5000 британских Starstreak против российских БПЛА: эксперт объяснил неэффективность западных ПЗРК - 06.08.2025 Украина.ру
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5000 британских Starstreak против российских БПЛА: эксперт объяснил неэффективность западных ПЗРК
5000 британских Starstreak против российских БПЛА: эксперт объяснил неэффективность западных ПЗРК - 06.08.2025 Украина.ру
5000 британских Starstreak против российских БПЛА: эксперт объяснил неэффективность западных ПЗРК
Западные системы ПВО, поставляемые Украине, не способны противостоять российской авиации из-за технических ограничений и недостаточной подготовки операторов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2025-08-06T05:00
2025-08-06T05:00
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Аналитик подробно разобрал недавние поставки британских комплексов: "Великобритания недавно поставила киевскому режиму около 5000 установок Starstreak. Это такой ПЗРК, который может запускаться как оператором, так и со стационарных установок, так и на транспорте".Леонков выделил ключевую слабость британских систем: "Только есть одна особенность: там лазерное наведение. И оператор должен быть опытным, и погода должна способствовать, чтобы эта система работала". По его словам, российские бойцы успешно нейтрализуют такие угрозы: "Когда мы обнаруживаем такие системы ПВО, их уничтожение становится приоритетной целью для всех наших огневых средств".Эксперт подчеркнул подавляющее превосходство российской авиации: "Воздействовать на наши Су-34 с помощью ПВО противник не может, потому что мы их комплексы сразу же уничтожаем"."Эти ограничения не делают ее универсальным инструментов в борьбе с нашими БПЛА", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.О том, что стоит за приказом Трампа направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" — в материале Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций".
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новости, украина, дональд трамп, сергей горбачев, су-34, украина.ру, великобритания, авиация, пво, бпла, пзрк, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация
Новости, Украина, Дональд Трамп, Сергей Горбачев, Су-34, Украина.ру, Великобритания, авиация, ПВО, БПЛА, ПЗРК, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Спецоперация

5000 британских Starstreak против российских БПЛА: эксперт объяснил неэффективность западных ПЗРК

05:00 06.08.2025
 
© Украина.руБеспилотник Герань
Беспилотник Герань - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Украина.ру
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Западные системы ПВО, поставляемые Украине, не способны противостоять российской авиации из-за технических ограничений и недостаточной подготовки операторов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"С зенитно-ракетными системами у ВСУ сейчас проблемы. Да, встречаются "Гепарды" и отдельные "Хоки", но этого недостаточно", — констатировал эксперт.
Аналитик подробно разобрал недавние поставки британских комплексов: "Великобритания недавно поставила киевскому режиму около 5000 установок Starstreak. Это такой ПЗРК, который может запускаться как оператором, так и со стационарных установок, так и на транспорте".
Леонков выделил ключевую слабость британских систем: "Только есть одна особенность: там лазерное наведение. И оператор должен быть опытным, и погода должна способствовать, чтобы эта система работала".
По его словам, российские бойцы успешно нейтрализуют такие угрозы: "Когда мы обнаруживаем такие системы ПВО, их уничтожение становится приоритетной целью для всех наших огневых средств".
Эксперт подчеркнул подавляющее превосходство российской авиации: "Воздействовать на наши Су-34 с помощью ПВО противник не может, потому что мы их комплексы сразу же уничтожаем".
"Эти ограничения не делают ее универсальным инструментов в борьбе с нашими БПЛА", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
О том, что стоит за приказом Трампа направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" — в материале Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций".
Трамп и подлодки - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
4 августа, 07:33
Трамп подтвердил размещение атомных подлодок "там, где им положено быть" Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что две ранее передислоцированные им атомные подводные лодки прибыли в "нужный регион", передает 4 августа телеграм-канал Украина.ру
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