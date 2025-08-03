https://ukraina.ru/20250803/totalnoe-prosachivanie-i-bespokoystvo-syrskogo-za-pokrovsk-itogi-3-avgusta-1066378956.html
"Тотальное просачивание" и беспокойство Сырского о Покровске. Итоги 3 августа
"Тотальное просачивание" и беспокойство Сырского о Покровске. Итоги 3 августа - 03.08.2025 Украина.ру
"Тотальное просачивание" и беспокойство Сырского о Покровске. Итоги 3 августа
Главком ВСУ Александр Сырский рассказал об обстановке на фронте, в том числе в Покровске
2025-08-03T17:00
2025-08-03T17:00
2025-08-03T17:00
эксклюзив
хроники
украина
россия
крым
юрий баранчик
марьяна безуглая
александр сырский
вооруженные силы украины
офис президента
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058517120_189:0:3500:1863_1920x0_80_0_0_4db6e7f2512fecb86e99e21c1fe283c1.jpg
Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский рассказал об обстановке на донецком направлении."Посвятил день активной работе в войсках на Донетчине — посетил все командные пункты частей Вооружённых сил и Национальной гвардии Украины, которые ведут оборону на Покровском направлении. Встретился с командующим Сил беспилотных систем, командирами корпусов и бригад. В деталях ознакомился с оперативной обстановкой на угрожающих участках", — написал Сырский в своём телеграм-канале в ночь на 3 августа.Он признал, что наиболее сложная ситуация для украинских военных сейчас — на Покровскому, Добропольском и Новопавловском направлении."Враг наращивает усилия для захвата наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведёт активные боевые действия одновременно на несколькоих направлениях. При этом россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким способом они пытаются заходить в частности в Покровск", — заявил Сырский.При этом он указал, что российские ДРГ якобы сразу же уничтожаются — несмотря на видеодоказательства обратного."Для эффективного противодействия ДРГ создали и применяем противодиверсионные резервы, задание которых — поиск и уничтожение ДРГ противника. Обсудил с командирами на местах вопросы усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидроновых тоннелей", — отметил Сырский.По его словам, "такая работа ведётся, однако должна быть активнее, шире и комплексной".При этом, о том, что российская армия зашла в Покровск сами украинские источники сообщали ещё во вторник, 29 июля. В частности, об этом рассказывала народный депутат Марьяна Безуглая.В воскресенье Безуглая и вовсе заявила, что Покровск сдают, обвинив Сырского в систематической измене."Очень много странного происходило в 2014 году, и, надеюсь, мы узнаем когда-то, почему и как произошли события "Революции достоинства", отдали Крым, отдали, а потом, несмотря на возможности наших воинов, остановили возвращение назад Донбасса, когда ВСУ уже стояли под Луганском, и почему люди, которые такое сделали, всё ещё не сидят. Не рядовые, не те, кому дали убежать (и как дали), а те, кто принимал решения", — писала она в своём телеграм-канале.По её словам, Сырский "проявил" себя ещё в 2014 и 2015 годах."Часть из них до сих пор в украинском парламенте и не собираются ни уходить, ни останавливаться. Должна сказать, что не только политики и олигархи, как Турчинов, Тарута, Наливайченко, Лёвочкин, Бойко, Ахметов или Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), но и некоторые генералы. А один из них, который очень странно вёл себя в Дебальцево и давно дружит с Тарутой, - сейчас главнокомандующий ВСУ и позволяет захватить Покровск, ключ к выходу на Днепр (Днепропетровск — Ред.), Запорожья и Краматорск, в то время, как некоторые группы пробовали развить третий Майдан", — заявила Безуглая.Политический эксперт Юрий Баранчик проанализировал заявление Сырского."Украинский главком Сырский после поездки на фронт нажаловался (сам себе?), что "наиболее сложная обстановка" сейчас на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Уже не скрывается, что ВС РФ давят на ключевые агломерации и активно атакуют сразу на нескольких участках. Особое внимание Сырский уделил российской тактике, которую он охарактеризовал как "тотальное просачивание". Штурмовики проходят малыми группами в глубь украинской обороны по направлению к Покровску и устраивают там весёлую жизнь", — отметил Баранчик.Он также обратил внимание на заявление украинских источников по поводу продвижения ВС РФ."