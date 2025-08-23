"Наступление в Брянской области не принесет ВСУ результатов": эксперт о возможной атаке на приграничье - 23.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250823/nastuplenie-v-bryanskoy-oblasti-ne-prineset-vsu-rezultatov-ekspert-o-vozmozhnoy-atake-na-prigraniche-1067481384.html
"Наступление в Брянской области не принесет ВСУ результатов": эксперт о возможной атаке на приграничье
"Наступление в Брянской области не принесет ВСУ результатов": эксперт о возможной атаке на приграничье - 23.08.2025 Украина.ру
"Наступление в Брянской области не принесет ВСУ результатов": эксперт о возможной атаке на приграничье
Гипотетический "контрнаступ" ВСУ в Брянской области столкнется с серьезными инфраструктурными проблемами и не принесет Украине значительных результатов. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2025-08-23T08:45
2025-08-23T08:45
новости
брянская область
украина
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
украина.ру
наступление
украина наступление
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058522_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_9ba64b0c3bb1092e4cbb39da9c296a96.jpg
Анпилогов заявил: "На какие-то ограниченные действия у Украины сил хватит". Однако он подчеркнул, что даже в случае попытки наступления это не принесет результатов.Эксперт объяснил: "Другое дело, что само по себе наступление в Брянской области будет сопряжено с инфраструктурными проблемами. Там же много болот и лесов".Анпилогов провел сравнение: "Это не Курская область с полями и посадками через каждые 5 километров, вдоль которых было удобно двигаться". По его словам, это создает серьезные трудности для наступающей стороны."У ВСУ возникнут проблемы со снабжением, поскольку там нет развитых коммуникаций", — указал военный аналитик. "Повторюсь, даже если киевский режим решится на это наступление, никаких результатов ему это не принесет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.О том, какие цели на текущий момент преследует Киев, читайте в материале Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20250822/anatoliy-koshkin-yaponiya-zhdet-chto-voyna-na-ukraine-oslabit-oboronosposobnost-rossii-na-dalnem-1067438359.html
брянская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058522_111:0:1170:794_1920x0_80_0_0_e78e7738aba9bb87f2775cb70c067676.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, брянская область, украина, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, наступление, украина наступление, сво, спецоперация, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, главные новости, военный эксперт
Новости, Брянская область, Украина, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, наступление, Украина наступление, СВО, Спецоперация, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Главные новости, военный эксперт

"Наступление в Брянской области не принесет ВСУ результатов": эксперт о возможной атаке на приграничье

08:45 23.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Читать в
ДзенTelegram
Гипотетический "контрнаступ" ВСУ в Брянской области столкнется с серьезными инфраструктурными проблемами и не принесет Украине значительных результатов. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Анпилогов заявил: "На какие-то ограниченные действия у Украины сил хватит". Однако он подчеркнул, что даже в случае попытки наступления это не принесет результатов.
Эксперт объяснил: "Другое дело, что само по себе наступление в Брянской области будет сопряжено с инфраструктурными проблемами. Там же много болот и лесов".
Анпилогов провел сравнение: "Это не Курская область с полями и посадками через каждые 5 километров, вдоль которых было удобно двигаться". По его словам, это создает серьезные трудности для наступающей стороны.
"У ВСУ возникнут проблемы со снабжением, поскольку там нет развитых коммуникаций", — указал военный аналитик. "Повторюсь, даже если киевский режим решится на это наступление, никаких результатов ему это не принесет", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
О том, какие цели на текущий момент преследует Киев, читайте в материале Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял" на сайте Украина.ру
Анатолий Кошкин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Вчера, 12:30
Анатолий Кошкин: Япония ждет, что война на Украине ослабит обороноспособность России на Дальнем ВостокеИзучение японской стратегии "спелой хурмы" 1941-42 годов было бы полезно в связи с тем, что нынешние японские и американские военные власти строят свои планы, исходя из перспективы возможного ослабления обороноспособности нашего государства на Дальнем Востоке.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБрянская областьУкраинаАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныУкраина.рунаступлениеУкраина наступлениеСВОСпецоперацияпрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасГлавные новостивоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13Соучастник убийства генерала Москалика признался, что наблюдал за ним и доставлял бомбу, он полностью признал свою вину, сообщает ФСБ
10:12ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над югом России
10:11ВС РФ наносят удары по целям врага в Киеве
09:54Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни
09:30Чего боится Зеленский, что задумал Трамп и какой концлагерь создают на Украине — Гаспарян
09:19Главное за ночь 23 августа
09:00Прорыв ВС РФ к Золотому Колодезю перерос в оперативную проблему ВСУ — Анпилогов
08:52Опаснее Ассанжа. Как американец отказался шпионить в России и укрылся от ФБР в Петербурге
08:45"Наступление в Брянской области не принесет ВСУ результатов": эксперт о возможной атаке на приграничье
08:30"Их там быть не должно": военный политолог о недопустимости захода войск НАТО на территорию Украины
07:30"Размен в маневренной войне будет невыгоден ВСУ" — Анпилогов о преимуществах Армии России
06:35"Окружение Покровска будет трудно осуществить": Анпилогов о сценариях развития наступления ВС РФ
06:15Нельзя заменить одну тематику на другую: Дробницкий о невозможности отложить украинский вопрос
05:45"Украинцы будут продолжать стрелять": политолог о заморозке и неизбежности продолжения конфликта
05:34Александр Казаков: Если Трамп хочет выжить, ему остается рассчитывать только на Россию и лично на Путина
05:33Вакарчук-легенда, юбилей Энтина, американцы на "Интервидении" – что пели на этой неделе. События культуры
05:32ВСУ могут лишь продлить свою агонию. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
05:30Основной рычаг давления на Киев и ЕС: почему Трамп заявляет, что нужно учитывать мнение России
05:15"Европейцы на пороге принятия стратегического решения": Бардин о выборе между Трампом и deep state
05:00"Украина будет де-факто натовским полигоном": политолог о последствиях планов Запада по урегулированию
Лента новостейМолния