https://ukraina.ru/20250806/uitkoff-edet-za-kompromissom-greg-vayner-o-tom-zachem-ssha-otpravili-v-rossiyu-spetsposlannika-1066550511.html

"Уиткофф едет за компромиссом": Грег Вайнер о том, зачем США отправили в Россию спецпосланника

"Уиткофф едет за компромиссом": Грег Вайнер о том, зачем США отправили в Россию спецпосланника - 06.08.2025 Украина.ру

"Уиткофф едет за компромиссом": Грег Вайнер о том, зачем США отправили в Россию спецпосланника

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву может стать поворотным моментом в российско-американских отношениях на фоне приближающегося ультиматума Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер

2025-08-06T13:58

2025-08-06T13:58

2025-08-06T14:09

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По словам эксперта, американская сторона явно заинтересована в поиске компромисса: "Я полагаю, что Уиткофф едет за компромиссом, потому что как Дональд Трамп относился к [президенту России] Владимиру Путину дружелюбно и с симпатией, так и относится. Президент США не хочет 8 августа вводить какие-то серьезные санкции против России, Индии и Китая".Вайнер видит несколько возможных вариантов договорённостей: "Например, если Москва пообещает не атаковать энергетические объекты Украины, чтобы не нарушать энергетическую систему. Или Украина и Россия договорятся о временное перемирие на пару-тройку недель".Политолог подчеркивает важность таких шагов для Трампа: "Это для Трампа безумно важно. Во-первых, для его отношений с Конгрессом и Сенатом Соединенных Штатов, где доминируют сторонники поддержки Украины. Во-вторых, это сильно бы помогло продвижению российско-американских переговоров"."Если Владимир Путин "подарит" президенту США до 8 августа какую-то мирную инициативу, последний воспользуется приглашением Си и приедет на трехстороннюю встречу в Китай", — добавил эксперт.Однако в случае провала переговоров Вашингтон, вероятно, пойдет на введение санкций, отметил собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней" на сайте Украина.ру.В чем причина нелогичных и порой непонятных поступков Трампа — в материале Павла Котова Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа.

https://ukraina.ru/20250806/vizit-spetsposlannika-ssha--posledniy-shans-dlya-dialoga-danilov-o-missii-uitkoffa-1066539532.html

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