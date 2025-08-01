Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры - 01.08.2025 Украина.ру
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Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры
Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры - 01.08.2025 Украина.ру
Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры
Недавний взлом информационных систем "Аэрофлота" продемонстрировал новые вызовы в области кибербезопасности. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-08-01T05:00
2025-08-01T05:00
новости
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украина
запад
владимир евсеев
дональд трамп
аэрофлот
аэропорт
кибератаки
кибербезопасность
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Эксперт прокомментировал кибератаку на систему. "Еще одна серьезная проблема — взлом информационной сети "Аэрофлота", который тоже привел к определенной парализации гражданской авиации", — отметил Евсеев.Он отметил высокий уровень техподготовки противника: "Все-таки Украина пользуется серьезной технической поддержкой Запада. Нам с ними трудно тягаться".Аналитик не исключил внутренние проблемы: "Может быть, мы были уверены в защищенности наших систем. Но на любую систему с внешним доступом всегда можно воздействовать. Надо еще посмотреть, не было ли предателей в наших собственных организациях"."Эти проблемы были не только у нас, но и в Америке. Не знаю, можем ли мы тут ответить симметрично", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.О том, возможно ли крупное наступление ВСУ на "старые" регионы России — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман".
https://ukraina.ru/20250731/kakuyu-avantyuru-seychas-gotovyat-vsu-i-chto-nachntsya-esli-rossiya-bystro-zaymt-pokrovsk--zimovskiy-1066234718.html
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новости, россия, украина, запад, владимир евсеев, дональд трамп, аэрофлот, аэропорт, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность, авиация, атака
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Евсеев, Дональд Трамп, Аэрофлот, аэропорт, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность, авиация, атака

Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры

05:00 01.08.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОтмена рейсов у "Аэрофлота" после масштабного сбоя
Отмена рейсов у Аэрофлота после масштабного сбоя - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Недавний взлом информационных систем "Аэрофлота" продемонстрировал новые вызовы в области кибербезопасности. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт прокомментировал кибератаку на систему. "Еще одна серьезная проблема — взлом информационной сети "Аэрофлота", который тоже привел к определенной парализации гражданской авиации", — отметил Евсеев.
Он отметил высокий уровень техподготовки противника: "Все-таки Украина пользуется серьезной технической поддержкой Запада. Нам с ними трудно тягаться".
Аналитик не исключил внутренние проблемы: "Может быть, мы были уверены в защищенности наших систем. Но на любую систему с внешним доступом всегда можно воздействовать. Надо еще посмотреть, не было ли предателей в наших собственных организациях".
"Эти проблемы были не только у нас, но и в Америке. Не знаю, можем ли мы тут ответить симметрично", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
О том, возможно ли крупное наступление ВСУ на "старые" регионы России — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман".
Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский
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Заголовок открываемого материала
06:55Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВО
06:20Точка невозврата: Норин спрогнозировал возможные сроки кризиса украинской армии
06:00"Никакой группировки в тылу нет": историк о том, почему Украина не сможет повторить прошлогодние атаки
05:49ВС РФ отработали по объектам на Украине: сводка за ночь на 1 августа
05:40Эксперт Евсеев: Почему российские войска не используют аэростаты для защиты от дронов?
05:30"Зомбирование или духовное возрождение": Багдасарян рассказал, какая мобилизация нужна России
05:25Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта
05:23"Отаман Залужный" предрекает войну до 2034 года и отказывается от "красных штанов" и другие цитаты
05:20Дроны как главная угроза: эксперт Евсеев рассказал о проблемах ПВО на фронте
05:00Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры
04:50"Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны
04:40Владимир Евсеев: "Шилки" и морские зенитки помогут против украинских дронов
04:30Иконы в обмен на оружие: Украина готова расплачиваться своим культурным наследием за военную помощь
04:30Американская парадигма: Искусственный интеллект в США "убивает" IT-шников, их дети становятся рабочими
04:20Украина перебросила резервы под Сумы, ослабив Донбасс — Евсеев
04:14"Это всё враньё": как киевский режим скрывает преступления людоловов
04:10Продолжение бунта "соросят" и задержки зарплат военным. Что ожидает Украину в августе
04:00Напугать противника или ускорить СВО: Владимир Брутер назвал способы воздействия России на Запад
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