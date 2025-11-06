Грег Вайнер: Уступки Китая Трампу помогут диалогу США и России по Украине
Переговоры президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином создают позитивный фон для потенциального диалога между Вашингтоном и Москвой, в том числе по украинскому вопросу. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Политолог указал на прямую связь между результатами саммита в Китае и перспективами американо-российских отношений.
"Кстати, все это имеет непосредственное отношение к Украине. После уступок со стороны Си Трамп будет более склонен к договоренностям с Россией, а [президент РФ Владимир] Путин — к переговорам с американским президентом", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что китайская сторона своим молчанием подтвердила достигнутые договоренности. "Вне всякого сомнения, Трамп был этому рад. При этом, заметьте, что китайская сторона не опровергала заявление президента США, значит скорее всего все так и есть", — отметил Вайнер.
Таким образом, внешнеполитический успех администрации Трампа в Азии создает предпосылки для активизации контактов и на европейском направлением, включая сложный вопрос Украины, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.
О том, насколько ослабит воинственность Запада разгром Украины — в материале "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией".
4 ноября, 08:52Что Россия сломала Западу "Посейдоном" и "Буревестником" и какую игру ведёт Китай — СергейцевКолумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в студии Украина.ру прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Южной Корее, а также рассказал, чем рискуют США в большой торговой войне и способна ли Россия к глобальному импортозамещению:
Подписывайся на