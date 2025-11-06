https://ukraina.ru/20251106/greg-vayner-ustupki-kitaya-trampu-pomogut-dialogu-ssha-i-rossii-po-ukraine-1071147496.html

Грег Вайнер: Уступки Китая Трампу помогут диалогу США и России по Украине

Переговоры президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином создают позитивный фон для потенциального диалога между Вашингтоном и Москвой, в том числе по украинскому вопросу. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер

Политолог указал на прямую связь между результатами саммита в Китае и перспективами американо-российских отношений. Он подчеркнул, что китайская сторона своим молчанием подтвердила достигнутые договоренности. "Вне всякого сомнения, Трамп был этому рад. При этом, заметьте, что китайская сторона не опровергала заявление президента США, значит скорее всего все так и есть", — отметил Вайнер.Таким образом, внешнеполитический успех администрации Трампа в Азии создает предпосылки для активизации контактов и на европейском направлением, включая сложный вопрос Украины, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.О том, насколько ослабит воинственность Запада разгром Украины — в материале "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией".