Понятно, что по словам Сырского всё под контролем и перемога близка, как никогда, но для купирования этого просачивания приходится задействовать "специальные противодиверсионные резервы". Попутно появились новости, что темп продвижения ВС РФ в июле в целом стал самым высоким за текущий год. Некомплиментарные по отношению к нам украинские источники насчитали взятие 564 кв. км, что даже выше чем любой другой результат года прошлого, кроме ноября, когда Украина стала меньше на 730 квадратных километров", — указал Баранчик.По его словам, судя по активности штурмов и результатам, упомянутое Сырским Новопавловское направление является для украинцев самым слабым – на него пришлось 34% территориальных приобретений ВС РФ, при этом там прошло только 12% всех штурмов."Само Покровское и Сумское направления выглядят наиболее укреплёнными, хотя на них (по вражьим подсчетам) пришлось 35% и 11% всех штурмов соответственно, результативность заметно ниже. Но, судя по панике Сырского, и низкая результативность имеет масштабы, неприятные для врага", — подытожил эксперт.Днём 3 августа популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил о плачевной ситуации для украинских военных в Покровске."Наш источник сообщает, что последние дни Банковая и Главком Сырский отправили на Покровск десятки тысяч военнослужащих, спасать ситуацию, которая тут сложилась. Логистика на этом направлении нарушена. 70% всего транспорта, который направляется в Покровск/Мирноград, уничтожается. Сырский по указанию Зеленского, делает из Покровска очередной Бахмут (Артёмовск — Ред.)", — указывалось в публикации канала.Авторы также рассказали о низкой боевой морали украинских военных."Как указывает источник, среди ВСУ уже 60% отказников. Никто не хочет ехать в сам Покровск и Мирноград. Офисные дали устный приказ ГШ, поработать с личным составом и убедить их идти на "ноль" в Покровск (все понимают, какие, это методы). Источник дополняет, что все военные говорят, что вероятность образования Покровского котла - 70%, куда попадут тысячи солдат ВСУ", — писали авторы "Легитимного".По их информации Офис президента Украины в курсе реально обстановке в Покровске, "но им важна не реальная война, а медийная".Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе: прогрызаем оборону противника, учитывая и преодолевая водные преграды".
https://ukraina.ru/20250803/vskormili-zmeyu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-3-avgusta-1066373892.html
https://ukraina.ru/20250803/pokazatelnaya-vstrecha-ili-imitatsiya-borby-s-korruptsiey-glavnoe-na-utro-3-avgusta-1066368443.html
https://ukraina.ru/20250802/protesty-v-vinnitse-i-ikh-posledstviya-dlya-ukrainy-itogi-2-avgusta-1066350610.html
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эксклюзив, хроники, украина, россия, крым, юрий баранчик, марьяна безуглая, александр сырский, вооруженные силы украины, офис президента
Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский
рассказал об обстановке на донецком направлении.
"Посвятил день активной работе в войсках на Донетчине — посетил все командные пункты частей Вооружённых сил и Национальной гвардии Украины, которые ведут оборону на Покровском направлении. Встретился с командующим Сил беспилотных систем, командирами корпусов и бригад. В деталях ознакомился с оперативной обстановкой на угрожающих участках
", — написал
Сырский в своём телеграм-канале в ночь на 3 августа.
Он признал, что наиболее сложная ситуация для украинских военных сейчас — на Покровскому, Добропольском и Новопавловском направлении.
"Враг наращивает усилия для захвата наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведёт активные боевые действия одновременно на несколькоих направлениях. При этом россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким способом они пытаются заходить в частности в Покровск", — заявил Сырский.
При этом он указал, что российские ДРГ якобы сразу же уничтожаются — несмотря на видеодоказательства обратного.
"Для эффективного противодействия ДРГ создали и применяем противодиверсионные резервы, задание которых — поиск и уничтожение ДРГ противника. Обсудил с командирами на местах вопросы усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидроновых тоннелей", — отметил Сырский.
По его словам, "такая работа ведётся, однако должна быть активнее, шире и комплексной".
При этом, о том, что российская армия зашла в Покровск сами украинские источники сообщали ещё во вторник, 29 июля. В частности, об этом рассказывала
народный депутат Марьяна Безуглая
.
