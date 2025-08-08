https://ukraina.ru/20250808/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-tambovskoy-oblasti-1066646937.html

Воздушная тревога объявлена в Тамбовской области

Воздушная тревога объявлена на территории Тамбовской области, в ночь на 8 августа сообщается в приложении МЧС РФ

2025-08-08T03:14

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

"РСЧС, Тамбовская область... "Воздушная тревога" — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)", — говорится в сообщении ведомства.Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Астраханской областях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

2025

украина.ру, новости, россия, мчс, саратовская область, волгоградская область, пенза, ростовская область, угроза, бпла, воздушная тревога, всу, украина