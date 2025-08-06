Визит спецпосланника США – последний шанс для диалога? Данилов о миссии Уиткоффа - 06.08.2025 Украина.ру
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Визит спецпосланника США – последний шанс для диалога? Данилов о миссии Уиткоффа
Визит спецпосланника США – последний шанс для диалога? Данилов о миссии Уиткоффа - 06.08.2025 Украина.ру
Визит спецпосланника США – последний шанс для диалога? Данилов о миссии Уиткоффа
Предстоящий визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву станет серьезным испытанием для американской дипломатии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2025-08-06T12:15
2025-08-06T12:16
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Данилов отметил, что Вашингтон оказался в сложном положении после того, как его попытки давления на Россию не принесли ожидаемых результатов. Теперь американской стороне приходится искать новые подходы к ведению переговоров."Уже не один комментарий был дан, в том числе и официальными лицами, и они понимают, что Россия на шантаж и давление ни в коем случае не поддастся", – подчеркнул эксперт.По его словам, успех миссии Уиткоффа будет зависеть от готовности США предложить Москве взаимоприемлемые решения. В противном случае переговоры рискуют остаться очередным формальным мероприятием без реальных последствий."Надо попытаться о чем-то договориться с Москвой о чем-то, что было бы для нее интересным", – резюмировал Данилов.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.Про бесплодные попытки Трампа добиться мирного соглашения по Украине — в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, москва, стив уиткофф, дональд трамп, украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, дипломатия, украина, главные новости, эксперты, аналитика, украина аналитика
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Визит спецпосланника США – последний шанс для диалога? Данилов о миссии Уиткоффа

12:15 06.08.2025 (обновлено: 12:16 06.08.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Предстоящий визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву станет серьезным испытанием для американской дипломатии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Данилов отметил, что Вашингтон оказался в сложном положении после того, как его попытки давления на Россию не принесли ожидаемых результатов. Теперь американской стороне приходится искать новые подходы к ведению переговоров.
"Уже не один комментарий был дан, в том числе и официальными лицами, и они понимают, что Россия на шантаж и давление ни в коем случае не поддастся", – подчеркнул эксперт.
По его словам, успех миссии Уиткоффа будет зависеть от готовности США предложить Москве взаимоприемлемые решения. В противном случае переговоры рискуют остаться очередным формальным мероприятием без реальных последствий.
"Надо попытаться о чем-то договориться с Москвой о чем-то, что было бы для нее интересным", – резюмировал Данилов.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.
Про бесплодные попытки Трампа добиться мирного соглашения по Украине — в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
10:40
Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле. Новости к 10.40 6 августаСпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле, передает 6 августа телеграм-канал Украина.ру
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