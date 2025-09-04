60 лет "Теням забытых предков". Как снимали шедевр гуцульского артхауса

Кстати в этой же сцене используется ещё одна находка режиссёра — анимация, умирающий отец Ивана видит скачущих над ним красных коней. Этот приём поразил воображение прославленного сербского режиссёра Немани (Эмира) Кустурицы. Он восторженно отзывался о нём и использовал в своём фильме «Время цыган».

Однако Параджанова многое в работе его оператора не устраивало, конфликты приводили к очередным срывам съёмок. Режиссёр грозился повырезать всё новаторство непослушного Ильенко на монтаже, дело дошло до вызова на дуэль.

Накануне от министра кинематографии Украины пришла очередная разгромная телеграмма. В Жабье должен был приехать директор киностудии Василий Васильевич Цвиркунов, чтобы разобраться на месте, что вообще происходит. У Параджанова в очередной раз сдали нервы. Он топал ногами и вопил на Ильенко: «Ты янычар! Тебя прислали меня убить!» Режиссёр поносил оператора и его жену Ларису-Маричку, мешая нецензурную брань с изречениями из Библии. Кадочникова держала мужа под руку, чтобы тот не полез драться.

Ильенко ответил матом, а потом заявил, что вызывает Параджанова на дуэль, стреляться с шести шагов. Тот попытался перевести конфликт в фарс и в качестве оружия предложил гуцульские дуэльные пистолеты — четыре штуки он как раз недавно продал своему оператору по сходной цене.

Ильенко согласился. Он и его жена вернулись в дом, в котором они снимали комнату. Оператор зарядил пистолеты, используя охотничий порох «Сапсан», самодельную картечь и обрывки режиссёрского сценария кинокартины в качестве пыжей. Испробовал один из них на брошенной в сердцах кепке, она как раз повисла на заборе метрах в шести от дома. Картечь разнесла кепку в клочья.