https://ukraina.ru/20250802/protesty-v-vinnitse-i-ikh-posledstviya-dlya-ukrainy-itogi-2-avgusta-1066350610.html

Протесты в Виннице и их последствия для Украины. Итоги 2 августа

Протесты в Виннице и их последствия для Украины. Итоги 2 августа - 02.08.2025 Украина.ру

Протесты в Виннице и их последствия для Украины. Итоги 2 августа

Полиция Винницкой области открыла уголовное производство после протестов из-за насильственной мобилизации

2025-08-02T17:30

2025-08-02T17:30

2025-08-02T17:32

хроники

эксклюзив

украина

винница

винницкая область

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алексей арестович

геннадий алехин

нацполиция

тцк

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Днём 2 августа Главное управление Нацполиции в Винницкой области сообщило об открытии уголовного производство в отношении протестовавших в Виннице против насильственной мобилизации."По факту попытки захвата государственного учреждения полиция открыла уголовное производство", — гласило заявление Нацполиции.Там же рассказывалось о произошедшем в городе с точки зрения полиции."Напомним, что ночью с 1 на 2 августа около 80 человек, в т.ч.представители общественной организации, прибыли к объекту ТЦК с требованием отпустить мужчину, которого доставили военнослужащие как разыскиваемое лицо за уклонение от военной службы. Часть собравшихся повредила ворота и проникла на территорию учреждения.Чтобы оттеснить людей и прекратить дальнейшее нарушение общественного порядка, правоохранители применили специальные средства", — указали полицейские.Следователи расследуют уголовное производство по ст.341 — "Захват государственных или общественных зданий или сооружений" — Уголовного кодекса Украины."Пять мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к преступлению, задержаны в процессуальном порядке. Призываем граждан соблюдать действующее законодательство и не препятствовать правоохранительным органам в исполнении ими своих служебных обязанностей", — подытожили в ГУ Нацполиции в Винницкой области.Накануне, поздно вечером 1 августа в Виннице вспыхнул протест. Около 23:00 возле стадиона "Локомотив" начали собираться люди с требованием освободить мужчин, которых утром задержали сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог российского военкомата — Ред.).Мужчин поместили на территорию стадиона "Локомотив". Туда же начали собираться местные жители. Как сообщал позднее канал "Суспільне", на место протеста прибыли по меньше мере 11 экипажей Нацполиции. По словам свидетелей, полицейские применяли газовые баллончики и осуществляли задержания."Их начали ловить на центральном мосту, привезли сюда, закрыли за воротами. Мы прибежали, потому что знакомые ребята попросили помощи. Когда мы подошли – полицейские начали людей "гасить" газовыми баллонами. У меня знакомый сейчас имеет ожог глаз, ротовой полости. Людей выгнали, ворота закрыли", – рассказала каналу местная жительница Анна Тетервак.Ещё одна женщина, назвавшая себя Валентиной, заявила, что среди тех, кого пленили военкомы, был её муж. Она рассказала, что утром 1 августа задержали представители ТЦК и, после прохождения военно-врачебной комиссии, доставили на стадион."Здесь содержат моего мужа. ТЦК утром его поймали, забрали, отвезли на ВВК. Затем привезли сюда. Забрали телефон и всё. Я целый день ездила за их машиной. Видела, что его сюда заводили. Откуда мы знаем, если оттуда доносились крики ребят, что их там не бьют? Откуда мы сейчас знаем, что ребята живы, если мы не можем с ними связаться?" - рассказала Валентина.Винничанин Виталий заявил, что из здания, где содержали насильственно мобилизованных, доносились крики."Когда забрали телефон, сказали, что его закрывают в камеру.Из окон раздавались крики о помощи от находящихся там людей.Мы вызвали полицию. Люди собрались, сплотились, ломали дверь.Полиция разбрасывала людей, начала избивать и задувать газовым баллончиком", — отметил он.Позднее в соцсетях появилось видео с пострадавшей от действий полицейских беременной женщиной.Полицейские призвали граждан разойтись в связи с началом комендантского часа. Однако люди отказались выполнить требование полиции.Незадолго до окончания комендантского часа, около 04:40, мужчин, находящихся на территории стадиона, начали вывозить.Протесты в Виннице прокомментировали на Украине. Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" отметил, что "винницкий бунт" подсветил ряд нюансов."Он в очередной раз показал, что, во-первых, полиция - это обслуга власти. Антирейтинг полиции достигает 90%, только у ТЦК больше. Теперь менты снова м**ора и п*****сы. Во-вторых, на Украине есть правильные и неправильные митинги. В-третьих, ненависть в обществе нарастает. Сдерживать удается только репрессиями. В-четвёртых, рейтинг Зеленского летит вниз. В-пятых, власть не слышит народ, а делают то, что хотят. Народу необходимо объединиться, иначе их по очереди зачистят. В-шестых, вчерашний разгон курировался полностью Офисом президента, который отдал приказ на жесткую зачистку", — отмечалось в публикации канала 2 августа.Авторы канала указали, что произошедшее в Виннице "станет или катализатором протестов по всей стране, или наоборот окончательному трусливому молчанию народа, который постепенно власть зачистит"."На видео вчерашний результат демократии Зеленского и его м***ров, которые задули газом беременную женщину", — также писал "Легитимный", прикрепив видео с пострадавшей беременной женщиной.Другой популярный на Украине телеграм-канал — "ЗеРада" — обратил внимание на место протестов."Протесты и бунты были и раньше, но не в областных центрах, а в сёлах и маленьких городках. Очевидно, что попытки вызволять насильно наловленных продолжатся. После протестов по НАБУ народ увидел, что власти, не смотря на закон о военном положении, боятся нарушать свободу массовых собраний - это может вызвать ещё большую мобилизацию людей и только подтолкнёт выходить против беспредела", — указали авторы канала.Ещё один популярный украинский телеграм-канал — "Резидент" — отметил, что некоторые СМИ Украины умолчали о протестах."Полиция получила команду жестко отреагировать на протесты украинцев против Земобилизации. В Виннице возбудили уголовное дело против участников протеста возле сборного пункта ТЦК, — полиция. Сообщается, что по этому делу уже задержаны 5 мужчин от 21 до 33 лет. Никто из депутатов или грантоедов не отреагировал на протесты украинцев, а ряд СМИ просто не заметили ситуации", — отмечалось в публикации канала.Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* в связи с новостями о санкциях в отношении не ставших на воинский учёт женщин-медиков спрогнозировал повторение винницких протестов."Следующий возможный этап напряжения, к которому открывают двери санкции за непостановку на учет - ограничения для выезда за границу отдельных категорий женщин. <...> Закрытие границ для новых категорий граждан - это растущее социальное давление - подготовка ко внутреннему взрыву. Мало Винницы? Будет много Винниц", — отметил он.По словам политика, "мобилизация медиков, да еще и женщин, во все времена, даже советские, являлась критическим признаком проблем с людским ресурсом"."Во все времена, даже в Великую Отечественную этой меры старались избежать во чтобы то ни стало, шли на нее крайне неохотно", — указал Арестович*.По его словам, нехватка личного состава — ключевая проблема Украины, а "появление слова "розыск" в отношении женщин - это самостоятельный признак следующей ступени ухудшения ситуации".* — внесён в список экстремистов и террористовОб обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе: прогрызаем оборону противника, учитывая и преодолевая водные преграды".

https://ukraina.ru/20250802/zhenschin-gotovyat-k-mobilizatsii-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-2-avgusta-1066342620.html

https://ukraina.ru/20250802/k-yadernoy-voyne-gotovy-protesty-v-vinnitse-glavnoe-na-utro-2-avgusta-1066332460.html

https://ukraina.ru/20250801/britantsy-popytalis-atakovat-v-khersonskoy-oblasti-glavnoe-na-utro-1-avgusta-1066272780.html

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хроники, эксклюзив, украина, винница, винницкая область, владимир зеленский, алексей арестович, геннадий алехин, нацполиция, тцк, офис президента