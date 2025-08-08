Воздушная тревога объявлена в Тамбовской области - 08.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250808/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-tambovskoy-oblasti-1066646937.html
Воздушная тревога объявлена в Тамбовской области
Воздушная тревога объявлена в Тамбовской области - 08.08.2025 Украина.ру
Воздушная тревога объявлена в Тамбовской области
Воздушная тревога объявлена на территории Тамбовской области, в ночь на 8 августа сообщается в приложении МЧС РФ
2025-08-08T03:14
2025-08-08T03:14
украина.ру
новости
россия
мчс
саратовская область
волгоградская область
пенза
ростовская область
угроза
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
"РСЧС, Тамбовская область... "Воздушная тревога" — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)", — говорится в сообщении ведомства.Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Астраханской областях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
саратовская область
волгоградская область
пенза
ростовская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, мчс, саратовская область, волгоградская область, пенза, ростовская область, угроза, бпла, воздушная тревога, всу, украина
Украина.ру, Новости, Россия, МЧС, Саратовская область, Волгоградская область, Пенза, Ростовская область, угроза, БПЛА, воздушная тревога, ВСУ, Украина

Воздушная тревога объявлена в Тамбовской области

03:14 08.08.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Воздушная тревога объявлена на территории Тамбовской области, в ночь на 8 августа сообщается в приложении МЧС РФ
"РСЧС, Тамбовская область... "Воздушная тревога" — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Астраханской областях.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияМЧССаратовская областьВолгоградская областьПензаРостовская областьугрозаБПЛАвоздушная тревогаВСУУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00"Санкции как политический театр": почему реальные меры США могут оказаться слабее деклараций
04:49Украинские эксперты о войне, которой нет, и воде, которой остро не хватает населению
04:40Перспективы трехсторонней встречи: Прокопенко раскрыл, сядут ли Путин, Си и Трамп за стол переговоров
04:29Простая двухходовка: как японские чиновники окучивают киевскую власть
04:20Украинская армия перешла к глухой обороне: Роман Насонов рассказал о переломе на фронте
04:14СБУ, польские спецслужбы и белорусская оппозиция обсудят в Варшаве провокации против учений "Запад"
04:00"Не нужно китайское оружие, нужна верность": что действительно важно для Москвы в отношениях с Пекином
03:49Партия гусеничных роботов "Депеша" поставлена в российские войска
03:14Воздушная тревога объявлена в Тамбовской области
03:02Несколько групп "Гераней" атакуют цели в Одессе, гремят взрывы
02:42Депутат Рады: ВПК Украины не стоит ничего, промышленного развития нет, всё – ложь
02:23Встреча Путина и Трампа состоится на следующей неделе. Информационные итоги 7 августа
02:05Опасность по БПЛА объявлена в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях
01:55Более 18 взрывов: "Герани" утюжат окрестности Киева
01:32ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах
01:30Шесть вариантов и один срыв. Украина в международном контексте
01:14Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Ростовской области
01:01"Герани" нанесли удар по Бучанскому району Киевской области. В Киеве — воздушная тревога
00:44"Трамп должен взять с собой "подружку". Как на Украине реагируют на возможную встречу Путина с Трампом
00:36Поражено предприятие в Харькове. Сводка ударов по объектом на Украине на 0:30
Лента новостейМолния