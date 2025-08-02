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МИД Британии прокомментировал провал переговоров Зеленского с Трампом

МИД Британии прокомментировал провал переговоров Зеленского с Трампом - 02.08.2025 Украина.ру

МИД Британии прокомментировал провал переговоров Зеленского с Трампом

Свою вину за провал переговоров Владимира Зеленского с президентом США признал глава британского МИД Дэвид Лэмми. Об этом глава британской дипломатии рассказал The Guardian

2025-08-02T17:58

2025-08-02T17:58

2025-08-02T18:01

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Дэвид Лэмми сообщил, что чувствовал себя виноватым за то, что не подготовил должным образом украинскую делегацию ко встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.Встреча состоялась 28 февраля, напоминает РБК. Она завершилась словесной перепалкой между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом."Если честно, я чувствовал, arrghhh! (это междометие выражает разочарование и досаду. — РБК). Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече?" — сказал Лэмми.При этом он заметил, что делегацию из Киева пригласили в последнюю минуту. Британия была сосредоточена на встрече своего премьер-министра с президентом США и времени на Зеленского не было."Я был немного строг к себе. Но все равно чувствовал себя виноватым", — поведал глава британской дипломатии.Владимир Зеленский и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак фактически отдали Украину с потрохами Дональду Трампу и его бизнес-партнерам, нарушив все существовавшие до того договоренности. К такому выводу пришёл автор издания Украина.ру Михаил Павлив в публикации Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударомБольше новостей дня представлено в обзоре Протесты в Виннице и их последствия для Украины. Итоги 2 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру.

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