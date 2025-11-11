Охота за тепловозами или удары по мостам? Эксперт про эффективное уничтожение логистики ВСУ - 11.11.2025 Украина.ру
На Украине паровозы могут спокойно передвигаться по железнодорожным путям независимо от ситуации в энергетике. Гоняться за ними сложно, намного проще вывести из строя несколько железнодорожных мостов через Днепр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Эксперт прокомментировал тактику ударов по инфраструктуре. "Изначально удары по энергетике Украины объясняли [стремлением] обрушить обеспечение электричеством железных дорог, чтобы затруднить снабжение группировки на левом берегу Днепра. Этого не произошло", — констатировал Онуфриенко.Он пояснил, что большая часть железных дорог на Украине не электрифицирована, и там работают обычные дизельные локомотивы. "Гоняться за ними сложно. Гораздо проще вывести из строя полдюжины железнодорожных мостов через Днепр", — заявил обозреватель.По его мнению, необязательно разрушать эти мосты, достаточно нанести удар по железнодорожному полотну. "Восстанавливать их на мосту сложно, потому что ремонтные бригады будут под угрозой. И если такие удары станут системными, снабжать группировку ВСУ на востоке киевский режим не сможет в принципе", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.Про репутационные удары по Зеленскому и Ермаку после освобождения российской армией Покровско-Мирноградской агломерации и Купянска — в статье Михаила Павлива "Многоходовая информационная спецоперация Зеленского. Зачем депутат Рады Безуглая обвиняет его во лжи" на сайте Украина.ру.
На Украине паровозы могут спокойно передвигаться по железнодорожным путям независимо от ситуации в энергетике. Гоняться за ними сложно, намного проще вывести из строя несколько железнодорожных мостов через Днепр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Эксперт прокомментировал тактику ударов по инфраструктуре. "Изначально удары по энергетике Украины объясняли [стремлением] обрушить обеспечение электричеством железных дорог, чтобы затруднить снабжение группировки на левом берегу Днепра. Этого не произошло", — констатировал Онуфриенко.
Он пояснил, что большая часть железных дорог на Украине не электрифицирована, и там работают обычные дизельные локомотивы. "Гоняться за ними сложно. Гораздо проще вывести из строя полдюжины железнодорожных мостов через Днепр", — заявил обозреватель.
По его мнению, необязательно разрушать эти мосты, достаточно нанести удар по железнодорожному полотну. "Восстанавливать их на мосту сложно, потому что ремонтные бригады будут под угрозой. И если такие удары станут системными, снабжать группировку ВСУ на востоке киевский режим не сможет в принципе", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
Про репутационные удары по Зеленскому и Ермаку после освобождения российской армией Покровско-Мирноградской агломерации и Купянска — в статье Михаила Павлива "Многоходовая информационная спецоперация Зеленского. Зачем депутат Рады Безуглая обвиняет его во лжи" на сайте Украина.ру.
