Пока лично у Зеленского надо головой не будут разрываться ракеты и бомбы, а также будет возможность безнаказанно свалить из Украины, он не будет считать эту ситуацию фатальной. В начале СВО это было видно. А сейчас ему все равно, кто там погибает.Честно говоря, меня поражает состояние самого украинского общества. Цукерман и Миндич хорошо отдыхают в Израиле, а украинцев гонят терять головы на фронте, рассказывая чушь, как они прекрасно будут жить после победы над Россией. Это лишний раз показывает несостоятельность украинской государственности как таковой.Где ваша украинская политическая нация? Где ваши протесты против коррупции? Вы же еще в 2014 году говорили: "Наш народ не будет терпеть воровство Януковича". А что ж вы сейчас молчите?В том числе на эту несостоятельность украинского населения опирается киевский режим. Он считает, что с ним еще можно делать все, что захочешь.- А в чем причина такого состояния украинского общества?- Это результат массовой и агрессивной пропаганды, которая проводилась 30 лет. Людям внушили лживую идею о своей самостийности, которая не имеет исторических корней и поэтому может выражаться только в зависимости от кого-то. "Надо зависеть от Запада – это хорошо. Каждому будут платить пенсию по 10 тысяч евро. Только за эту зависимость надо умирать".А произошло это от человеческих страстей – жадности и глупости. Политическое украинство обнулило все положительные черты украинского народа, а из его отрицательных черт сделало концентрат, который объявило настоящим украинством.За это надо нести ответственность, если ты позволил с собой такое сделать. Вот украинцы ее и несут.- А почему та же Грузия сделала другой выбор, несмотря на то, что она тоже была в орбите Запада?- Грузия ведет себя рационально лишь с недавних пор. Там ведь тоже было достаточно русофобии и ультранационализма. Не говорю уже про войны в Абхазии и Южной Осетии. А почему грузинская власть стала вести себя рационально? Потому что там оказалось достаточно умных людей, которые выучились на своих ошибках. Они просто проанализировали ситуацию и поняли, что война с Россией станет для Грузии окончательной катастрофой. Также по теме - в интервью Ивана Скорикова: Зеленский отбивается и от Трампа, и от глобалистов, а Россия занимает Покровск и Купянск

