https://ukraina.ru/20250806/vizit-spetsposlannika-ssha--posledniy-shans-dlya-dialoga-danilov-o-missii-uitkoffa-1066539532.html
Визит спецпосланника США – последний шанс для диалога? Данилов о миссии Уиткоффа
Визит спецпосланника США – последний шанс для диалога? Данилов о миссии Уиткоффа - 06.08.2025 Украина.ру
Визит спецпосланника США – последний шанс для диалога? Данилов о миссии Уиткоффа
Предстоящий визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву станет серьезным испытанием для американской дипломатии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2025-08-06T12:15
2025-08-06T12:15
2025-08-06T12:16
новости
россия
сша
москва
стив уиткофф
дональд трамп
украина.ру
переговоры
новости переговоров
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/19/1062764292_0:0:2552:1436_1920x0_80_0_0_f598ffb1d93cb239e5a619ef0fd29d71.jpg
Данилов отметил, что Вашингтон оказался в сложном положении после того, как его попытки давления на Россию не принесли ожидаемых результатов. Теперь американской стороне приходится искать новые подходы к ведению переговоров."Уже не один комментарий был дан, в том числе и официальными лицами, и они понимают, что Россия на шантаж и давление ни в коем случае не поддастся", – подчеркнул эксперт.По его словам, успех миссии Уиткоффа будет зависеть от готовности США предложить Москве взаимоприемлемые решения. В противном случае переговоры рискуют остаться очередным формальным мероприятием без реальных последствий."Надо попытаться о чем-то договориться с Москвой о чем-то, что было бы для нее интересным", – резюмировал Данилов.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.Про бесплодные попытки Трампа добиться мирного соглашения по Украине — в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250806/1066535140.html
россия
сша
москва
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/19/1062764292_0:0:2268:1700_1920x0_80_0_0_2e0ed9af2d3fb0fc4f989612cf9fbf62.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, москва, стив уиткофф, дональд трамп, украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, дипломатия, украина, главные новости, эксперты, аналитика, украина аналитика
Новости, Россия, США, Москва, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, дипломатия, Украина, Главные новости, эксперты, Аналитика, Украина аналитика
Визит спецпосланника США – последний шанс для диалога? Данилов о миссии Уиткоффа
12:15 06.08.2025 (обновлено: 12:16 06.08.2025)
Предстоящий визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву станет серьезным испытанием для американской дипломатии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов