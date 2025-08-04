"Европа не платит ни копейки": Дробницкий раскрыл схему военных поставок Украине
11:41 04.08.2025 (обновлено: 12:14 04.08.2025)
© AP / Matt Rourke
© AP / Matt Rourke
Европейцы не платят "мешочками с золотом" – единственный источник свободных денег в мире это ФРС США. Реальная схема финансирования военных поставок Украине оказалась сложнее официальных заявлений. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Дробницкий опровергает распространенное мнение, что Европа самостоятельно финансирует поставки оружия Украине. "Даже если Lockheed Martin будет что-то поставлять на Украину через Европу, то эти поставки будут 'оплачиваться' средствами из кредитов, выданных Европейским центральным банком", – поясняет эксперт.
Политолог раскрывает механизм: "А ему соответствующий своп ФРС США уже обеспечила. Деньги, которые федеральная резервная система могла бы под пониженную ставку отправить в экономику США, будут отправлены в Европу". Таким образом, по словам эксперта, "на эти деньги будет куплено вооружение для Украины".
"Какую-то часть получит американский ВПК. Это понятно, очевидно, что ему это что-то достанется", – отмечает Дробницкий. Однако он подчеркивает: "Нельзя сказать, что Европа заплатит полностью, и на нее легло бремя содержания Украины".
Эксперт делает вывод: "Это деньги, полученные от Федеральной резервной системы, которая перевела эти деньги не в Америку, а в Европу". Такую схему финансирования Дробницкий называет скрытой формой участия США в конфликте, заключил собеседник издания.
Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.
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