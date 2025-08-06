"Уиткофф едет за компромиссом": Грег Вайнер о том, зачем США отправили в Россию спецпосланника - 06.08.2025 Украина.ру
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"Уиткофф едет за компромиссом": Грег Вайнер о том, зачем США отправили в Россию спецпосланника
"Уиткофф едет за компромиссом": Грег Вайнер о том, зачем США отправили в Россию спецпосланника - 06.08.2025 Украина.ру
"Уиткофф едет за компромиссом": Грег Вайнер о том, зачем США отправили в Россию спецпосланника
Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву может стать поворотным моментом в российско-американских отношениях на фоне приближающегося ультиматума Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
2025-08-06T13:58
2025-08-06T14:09
новости
сша
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украина
дональд трамп
грег вайнер
стив уиткофф
украина.ру
дипломатия
ультиматум
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По словам эксперта, американская сторона явно заинтересована в поиске компромисса: "Я полагаю, что Уиткофф едет за компромиссом, потому что как Дональд Трамп относился к [президенту России] Владимиру Путину дружелюбно и с симпатией, так и относится. Президент США не хочет 8 августа вводить какие-то серьезные санкции против России, Индии и Китая".Вайнер видит несколько возможных вариантов договорённостей: "Например, если Москва пообещает не атаковать энергетические объекты Украины, чтобы не нарушать энергетическую систему. Или Украина и Россия договорятся о временное перемирие на пару-тройку недель".Политолог подчеркивает важность таких шагов для Трампа: "Это для Трампа безумно важно. Во-первых, для его отношений с Конгрессом и Сенатом Соединенных Штатов, где доминируют сторонники поддержки Украины. Во-вторых, это сильно бы помогло продвижению российско-американских переговоров"."Если Владимир Путин "подарит" президенту США до 8 августа какую-то мирную инициативу, последний воспользуется приглашением Си и приедет на трехстороннюю встречу в Китай", — добавил эксперт.Однако в случае провала переговоров Вашингтон, вероятно, пойдет на введение санкций, отметил собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней" на сайте Украина.ру.В чем причина нелогичных и порой непонятных поступков Трампа — в материале Павла Котова Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа.
https://ukraina.ru/20250806/vizit-spetsposlannika-ssha--posledniy-shans-dlya-dialoga-danilov-o-missii-uitkoffa-1066539532.html
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, грег вайнер, стив уиткофф, украина.ру, дипломатия, ультиматум, главные новости, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, перемирие
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Грег Вайнер, Стив Уиткофф, Украина.ру, дипломатия, ультиматум, Главные новости, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, перемирие

"Уиткофф едет за компромиссом": Грег Вайнер о том, зачем США отправили в Россию спецпосланника

13:58 06.08.2025 (обновлено: 14:09 06.08.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву может стать поворотным моментом в российско-американских отношениях на фоне приближающегося ультиматума Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
По словам эксперта, американская сторона явно заинтересована в поиске компромисса: "Я полагаю, что Уиткофф едет за компромиссом, потому что как Дональд Трамп относился к [президенту России] Владимиру Путину дружелюбно и с симпатией, так и относится. Президент США не хочет 8 августа вводить какие-то серьезные санкции против России, Индии и Китая".
Вайнер видит несколько возможных вариантов договорённостей: "Например, если Москва пообещает не атаковать энергетические объекты Украины, чтобы не нарушать энергетическую систему. Или Украина и Россия договорятся о временное перемирие на пару-тройку недель".
Политолог подчеркивает важность таких шагов для Трампа: "Это для Трампа безумно важно. Во-первых, для его отношений с Конгрессом и Сенатом Соединенных Штатов, где доминируют сторонники поддержки Украины. Во-вторых, это сильно бы помогло продвижению российско-американских переговоров".
"Если Владимир Путин "подарит" президенту США до 8 августа какую-то мирную инициативу, последний воспользуется приглашением Си и приедет на трехстороннюю встречу в Китай", — добавил эксперт.
Однако в случае провала переговоров Вашингтон, вероятно, пойдет на введение санкций, отметил собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней" на сайте Украина.ру.
В чем причина нелогичных и порой непонятных поступков Трампа — в материале Павла Котова Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа.
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
12:15
Визит спецпосланника США – последний шанс для диалога? Данилов о миссии УиткоффаПредстоящий визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву станет серьезным испытанием для американской дипломатии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
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