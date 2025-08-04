"Европа не платит ни копейки": Дробницкий раскрыл схему военных поставок Украине - 04.08.2025 Украина.ру
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"Европа не платит ни копейки": Дробницкий раскрыл схему военных поставок Украине
"Европа не платит ни копейки": Дробницкий раскрыл схему военных поставок Украине - 04.08.2025 Украина.ру
"Европа не платит ни копейки": Дробницкий раскрыл схему военных поставок Украине
Европейцы не платят "мешочками с золотом" – единственный источник свободных денег в мире это ФРС США. Реальная схема финансирования военных поставок Украине оказалась сложнее официальных заявлений. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-08-04T11:41
2025-08-04T12:14
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Дробницкий опровергает распространенное мнение, что Европа самостоятельно финансирует поставки оружия Украине. "Даже если Lockheed Martin будет что-то поставлять на Украину через Европу, то эти поставки будут 'оплачиваться' средствами из кредитов, выданных Европейским центральным банком", – поясняет эксперт.Политолог раскрывает механизм: "А ему соответствующий своп ФРС США уже обеспечила. Деньги, которые федеральная резервная система могла бы под пониженную ставку отправить в экономику США, будут отправлены в Европу". Таким образом, по словам эксперта, "на эти деньги будет куплено вооружение для Украины"."Какую-то часть получит американский ВПК. Это понятно, очевидно, что ему это что-то достанется", – отмечает Дробницкий. Однако он подчеркивает: "Нельзя сказать, что Европа заплатит полностью, и на нее легло бремя содержания Украины".Эксперт делает вывод: "Это деньги, полученные от Федеральной резервной системы, которая перевела эти деньги не в Америку, а в Европу". Такую схему финансирования Дробницкий называет скрытой формой участия США в конфликте, заключил собеседник издания.Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.О различных аспектах торговой сделки между США и Евросоюзом в статье Ивана Лизана "Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!" Как волк Трамп приговорил ягненка фон дер Ляйен.
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новости, украина, сша, дмитрий дробницкий, дональд трамп, европа, ес, украина.ру, впк, оружие, деньги, поставки, фрс сша, финансирование, главные новости, новости украины
Новости, Украина, США, Дмитрий Дробницкий, Дональд Трамп, Европа, ЕС, Украина.ру, ВПК, оружие, деньги, поставки, ФРС США, финансирование, Главные новости, Новости Украины

"Европа не платит ни копейки": Дробницкий раскрыл схему военных поставок Украине

11:41 04.08.2025 (обновлено: 12:14 04.08.2025)
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP / Matt Rourke
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Европейцы не платят "мешочками с золотом" – единственный источник свободных денег в мире это ФРС США. Реальная схема финансирования военных поставок Украине оказалась сложнее официальных заявлений. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Дробницкий опровергает распространенное мнение, что Европа самостоятельно финансирует поставки оружия Украине. "Даже если Lockheed Martin будет что-то поставлять на Украину через Европу, то эти поставки будут 'оплачиваться' средствами из кредитов, выданных Европейским центральным банком", – поясняет эксперт.
Политолог раскрывает механизм: "А ему соответствующий своп ФРС США уже обеспечила. Деньги, которые федеральная резервная система могла бы под пониженную ставку отправить в экономику США, будут отправлены в Европу". Таким образом, по словам эксперта, "на эти деньги будет куплено вооружение для Украины".
"Какую-то часть получит американский ВПК. Это понятно, очевидно, что ему это что-то достанется", – отмечает Дробницкий. Однако он подчеркивает: "Нельзя сказать, что Европа заплатит полностью, и на нее легло бремя содержания Украины".
Эксперт делает вывод: "Это деньги, полученные от Федеральной резервной системы, которая перевела эти деньги не в Америку, а в Европу". Такую схему финансирования Дробницкий называет скрытой формой участия США в конфликте, заключил собеседник издания.
Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах торговой сделки между США и Евросоюзом в статье Ивана Лизана "Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!" Как волк Трамп приговорил ягненка фон дер Ляйен.
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