В воскресенье Безуглая и вовсе заявила
, что Покровск сдают, обвинив Сырского в систематической измене.
"Очень много странного происходило в 2014 году, и, надеюсь, мы узнаем когда-то, почему и как произошли события "Революции достоинства", отдали Крым, отдали, а потом, несмотря на возможности наших воинов, остановили возвращение назад Донбасса, когда ВСУ уже стояли под Луганском, и почему люди, которые такое сделали, всё ещё не сидят. Не рядовые, не те, кому дали убежать (и как дали), а те, кто принимал решения", — писала она в своём телеграм-канале.
По её словам, Сырский "проявил" себя ещё в 2014 и 2015 годах.
"Часть из них до сих пор в украинском парламенте и не собираются ни уходить, ни останавливаться. Должна сказать, что не только политики и олигархи, как Турчинов, Тарута, Наливайченко, Лёвочкин, Бойко, Ахметов или Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), но и некоторые генералы. А один из них, который очень странно вёл себя в Дебальцево и давно дружит с Тарутой, - сейчас главнокомандующий ВСУ и позволяет захватить Покровск, ключ к выходу на Днепр (Днепропетровск — Ред.), Запорожья и Краматорск, в то время, как некоторые группы пробовали развить третий Майдан", — заявила Безуглая.
Политический эксперт Юрий Баранчик проанализировал
заявление Сырского.
"Украинский главком Сырский после поездки на фронт нажаловался (сам себе?), что "наиболее сложная обстановка" сейчас на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Уже не скрывается, что ВС РФ давят на ключевые агломерации и активно атакуют сразу на нескольких участках. Особое внимание Сырский уделил российской тактике, которую он охарактеризовал как "тотальное просачивание". Штурмовики проходят малыми группами в глубь украинской обороны по направлению к Покровску и устраивают там весёлую жизнь", — отметил Баранчик.
Он также обратил внимание на заявление украинских источников по поводу продвижения ВС РФ.
"Понятно, что по словам Сырского всё под контролем и перемога близка, как никогда, но для купирования этого просачивания приходится задействовать "специальные противодиверсионные резервы". Попутно появились новости, что темп продвижения ВС РФ в июле в целом стал самым высоким за текущий год. Некомплиментарные по отношению к нам украинские источники насчитали взятие 564 кв. км, что даже выше чем любой другой результат года прошлого, кроме ноября, когда Украина стала меньше на 730 квадратных километров", — указал Баранчик.
По его словам, судя по активности штурмов и результатам, упомянутое Сырским Новопавловское направление является для украинцев самым слабым – на него пришлось 34% территориальных приобретений ВС РФ, при этом там прошло только 12% всех штурмов.
"Само Покровское и Сумское направления выглядят наиболее укреплёнными, хотя на них (по вражьим подсчетам) пришлось 35% и 11% всех штурмов соответственно, результативность заметно ниже. Но, судя по панике Сырского, и низкая результативность имеет масштабы, неприятные для врага", — подытожил эксперт.
Днём 3 августа популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный
" сообщил о плачевной ситуации для украинских военных в Покровске.
"Наш источник сообщает, что последние дни Банковая и Главком Сырский отправили на Покровск десятки тысяч военнослужащих, спасать ситуацию, которая тут сложилась. Логистика на этом направлении нарушена. 70% всего транспорта, который направляется в Покровск/Мирноград, уничтожается. Сырский по указанию Зеленского, делает из Покровска очередной Бахмут (Артёмовск — Ред.)
", — указывалось в публикации канала.
Авторы также рассказали о низкой боевой морали украинских военных.
"Как указывает источник, среди ВСУ уже 60% отказников. Никто не хочет ехать в сам Покровск и Мирноград. Офисные дали устный приказ ГШ, поработать с личным составом и убедить их идти на "ноль" в Покровск (все понимают, какие, это методы). Источник дополняет, что все военные говорят, что вероятность образования Покровского котла - 70%, куда попадут тысячи солдат ВСУ", — писали авторы "Легитимного".
По их информации Офис президента Украины в курсе реально обстановке в Покровске, "но им важна не реальная война, а медийная".