https://ukraina.ru/20250801/voennyy-analitik-vzlom-sistem-aeroflota-pokazal-uyazvimost-infrastruktury-1066256900.html
Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры
Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры - 01.08.2025 Украина.ру
Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры
Недавний взлом информационных систем "Аэрофлота" продемонстрировал новые вызовы в области кибербезопасности. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-08-01T05:00
2025-08-01T05:00
2025-08-01T05:00
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владимир евсеев
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кибератаки
кибербезопасность
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Эксперт прокомментировал кибератаку на систему. "Еще одна серьезная проблема — взлом информационной сети "Аэрофлота", который тоже привел к определенной парализации гражданской авиации", — отметил Евсеев.Он отметил высокий уровень техподготовки противника: "Все-таки Украина пользуется серьезной технической поддержкой Запада. Нам с ними трудно тягаться".Аналитик не исключил внутренние проблемы: "Может быть, мы были уверены в защищенности наших систем. Но на любую систему с внешним доступом всегда можно воздействовать. Надо еще посмотреть, не было ли предателей в наших собственных организациях"."Эти проблемы были не только у нас, но и в Америке. Не знаю, можем ли мы тут ответить симметрично", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.О том, возможно ли крупное наступление ВСУ на "старые" регионы России — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман".
https://ukraina.ru/20250731/kakuyu-avantyuru-seychas-gotovyat-vsu-i-chto-nachntsya-esli-rossiya-bystro-zaymt-pokrovsk--zimovskiy-1066234718.html
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новости, россия, украина, запад, владимир евсеев, дональд трамп, аэрофлот, аэропорт, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность, авиация, атака
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Евсеев, Дональд Трамп, Аэрофлот, аэропорт, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность, авиация, атака
Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры
Недавний взлом информационных систем "Аэрофлота" продемонстрировал новые вызовы в области кибербезопасности. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев