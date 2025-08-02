"Эпштейнгейт" может стать поводом для отставки Трампа: Поликарпов проанализировал ситуацию в США - 02.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250802/epshteyngeyt-mozhet-stat-povodom-dlya-otstavki-trampa-polikarpov-proanaliziroval-situatsiyu-v-ssha-1066285234.html
"Эпштейнгейт" может стать поводом для отставки Трампа: Поликарпов проанализировал ситуацию в США
"Эпштейнгейт" может стать поводом для отставки Трампа: Поликарпов проанализировал ситуацию в США - 02.08.2025 Украина.ру
"Эпштейнгейт" может стать поводом для отставки Трампа: Поликарпов проанализировал ситуацию в США
Политическая ситуация в США становится все более нестабильной, что может серьезно повлиять на американскую позицию по украинскому вопросу. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-08-02T09:00
2025-08-02T09:00
новости
сша
украина
дональд трамп
джей ди вэнс
президент
президент сша
республиканцы
республиканская партия
отставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065725713_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed3648e78ecef44385a98dca90f4893b.jpg
"Эпштейнгейт может стать поводом для мощной атаки на [президента США Дональда] Трампа осенью. И если Трамп поссорится еще и с республиканцами-неоконами, которые хотят помогать Украине, то дело может дойти до его отставки", – предупредил эксперт. Он напомнил исторический пример 37-го президента США Ричарда Никсона, который тоже казался непотопляемым, но был вынужден уйти.Поликарпов охарактеризовал нынешнего американского лидера: "Трамп тоже ведет себя не очень адекватно и тоже может быть неудобным для американских элит. Там есть свои правила игры, которые он постоянно нарушает". Историк отметил, что вместо Трампа может прийти более предсказуемый политик."Есть основания полагать, что вместо Трампа придет Вэнс. Для нас это было бы хорошо. Он молодой, адекватный и не сторонник Украины, в отличие от Трампа", – пояснил Поликарпов."Новый сезон сериала про Землю вообще огонь. Смотрим, не отрываясь", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.О других аспектах политической ситуации в США — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.
https://ukraina.ru/20250722/fayly-epshteyna-pochemu-oni-tak-opasny-dlya-trampa-i-chto-delali-na-seks-ostrove-zhirnye-svini-zapada-1065717503.html
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065725713_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5398530e3e25edc0be21972c5d55d51.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, дональд трамп, джей ди вэнс, президент, президент сша, республиканцы, республиканская партия, отставка, главные новости, новости украины, новости россии, политика
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, президент, президент США, республиканцы, Республиканская партия, отставка, Главные новости, Новости Украины, новости России, политика

"Эпштейнгейт" может стать поводом для отставки Трампа: Поликарпов проанализировал ситуацию в США

09:00 02.08.2025
 
© Фото : Thomas Krych
- РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : Thomas Krych
Читать в
ДзенTelegram
Политическая ситуация в США становится все более нестабильной, что может серьезно повлиять на американскую позицию по украинскому вопросу. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Эпштейнгейт может стать поводом для мощной атаки на [президента США Дональда] Трампа осенью. И если Трамп поссорится еще и с республиканцами-неоконами, которые хотят помогать Украине, то дело может дойти до его отставки", – предупредил эксперт.
Он напомнил исторический пример 37-го президента США Ричарда Никсона, который тоже казался непотопляемым, но был вынужден уйти.
Поликарпов охарактеризовал нынешнего американского лидера: "Трамп тоже ведет себя не очень адекватно и тоже может быть неудобным для американских элит. Там есть свои правила игры, которые он постоянно нарушает". Историк отметил, что вместо Трампа может прийти более предсказуемый политик.
"Есть основания полагать, что вместо Трампа придет Вэнс. Для нас это было бы хорошо. Он молодой, адекватный и не сторонник Украины, в отличие от Трампа", – пояснил Поликарпов.
"Новый сезон сериала про Землю вообще огонь. Смотрим, не отрываясь", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
О других аспектах политической ситуации в США — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.
- РИА Новости, 1920, 22.07.2025
22 июля, 10:58
"Файлы Эпштейна". Почему они так опасны для Трампа и что делали на секс-острове "жирные свиньи" ЗападаИстория с "файлами Джеффри Эпштейна" в США продолжает набирать обороты.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампДжей Ди Вэнспрезидентпрезидент СШАреспубликанцыРеспубликанская партияотставкаГлавные новостиНовости Украиныновости Россииполитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:56ВС РФ ударили по схронам БПЛА, пунктам дислокации украинских формирований и наемников в 132 районах
12:41В Белой Церкви Киевской области потушили масштабный пожар на территории промышленного объекта
12:37Мирная жительница ранена в результате удара украинских FPV-дронов по жилому дому в селе Некислица Севского района Брянской области, сообщил губернатор
12:35Украинок, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, тоже будет ловить ТЦК
12:24ВС РФ освободили населённый пункт Александро-Калиново в ДНР
12:06Пункт дислокации 24-й ОМБр ВСУ уничтожен в ДНР. Новости к 12.05
12:02Подразделения российской войсковой группы "Юг" продвигаются к Северску
11:57Распродажа культурного наследия: вывезенные с Украины ценности выставили на аукционы Британии
11:52Подавленный ночью "винницкий бунт" стал лакмусовой бумажкой
11:33Министр обороны России вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО
11:28Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропорту Самары
11:22Аккаунт Республиканской партии выложил фото Трампа на фоне "Жигулей"
11:13Купянск, отбитые штурмовыми группами ГрВ "Запад" на днях у ВСУ позиции: видео
10:59Массированный удар "Гераней" в Дружковке нанесён по местному ТЦК
10:52НАТО разрабатывает новый механизм поставок оружия Украине
10:46Как Донецкий художественный музей пережил лихолетье и выстоял под обстрелами
10:45Обещали безвиз, каву в венской опере и кружевные труселя: Онуфриенко присмотрелся к украинскому фиаско
10:36Россия и Украина обменялись ударами. Новости к 10.35
10:31Плачевное положение ВСУ в оккупированном Красноармейске констатируют на Украине
10:25Коротко о событиях минувшей ночи
Лента новостейМолния