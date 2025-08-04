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"Европа не платит ни копейки": Дробницкий раскрыл схему военных поставок Украине

"Европа не платит ни копейки": Дробницкий раскрыл схему военных поставок Украине - 04.08.2025 Украина.ру

"Европа не платит ни копейки": Дробницкий раскрыл схему военных поставок Украине

Европейцы не платят "мешочками с золотом" – единственный источник свободных денег в мире это ФРС США. Реальная схема финансирования военных поставок Украине оказалась сложнее официальных заявлений. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2025-08-04T11:41

2025-08-04T11:41

2025-08-04T12:14

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Дробницкий опровергает распространенное мнение, что Европа самостоятельно финансирует поставки оружия Украине. "Даже если Lockheed Martin будет что-то поставлять на Украину через Европу, то эти поставки будут 'оплачиваться' средствами из кредитов, выданных Европейским центральным банком", – поясняет эксперт.Политолог раскрывает механизм: "А ему соответствующий своп ФРС США уже обеспечила. Деньги, которые федеральная резервная система могла бы под пониженную ставку отправить в экономику США, будут отправлены в Европу". Таким образом, по словам эксперта, "на эти деньги будет куплено вооружение для Украины"."Какую-то часть получит американский ВПК. Это понятно, очевидно, что ему это что-то достанется", – отмечает Дробницкий. Однако он подчеркивает: "Нельзя сказать, что Европа заплатит полностью, и на нее легло бремя содержания Украины".Эксперт делает вывод: "Это деньги, полученные от Федеральной резервной системы, которая перевела эти деньги не в Америку, а в Европу". Такую схему финансирования Дробницкий называет скрытой формой участия США в конфликте, заключил собеседник издания.Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.О различных аспектах торговой сделки между США и Евросоюзом в статье Ивана Лизана "Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!" Как волк Трамп приговорил ягненка фон дер Ляйен.

https://ukraina.ru/20250717/grozitsya-sanktsiyami-i-postavkami-oruzhiya-ukraine-dmitriy-krasnov--o-novykh-zayavleniyakh-trampa-1065448840.html

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