Туннель был метров 700: командир расчета БПЛА рассказал о "находке" на Константиновском направлении

Военнослужащие ВС РФ обнаружили подземный туннель длинной около 700 метров, вырытый украинскими подразделениями через всю лесополосу на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 октября агентству РИА Новости рассказал командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным Дава

Отмечается, что обнаруженные в туннеле боевики ВСУ были уничтожены."В одной посадке у них был туннель почти во всю посадку. Туннель был метров 700. Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать "накат" достаточно долго. Плюс [ВСУ] по этим посадкам, по этим туннелям могут перемещаться", — пояснил командир.По его словам, данный туннель сложно обнаружить с беспилотника, передвижение противника также оказывается скрытым."Один вход и один выход", — резюмировал Дава.Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС России в 2025 году.О том, что тем временем происходит на Купянском направлении, — в публикации "Защищают центральную часть от вражеских групп": фронтовые события Купянского направления.

