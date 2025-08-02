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МИД Британии прокомментировал провал переговоров Зеленского с Трампом
МИД Британии прокомментировал провал переговоров Зеленского с Трампом - 02.08.2025 Украина.ру
МИД Британии прокомментировал провал переговоров Зеленского с Трампом
Свою вину за провал переговоров Владимира Зеленского с президентом США признал глава британского МИД Дэвид Лэмми. Об этом глава британской дипломатии рассказал The Guardian
2025-08-02T17:58
2025-08-02T17:58
2025-08-02T18:01
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Дэвид Лэмми сообщил, что чувствовал себя виноватым за то, что не подготовил должным образом украинскую делегацию ко встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.Встреча состоялась 28 февраля, напоминает РБК. Она завершилась словесной перепалкой между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом."Если честно, я чувствовал, arrghhh! (это междометие выражает разочарование и досаду. — РБК). Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече?" — сказал Лэмми.При этом он заметил, что делегацию из Киева пригласили в последнюю минуту. Британия была сосредоточена на встрече своего премьер-министра с президентом США и времени на Зеленского не было."Я был немного строг к себе. Но все равно чувствовал себя виноватым", — поведал глава британской дипломатии.Владимир Зеленский и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак фактически отдали Украину с потрохами Дональду Трампу и его бизнес-партнерам, нарушив все существовавшие до того договоренности. К такому выводу пришёл автор издания Украина.ру Михаил Павлив в публикации Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударомБольше новостей дня представлено в обзоре Протесты в Виннице и их последствия для Украины. Итоги 2 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру.
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МИД Британии прокомментировал провал переговоров Зеленского с Трампом
17:58 02.08.2025 (обновлено: 18:01 02.08.2025)
Свою вину за провал переговоров Владимира Зеленского с президентом США признал глава британского МИД Дэвид Лэмми. Об этом глава британской дипломатии рассказал The Guardian
Дэвид Лэмми сообщил, что чувствовал себя виноватым за то, что не подготовил должным образом украинскую делегацию ко встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.
Встреча состоялась 28 февраля, напоминает РБК. Она завершилась словесной перепалкой между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
"Если честно, я чувствовал, arrghhh! (это междометие выражает разочарование и досаду. — РБК). Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече?" — сказал Лэмми.
При этом он заметил, что делегацию из Киева пригласили в последнюю минуту. Британия была сосредоточена на встрече своего премьер-министра с президентом США и времени на Зеленского не было.
"Я был немного строг к себе. Но все равно чувствовал себя виноватым", — поведал глава британской дипломатии.
Владимир Зеленский и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак фактически отдали Украину с потрохами Дональду Трампу и его бизнес-партнерам, нарушив все существовавшие до того договоренности. К такому выводу пришёл автор издания Украина.ру Михаил Павлив в публикации Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом
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