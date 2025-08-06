"Вашингтону нужно сохранить лицо": Данилов рассказал о целях визита Уиткоффа в Москву - 06.08.2025 Украина.ру
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"Вашингтону нужно сохранить лицо": Данилов рассказал о целях визита Уиткоффа в Москву
"Вашингтону нужно сохранить лицо": Данилов рассказал о целях визита Уиткоффа в Москву - 06.08.2025 Украина.ру
"Вашингтону нужно сохранить лицо": Данилов рассказал о целях визита Уиткоффа в Москву
На фоне обострения отношений между Москвой и Вашингтоном визит спецпосланника США Стива Уиткоффа приобретает особое значение – это попытка американской стороны найти выход из создавшегося тупика. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2025-08-06T12:10
2025-08-06T12:10
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По словам эксперта, США оказались в сложной ситуации после того, как их ультиматумы в адрес России не достигли желаемого эффекта. Теперь Вашингтон пытается найти пути для диалога, не теряя при этом политического лица."У Уиткоффа сложная задача. С одной стороны, сохранить лицо, понимая, что США оказались в очень сложной ситуации, не просчитывая последствий ультиматума. С другой стороны, надо попытаться о чем-то договориться с Москвой", – заявил Данилов.Эксперт подчеркнул, что российская сторона четко дала понять – на давление и шантаж она не поддается. Поэтому американским дипломатам придется искать более конструктивные подходы, если они хотят добиться реального прогресса в переговорах."Подобные договоренности могли бы позволить Вашингтону дать задний ход", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.Про бесплодные попытки Трампа добиться мирного соглашения по Украине — в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250806/reshayuschiy-vizit-uitkoffa-v-rf-provaly-vsu-otkaz-molodezhi-voevat-glavnoe-na-ukraine-na-utro-6-1066529869.html
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новости, сша, россия, вашингтон, стив уиткофф, дональд трамп, украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, главные новости, эксперты, аналитика, ультиматум, дипломатия
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"Вашингтону нужно сохранить лицо": Данилов рассказал о целях визита Уиткоффа в Москву

12:10 06.08.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Public domain
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На фоне обострения отношений между Москвой и Вашингтоном визит спецпосланника США Стива Уиткоффа приобретает особое значение – это попытка американской стороны найти выход из создавшегося тупика. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
По словам эксперта, США оказались в сложной ситуации после того, как их ультиматумы в адрес России не достигли желаемого эффекта. Теперь Вашингтон пытается найти пути для диалога, не теряя при этом политического лица.
"У Уиткоффа сложная задача. С одной стороны, сохранить лицо, понимая, что США оказались в очень сложной ситуации, не просчитывая последствий ультиматума. С другой стороны, надо попытаться о чем-то договориться с Москвой", – заявил Данилов.
Эксперт подчеркнул, что российская сторона четко дала понять – на давление и шантаж она не поддается. Поэтому американским дипломатам придется искать более конструктивные подходы, если они хотят добиться реального прогресса в переговорах.
"Подобные договоренности могли бы позволить Вашингтону дать задний ход", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.
Про бесплодные попытки Трампа добиться мирного соглашения по Украине — в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 06.08.2025
09:20
Решающий визит Уиткоффа в РФ, провалы ВСУ, отказ молодежи воевать. Главное на Украине на утро 6 августаУиткофф прибыл в Москву. Российские военные уничтожают противника и технику. Депутат Рады раскритиковала программу привлечения молодежи в ВСУ
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