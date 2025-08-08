Воздушная тревога объявлена в Тамбовской области

https://ukraina.ru/20250808/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-tambovskoy-oblasti-1066646937.html
Воздушная тревога объявлена на территории Тамбовской области, в ночь на 8 августа сообщается в приложении МЧС РФ
"РСЧС, Тамбовская область... "Воздушная тревога" — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)", — говорится в сообщении ведомства.Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Астраханской областях.
"РСЧС, Тамбовская область... "Воздушная тревога" — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Астраханской областях.
