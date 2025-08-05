https://ukraina.ru/20250805/atomnye-podlodki-ssha-u-beregov-rossii-ekspert-razoblachil-provokatsionnye-zayavleniya-trampa-1066484213.html

Атомные подлодки США "у берегов России": эксперт разоблачил провокационные заявления Трампа

Атомные подлодки США "у берегов России": эксперт разоблачил провокационные заявления Трампа - 05.08.2025 Украина.ру

Атомные подлодки США "у берегов России": эксперт разоблачил провокационные заявления Трампа

Американские атомные подлодки не могут просто так "приблизиться к России" — их действия строго регламентированы, а Черное море для них и вовсе закрыто. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2025-08-05T12:58

2025-08-05T12:58

2025-08-05T12:58

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Отвечая на вопрос о заявлениях президента США Дональда Трампа, Горбачёв подчеркнул, что развертывание атомных подводных лодок (АПЛ) — это сложный процесс, который нельзя организовать по щелчку пальцев. "Экипажи американской подлодки бывают двух типов: синий и золотой. Они сменяют друг друга во время несения службы", — пояснил эксперт.Он также опроверг слухи о возможном появлении АПЛ США в Черном море. "Подводные и надводные корабли с ядерной энергетической установкой запрещено использовать в акватории Черного моря комплексом мер и международных соглашений", — отметил Горбачёв. По его словам, атомные субмарины действуют в океанах, а не в "корыте" Черного моря.Эксперт добавил, что американским лодкам с баллистическими ракетами или "Томагавками" нет смысла приближаться к российским берегам — они могут наносить удары из Средиземного моря или Атлантики.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.Также на тему громких заявлений Трампа — в статье Ростислава Ищенко "Американская безысходность".

https://ukraina.ru/20250805/greg-vayner-esli-putin-podarit-trampu-peremirie-s-ukrainoy-vstrecha-v-kitae-stanet-trekhstoronney-1066455189.html

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