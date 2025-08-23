https://ukraina.ru/20250823/nastuplenie-v-bryanskoy-oblasti-ne-prineset-vsu-rezultatov-ekspert-o-vozmozhnoy-atake-na-prigraniche-1067481384.html

"Наступление в Брянской области не принесет ВСУ результатов": эксперт о возможной атаке на приграничье

Гипотетический "контрнаступ" ВСУ в Брянской области столкнется с серьезными инфраструктурными проблемами и не принесет Украине значительных результатов. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

Анпилогов заявил: "На какие-то ограниченные действия у Украины сил хватит". Однако он подчеркнул, что даже в случае попытки наступления это не принесет результатов.Эксперт объяснил: "Другое дело, что само по себе наступление в Брянской области будет сопряжено с инфраструктурными проблемами. Там же много болот и лесов".Анпилогов провел сравнение: "Это не Курская область с полями и посадками через каждые 5 километров, вдоль которых было удобно двигаться". По его словам, это создает серьезные трудности для наступающей стороны."У ВСУ возникнут проблемы со снабжением, поскольку там нет развитых коммуникаций", — указал военный аналитик. "Повторюсь, даже если киевский режим решится на это наступление, никаких результатов ему это не принесет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.О том, какие цели на текущий момент преследует Киев, читайте в материале Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял" на сайте Украина.ру

