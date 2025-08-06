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Будет ли Трамп менять курс по Украине? Эксперт о том, уйдет ли президент США с прежней платформы

Будет ли Трамп менять курс по Украине? Эксперт о том, уйдет ли президент США с прежней платформы - 06.08.2025 Украина.ру

Будет ли Трамп менять курс по Украине? Эксперт о том, уйдет ли президент США с прежней платформы

Политика Дональда Трампа по украинскому вопросу может оказаться более преемственной к курсу Джо Байдена, чем ожидалось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2025-08-06T12:58

2025-08-06T12:58

2025-08-06T12:58

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Данилов отмечает, что несмотря на внешние различия между Байденом и Трампом, в их подходах к Украине много общего. Нынешний президент США может воспользоваться наработками предшественника."Когда Байден пришел после первого срока Трампа, я говорил, что он с удовольствием воспользуется той работой, которую сделал Трамп на европейском направлении. Так и произошло", – напомнил эксперт.Аналитик считает, что Трампу будет сложно резко изменить курс по нескольким причинам. Во-первых, это ослабило бы позиции США в Европе. Во-вторых, могло бы спровоцировать дальнейшее сближение России и Китая."Это привело бы к серьезнейшей эскалации между Россией и США с перспективой разрастания кризисных факторов в отношениях между США и Китаем", – резюмировал Данилов.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.О целях визита спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию — в материале "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней".

https://ukraina.ru/20250806/maykl-bom-tarifnaya-igra-trampa-ne-stoit-svech-rychagi-davleniya-ssha-na-rossiyu-ne-budut-imet-effekta-1066517633.html

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