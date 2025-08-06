5000 британских Starstreak против российских БПЛА: эксперт объяснил неэффективность западных ПЗРК
Западные системы ПВО, поставляемые Украине, не способны противостоять российской авиации из-за технических ограничений и недостаточной подготовки операторов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"С зенитно-ракетными системами у ВСУ сейчас проблемы. Да, встречаются "Гепарды" и отдельные "Хоки", но этого недостаточно", — констатировал эксперт.
Аналитик подробно разобрал недавние поставки британских комплексов: "Великобритания недавно поставила киевскому режиму около 5000 установок Starstreak. Это такой ПЗРК, который может запускаться как оператором, так и со стационарных установок, так и на транспорте".
Леонков выделил ключевую слабость британских систем: "Только есть одна особенность: там лазерное наведение. И оператор должен быть опытным, и погода должна способствовать, чтобы эта система работала".
По его словам, российские бойцы успешно нейтрализуют такие угрозы: "Когда мы обнаруживаем такие системы ПВО, их уничтожение становится приоритетной целью для всех наших огневых средств".
Эксперт подчеркнул подавляющее превосходство российской авиации: "Воздействовать на наши Су-34 с помощью ПВО противник не может, потому что мы их комплексы сразу же уничтожаем".
"Эти ограничения не делают ее универсальным инструментов в борьбе с нашими БПЛА", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
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