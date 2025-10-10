Туннель был метров 700: командир расчета БПЛА рассказал о "находке" на Константиновском направлении - 10.10.2025 Украина.ру
Туннель был метров 700: командир расчета БПЛА рассказал о "находке" на Константиновском направлении
Туннель был метров 700: командир расчета БПЛА рассказал о "находке" на Константиновском направлении - 10.10.2025 Украина.ру
Туннель был метров 700: командир расчета БПЛА рассказал о "находке" на Константиновском направлении
Военнослужащие ВС РФ обнаружили подземный туннель длинной около 700 метров, вырытый украинскими подразделениями через всю лесополосу на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 октября агентству РИА Новости рассказал командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным Дава
2025-10-10T11:59
2025-10-10T12:10
Отмечается, что обнаруженные в туннеле боевики ВСУ были уничтожены."В одной посадке у них был туннель почти во всю посадку. Туннель был метров 700. Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать "накат" достаточно долго. Плюс [ВСУ] по этим посадкам, по этим туннелям могут перемещаться", — пояснил командир.По его словам, данный туннель сложно обнаружить с беспилотника, передвижение противника также оказывается скрытым."Один вход и один выход", — резюмировал Дава.Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС России в 2025 году.О том, что тем временем происходит на Купянском направлении, — в публикации "Защищают центральную часть от вражеских групп": фронтовые события Купянского направления.
Туннель был метров 700: командир расчета БПЛА рассказал о "находке" на Константиновском направлении

11:59 10.10.2025 (обновлено: 12:10 10.10.2025)
 
Военнослужащие ВС РФ обнаружили подземный туннель длинной около 700 метров, вырытый украинскими подразделениями через всю лесополосу на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 октября агентству РИА Новости рассказал командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным Дава
Отмечается, что обнаруженные в туннеле боевики ВСУ были уничтожены.
"В одной посадке у них был туннель почти во всю посадку. Туннель был метров 700. Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать "накат" достаточно долго. Плюс [ВСУ] по этим посадкам, по этим туннелям могут перемещаться", — пояснил командир.
По его словам, данный туннель сложно обнаружить с беспилотника, передвижение противника также оказывается скрытым.
"Один вход и один выход", — резюмировал Дава.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС России в 2025 году.
11:43
Продвижение ВС РФ, пауза в переговорном процессе и "пропаганда российского империализма". Главные событияРоссийские войска уничтожили пункт дислокации ВСУ и пункт управления БПЛА в Харьковской области, сообщает Минобороны России.
О том, что тем временем происходит на Купянском направлении, — в публикации "Защищают центральную часть от вражеских групп": фронтовые события Купянского направления.
