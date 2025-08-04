https://ukraina.ru/20250804/tramp-razumno-vedet-tarifnuyu-voynu--ekspert-zubets-raskryl-strategiyu-ssha-1066430032.html

"Трамп разумно ведет тарифную войну – эксперт Зубец раскрыл стратегию США

"Трамп разумно ведет тарифную войну – эксперт Зубец раскрыл стратегию США - 04.08.2025 Украина.ру

"Трамп разумно ведет тарифную войну – эксперт Зубец раскрыл стратегию США

С 1 августа вступили в силу новые пошлины США на товары из стран-партнеров – от 10% до 41%. Президент США Дональд Трамп развязал тарифную войну, но за этим стоит не хаос, а четкий расчет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

2025-08-04T15:35

2025-08-04T15:35

2025-08-04T15:35

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Эксперт пояснил, что США сегодня почти нечего предложить миру, кроме оружия, продовольствия, самолетов и сжиженного газа. "Тогда зачем вводить запретительные пошлины, если Америка ничего не производит? За счет чего США собираются выравнивать торговый баланс? Газа на весь мир не хватит", – отметил Зубец.По его словам, цель Трампа – реиндустриализация США за счет перетока бизнеса из других стран. "Пошлины на европейские товары составили теперь 15%, а ввоз американских товаров в Европу беспошлинный. В США льготное трудовое и экологическое законодательство. Там нет того безумного количества ограничений, которое есть в Европе", – объяснил экономист.Это вынудит компании, такие как Mercedes, переносить производство в США, а затем беспошлинно ввозить товары в Европу. "Таково содержание трамповской политики, которая выглядит безумно, а на самом деле рациональна", – подчеркнул собеседник издания.Если тенденция сохранится, США могут вернуть статус великой индустриальной державы и выйти из торгового дефицита, резюмировал Зубец.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой" на сайте Украина.ру.Также о тарифной войне Трампа читайте в статье "Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу.

https://ukraina.ru/20250802/ekonomicheskaya-kapitulyatsiya-kak-soglashenie-trampa-s-fon-der-lyayen-izmenit-pravila-igry-1066280794.html

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