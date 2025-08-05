Атомные подлодки США "у берегов России": эксперт разоблачил провокационные заявления Трампа - 05.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250805/atomnye-podlodki-ssha-u-beregov-rossii-ekspert-razoblachil-provokatsionnye-zayavleniya-trampa-1066484213.html
Атомные подлодки США "у берегов России": эксперт разоблачил провокационные заявления Трампа
Атомные подлодки США "у берегов России": эксперт разоблачил провокационные заявления Трампа - 05.08.2025 Украина.ру
Атомные подлодки США "у берегов России": эксперт разоблачил провокационные заявления Трампа
Американские атомные подлодки не могут просто так "приблизиться к России" — их действия строго регламентированы, а Черное море для них и вовсе закрыто. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
2025-08-05T12:58
2025-08-05T12:58
новости
черное море
сша
россия
дональд трамп
михаил горбачёв
украина.ру
подлодка
флот
черноморский флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060291728_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b935e5f4cc9606ac1a7a773ad0b6d2bc.jpg
Отвечая на вопрос о заявлениях президента США Дональда Трампа, Горбачёв подчеркнул, что развертывание атомных подводных лодок (АПЛ) — это сложный процесс, который нельзя организовать по щелчку пальцев. "Экипажи американской подлодки бывают двух типов: синий и золотой. Они сменяют друг друга во время несения службы", — пояснил эксперт.Он также опроверг слухи о возможном появлении АПЛ США в Черном море. "Подводные и надводные корабли с ядерной энергетической установкой запрещено использовать в акватории Черного моря комплексом мер и международных соглашений", — отметил Горбачёв. По его словам, атомные субмарины действуют в океанах, а не в "корыте" Черного моря.Эксперт добавил, что американским лодкам с баллистическими ракетами или "Томагавками" нет смысла приближаться к российским берегам — они могут наносить удары из Средиземного моря или Атлантики.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.Также на тему громких заявлений Трампа — в статье Ростислава Ищенко "Американская безысходность".
https://ukraina.ru/20250805/greg-vayner-esli-putin-podarit-trampu-peremirie-s-ukrainoy-vstrecha-v-kitae-stanet-trekhstoronney-1066455189.html
черное море
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060291728_251:0:2000:1312_1920x0_80_0_0_3f21de2a091afd834ac62f956db98e29.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черное море, сша, россия, дональд трамп, михаил горбачёв, украина.ру, подлодка, флот, черноморский флот, корабли, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация, аналитика, эксперты, военный эксперт, главные новости
Новости, Черное море, США, Россия, Дональд Трамп, Михаил Горбачёв, Украина.ру, подлодка, флот, Черноморский флот, корабли, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, Аналитика, эксперты, военный эксперт, Главные новости

Атомные подлодки США "у берегов России": эксперт разоблачил провокационные заявления Трампа

12:58 05.08.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Американские атомные подлодки не могут просто так "приблизиться к России" — их действия строго регламентированы, а Черное море для них и вовсе закрыто. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Отвечая на вопрос о заявлениях президента США Дональда Трампа, Горбачёв подчеркнул, что развертывание атомных подводных лодок (АПЛ) — это сложный процесс, который нельзя организовать по щелчку пальцев. "Экипажи американской подлодки бывают двух типов: синий и золотой. Они сменяют друг друга во время несения службы", — пояснил эксперт.
Он также опроверг слухи о возможном появлении АПЛ США в Черном море.
"Подводные и надводные корабли с ядерной энергетической установкой запрещено использовать в акватории Черного моря комплексом мер и международных соглашений", — отметил Горбачёв. По его словам, атомные субмарины действуют в океанах, а не в "корыте" Черного моря.
Эксперт добавил, что американским лодкам с баллистическими ракетами или "Томагавками" нет смысла приближаться к российским берегам — они могут наносить удары из Средиземного моря или Атлантики.
"Вся европейская часть России может находиться под их ударом, но для этого им не нужно подходить близко", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.
Также на тему громких заявлений Трампа — в статье Ростислава Ищенко "Американская безысходность".
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
06:01
Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехстороннейСтив Уиткофф едет в Москву за компромиссом, уверен американист, политолог Грег Вайнер. Он прокомментировал предстоящий визит спецпосланника Трампа в Москву в интервью изданию Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЧерное мореСШАРоссияДональд ТрампМихаил ГорбачёвУкраина.руподлодкафлотЧерноморский флоткораблиСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОСпецоперацияАналитикаэкспертывоенный экспертГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Как можно защитить российские корабли? Мнение капитана 1 ранга Сергея Горбачева
13:55FPV-дроны ВСУ атаковали поселок Сопычи Погарского района Брянской области
13:39"НАТО готовит серьезные провокации": эксперт Горбачёв о диверсиях против российских танкеров
13:38Военкор Коц рассказал о важности освобождения Январского в Днепропетровской области
13:26В ЛНР задержали экс-боевика украинского нацбатальона «Донбасс»*
13:21Безэкипажные катера и будущее ВМФ: Горбачев о том, что показали учения "Июльский шторм"
13:14Обратная интеграция: европейцы перенимают украинские коррупционные схемы
13:10Сергей Горбачёв: "В Средиземном море у России не осталось боевых кораблей"
13:10Песков назвал приговор Гуцул политически мотивированным и давлением на политических оппонентов в Молдавии
13:07В Германии продолжает расти число трудоустроенных украинских беженцев
13:03Обстановка на Днепропетровском направлении
13:01Украинцам приходят СМС с предложением сжечь ТЦК
13:00Очередной отказ Киева от мирных инициатив Москвы, угрозы США и продвижение ВС РФ. Главное на 13:00
12:58Атомные подлодки США "у берегов России": эксперт разоблачил провокационные заявления Трампа
12:53Опубликованы кадры освобождения Январского в Днепропетровской области
12:37Двое 17-летних подростков по указанию украинских спецслужб подожгли релейный шкаф в Тульской области
12:37ВС РФ освободили Январское в Днепропетровской области
12:31Молдавия: Евгению Гуцул приговорили к семи годам колонии общего режима
12:24Крах обороны под Купянском: военный аналитик о катастрофической нехватке личного состава ВСУ
12:22Зачем Залужного готовят в президенты Украины. Не все так просто
Лента новостейМолния