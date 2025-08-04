"Трамп разумно ведет тарифную войну – эксперт Зубец раскрыл стратегию США - 04.08.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250804/tramp-razumno-vedet-tarifnuyu-voynu--ekspert-zubets-raskryl-strategiyu-ssha-1066430032.html
"Трамп разумно ведет тарифную войну – эксперт Зубец раскрыл стратегию США
"Трамп разумно ведет тарифную войну – эксперт Зубец раскрыл стратегию США - 04.08.2025 Украина.ру
"Трамп разумно ведет тарифную войну – эксперт Зубец раскрыл стратегию США
С 1 августа вступили в силу новые пошлины США на товары из стран-партнеров – от 10% до 41%. Президент США Дональд Трамп развязал тарифную войну, но за этим стоит не хаос, а четкий расчет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-08-04T15:35
2025-08-04T15:35
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Эксперт пояснил, что США сегодня почти нечего предложить миру, кроме оружия, продовольствия, самолетов и сжиженного газа. "Тогда зачем вводить запретительные пошлины, если Америка ничего не производит? За счет чего США собираются выравнивать торговый баланс? Газа на весь мир не хватит", – отметил Зубец.По его словам, цель Трампа – реиндустриализация США за счет перетока бизнеса из других стран. "Пошлины на европейские товары составили теперь 15%, а ввоз американских товаров в Европу беспошлинный. В США льготное трудовое и экологическое законодательство. Там нет того безумного количества ограничений, которое есть в Европе", – объяснил экономист.Это вынудит компании, такие как Mercedes, переносить производство в США, а затем беспошлинно ввозить товары в Европу. "Таково содержание трамповской политики, которая выглядит безумно, а на самом деле рациональна", – подчеркнул собеседник издания.Если тенденция сохранится, США могут вернуть статус великой индустриальной державы и выйти из торгового дефицита, резюмировал Зубец.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой" на сайте Украина.ру.Также о тарифной войне Трампа читайте в статье "Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу.
https://ukraina.ru/20250802/ekonomicheskaya-kapitulyatsiya-kak-soglashenie-trampa-s-fon-der-lyayen-izmenit-pravila-igry-1066280794.html
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новости, сша, европа, америка, дональд трамп, украина.ру, тарифы, пошлина, товары, главные новости, экономика, бизнес, сжиженный природный газ
Новости, США, Европа, Америка, Дональд Трамп, Украина.ру, тарифы, пошлина, товары, Главные новости, экономика, бизнес, сжиженный природный газ

"Трамп разумно ведет тарифную войну – эксперт Зубец раскрыл стратегию США

15:35 04.08.2025
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
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С 1 августа вступили в силу новые пошлины США на товары из стран-партнеров – от 10% до 41%. Президент США Дональд Трамп развязал тарифную войну, но за этим стоит не хаос, а четкий расчет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Эксперт пояснил, что США сегодня почти нечего предложить миру, кроме оружия, продовольствия, самолетов и сжиженного газа. "Тогда зачем вводить запретительные пошлины, если Америка ничего не производит? За счет чего США собираются выравнивать торговый баланс? Газа на весь мир не хватит", – отметил Зубец.
По его словам, цель Трампа – реиндустриализация США за счет перетока бизнеса из других стран. "Пошлины на европейские товары составили теперь 15%, а ввоз американских товаров в Европу беспошлинный. В США льготное трудовое и экологическое законодательство. Там нет того безумного количества ограничений, которое есть в Европе", – объяснил экономист.
Это вынудит компании, такие как Mercedes, переносить производство в США, а затем беспошлинно ввозить товары в Европу. "Таково содержание трамповской политики, которая выглядит безумно, а на самом деле рациональна", – подчеркнул собеседник издания.
Если тенденция сохранится, США могут вернуть статус великой индустриальной державы и выйти из торгового дефицита, резюмировал Зубец.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой" на сайте Украина.ру.
Также о тарифной войне Трампа читайте в статье "Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу.
- РИА Новости, 1920, 02.08.2025
2 августа, 06:55
Экономическая капитуляция: как соглашение Трампа с фон дер Ляйен изменит правила игрыНедавнее соглашение между администрацией президента США Дональда Трампа и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен установило беспрецедентные экономические условия сотрудничества. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
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