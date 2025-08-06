Будет ли Трамп менять курс по Украине? Эксперт о том, уйдет ли президент США с прежней платформы - 06.08.2025 Украина.ру
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Будет ли Трамп менять курс по Украине? Эксперт о том, уйдет ли президент США с прежней платформы
Будет ли Трамп менять курс по Украине? Эксперт о том, уйдет ли президент США с прежней платформы - 06.08.2025 Украина.ру
Будет ли Трамп менять курс по Украине? Эксперт о том, уйдет ли президент США с прежней платформы
Политика Дональда Трампа по украинскому вопросу может оказаться более преемственной к курсу Джо Байдена, чем ожидалось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2025-08-06T12:58
2025-08-06T12:58
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Данилов отмечает, что несмотря на внешние различия между Байденом и Трампом, в их подходах к Украине много общего. Нынешний президент США может воспользоваться наработками предшественника."Когда Байден пришел после первого срока Трампа, я говорил, что он с удовольствием воспользуется той работой, которую сделал Трамп на европейском направлении. Так и произошло", – напомнил эксперт.Аналитик считает, что Трампу будет сложно резко изменить курс по нескольким причинам. Во-первых, это ослабило бы позиции США в Европе. Во-вторых, могло бы спровоцировать дальнейшее сближение России и Китая."Это привело бы к серьезнейшей эскалации между Россией и США с перспективой разрастания кризисных факторов в отношениях между США и Китаем", – резюмировал Данилов.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.О целях визита спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию — в материале "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней".
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новости, россия, украина, дональд трамп, джо байден, украина.ру, китай, европа, президент сша, геополитика, главные новости
Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина.ру, Китай, Европа, президент США, геополитика, Главные новости

Будет ли Трамп менять курс по Украине? Эксперт о том, уйдет ли президент США с прежней платформы

12:58 06.08.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Политика Дональда Трампа по украинскому вопросу может оказаться более преемственной к курсу Джо Байдена, чем ожидалось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Данилов отмечает, что несмотря на внешние различия между Байденом и Трампом, в их подходах к Украине много общего. Нынешний президент США может воспользоваться наработками предшественника.
"Когда Байден пришел после первого срока Трампа, я говорил, что он с удовольствием воспользуется той работой, которую сделал Трамп на европейском направлении. Так и произошло", – напомнил эксперт.
Аналитик считает, что Трампу будет сложно резко изменить курс по нескольким причинам. Во-первых, это ослабило бы позиции США в Европе. Во-вторых, могло бы спровоцировать дальнейшее сближение России и Китая.
"Это привело бы к серьезнейшей эскалации между Россией и США с перспективой разрастания кризисных факторов в отношениях между США и Китаем", – резюмировал Данилов.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.
О целях визита спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию — в материале "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней".
Майкл Бом интервью - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
06:01
Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффектаЕсли Россия, Украина и США не придут к компромиссу до 8 августа, Трамп может ввести символические санкции против РФ и ее нефтяных партнеров. Также есть шанс, что американский лидер увеличит поставки вооружений ВСУ, но за счет европейцев.
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