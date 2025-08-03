"Покровск почти полностью окружен": Евсеев о том, почему ВСУ не смогут превратить город в "фортецю" - 03.08.2025 Украина.ру
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"Покровск почти полностью окружен": Евсеев о том, почему ВСУ не смогут превратить город в "фортецю"
"Покровск почти полностью окружен": Евсеев о том, почему ВСУ не смогут превратить город в "фортецю" - 03.08.2025 Украина.ру
"Покровск почти полностью окружен": Евсеев о том, почему ВСУ не смогут превратить город в "фортецю"
Оперативная обстановка под Покровском (Красноармейск) кардинально отличается от ситуации, которая была при обороне Бахмута (Артемовск). Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-08-03T10:00
2025-08-03T10:00
новости
россия
артемовск
купянск
владимир евсеев
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
покровск/красноармейск
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Эксперт провел сравнительный анализ двух операций. "Украина не получится превратить Покровск в фортецю, как это было с Бахмутом и Авдеевкой", — заявил Евсеев.Он назвал ключевые отличия текущей ситуации. "В отличие от Бахмута, где противник имел развитую систему снабжения, Покровск почти полностью окружен. Снабжать его можно только по одной хорошей дороге, по которой активно работают наши БПЛА и артиллерия", — пояснил аналитик. По его мнению, это существенно ограничивает возможности украинской группировки по обороне города.Особое внимание Евсеев уделил тактике ВС РФ на этом участке. "Мы применяем принципиально иной подход – вместо штурма используем методичное вытеснение противника. Активно работают планирующие авиабомбы – по некоторым данным, мы в неделю по 50 таких боеприпасов сбрасываем", — отметил он."Украинские войска уже сейчас несут значительные потери, пытаясь удержать позиции. Надеюсь, нам удастся освободить город без больших разрушений, как это было в Мариуполе", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.О том, возможно ли крупное наступление ВСУ на "старые" регионы России — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман".
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россия
артемовск
купянск
покровск/красноармейск
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новости, россия, артемовск, купянск, владимир евсеев, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, покровск/красноармейск, авдеевка, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, наступление, наступление вс рф, прогнозы сво, новости сво россия
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"Покровск почти полностью окружен": Евсеев о том, почему ВСУ не смогут превратить город в "фортецю"

10:00 03.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Оперативная обстановка под Покровском (Красноармейск) кардинально отличается от ситуации, которая была при обороне Бахмута (Артемовск). Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт провел сравнительный анализ двух операций. "Украина не получится превратить Покровск в фортецю, как это было с Бахмутом и Авдеевкой", — заявил Евсеев.
Он назвал ключевые отличия текущей ситуации. "В отличие от Бахмута, где противник имел развитую систему снабжения, Покровск почти полностью окружен. Снабжать его можно только по одной хорошей дороге, по которой активно работают наши БПЛА и артиллерия", — пояснил аналитик.
По его мнению, это существенно ограничивает возможности украинской группировки по обороне города.
Особое внимание Евсеев уделил тактике ВС РФ на этом участке. "Мы применяем принципиально иной подход – вместо штурма используем методичное вытеснение противника. Активно работают планирующие авиабомбы – по некоторым данным, мы в неделю по 50 таких боеприпасов сбрасываем", — отметил он.
"Украинские войска уже сейчас несут значительные потери, пытаясь удержать позиции. Надеюсь, нам удастся освободить город без больших разрушений, как это было в Мариуполе", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
О том, возможно ли крупное наступление ВСУ на "старые" регионы России — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман".
Кирилл Копылов интервью - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
1 августа, 05:25
Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронтаУкраинская армия постепенно заканчивается в плане техники, личного состава и опытных кадров. Точки на карте, за которые бои шли очень долго, откатываются все дальше и дальше в тыл. Освобождение Часов Яра – еще одна костяшка такого домино, считает Кирилл Копылов - историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО
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