https://ukraina.ru/20250806/vizit-spetsposlannika-ssha--posledniy-shans-dlya-dialoga-danilov-o-missii-uitkoffa-1066539532.html

Визит спецпосланника США – последний шанс для диалога? Данилов о миссии Уиткоффа

Визит спецпосланника США – последний шанс для диалога? Данилов о миссии Уиткоффа - 06.08.2025 Украина.ру

Визит спецпосланника США – последний шанс для диалога? Данилов о миссии Уиткоффа

Предстоящий визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву станет серьезным испытанием для американской дипломатии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2025-08-06T12:15

2025-08-06T12:15

2025-08-06T12:16

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переговоры по украине 2025

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Данилов отметил, что Вашингтон оказался в сложном положении после того, как его попытки давления на Россию не принесли ожидаемых результатов. Теперь американской стороне приходится искать новые подходы к ведению переговоров."Уже не один комментарий был дан, в том числе и официальными лицами, и они понимают, что Россия на шантаж и давление ни в коем случае не поддастся", – подчеркнул эксперт.По его словам, успех миссии Уиткоффа будет зависеть от готовности США предложить Москве взаимоприемлемые решения. В противном случае переговоры рискуют остаться очередным формальным мероприятием без реальных последствий."Надо попытаться о чем-то договориться с Москвой о чем-то, что было бы для нее интересным", – резюмировал Данилов.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.Про бесплодные попытки Трампа добиться мирного соглашения по Украине — в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250806/1066535140.html

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