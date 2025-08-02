https://ukraina.ru/20250802/epshteyngeyt-mozhet-stat-povodom-dlya-otstavki-trampa-polikarpov-proanaliziroval-situatsiyu-v-ssha-1066285234.html

"Эпштейнгейт" может стать поводом для отставки Трампа: Поликарпов проанализировал ситуацию в США

"Эпштейнгейт" может стать поводом для отставки Трампа: Поликарпов проанализировал ситуацию в США - 02.08.2025 Украина.ру

"Эпштейнгейт" может стать поводом для отставки Трампа: Поликарпов проанализировал ситуацию в США

Политическая ситуация в США становится все более нестабильной, что может серьезно повлиять на американскую позицию по украинскому вопросу. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-08-02T09:00

2025-08-02T09:00

2025-08-02T09:00

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"Эпштейнгейт может стать поводом для мощной атаки на [президента США Дональда] Трампа осенью. И если Трамп поссорится еще и с республиканцами-неоконами, которые хотят помогать Украине, то дело может дойти до его отставки", – предупредил эксперт. Он напомнил исторический пример 37-го президента США Ричарда Никсона, который тоже казался непотопляемым, но был вынужден уйти.Поликарпов охарактеризовал нынешнего американского лидера: "Трамп тоже ведет себя не очень адекватно и тоже может быть неудобным для американских элит. Там есть свои правила игры, которые он постоянно нарушает". Историк отметил, что вместо Трампа может прийти более предсказуемый политик."Есть основания полагать, что вместо Трампа придет Вэнс. Для нас это было бы хорошо. Он молодой, адекватный и не сторонник Украины, в отличие от Трампа", – пояснил Поликарпов."Новый сезон сериала про Землю вообще огонь. Смотрим, не отрываясь", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.О других аспектах политической ситуации в США — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.

https://ukraina.ru/20250722/fayly-epshteyna-pochemu-oni-tak-opasny-dlya-trampa-i-chto-delali-na-seks-ostrove-zhirnye-svini-zapada-1065717503.html

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