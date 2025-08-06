https://ukraina.ru/20250806/5000-britanskikh-starstreak-protiv-rossiyskikh-bpla-ekspert-obyasnil-neeffektivnost-zapadnykh-pzrk-1066479758.html

5000 британских Starstreak против российских БПЛА: эксперт объяснил неэффективность западных ПЗРК

5000 британских Starstreak против российских БПЛА: эксперт объяснил неэффективность западных ПЗРК - 06.08.2025 Украина.ру

5000 британских Starstreak против российских БПЛА: эксперт объяснил неэффективность западных ПЗРК

Западные системы ПВО, поставляемые Украине, не способны противостоять российской авиации из-за технических ограничений и недостаточной подготовки операторов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2025-08-06T05:00

2025-08-06T05:00

2025-08-06T05:00

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Аналитик подробно разобрал недавние поставки британских комплексов: "Великобритания недавно поставила киевскому режиму около 5000 установок Starstreak. Это такой ПЗРК, который может запускаться как оператором, так и со стационарных установок, так и на транспорте".Леонков выделил ключевую слабость британских систем: "Только есть одна особенность: там лазерное наведение. И оператор должен быть опытным, и погода должна способствовать, чтобы эта система работала". По его словам, российские бойцы успешно нейтрализуют такие угрозы: "Когда мы обнаруживаем такие системы ПВО, их уничтожение становится приоритетной целью для всех наших огневых средств".Эксперт подчеркнул подавляющее превосходство российской авиации: "Воздействовать на наши Су-34 с помощью ПВО противник не может, потому что мы их комплексы сразу же уничтожаем"."Эти ограничения не делают ее универсальным инструментов в борьбе с нашими БПЛА", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.О том, что стоит за приказом Трампа направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" — в материале Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций".

https://ukraina.ru/20250804/1066398251.html

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