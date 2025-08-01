https://ukraina.ru/20250801/voennyy-analitik-vzlom-sistem-aeroflota-pokazal-uyazvimost-infrastruktury-1066256900.html

Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры

Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры - 01.08.2025 Украина.ру

Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры

Недавний взлом информационных систем "Аэрофлота" продемонстрировал новые вызовы в области кибербезопасности. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-08-01T05:00

2025-08-01T05:00

2025-08-01T05:00

новости

россия

украина

запад

владимир евсеев

дональд трамп

аэрофлот

аэропорт

кибератаки

кибербезопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066109135_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_5c2d656333188bd1cbef73caf5030fe6.jpg

Эксперт прокомментировал кибератаку на систему. "Еще одна серьезная проблема — взлом информационной сети "Аэрофлота", который тоже привел к определенной парализации гражданской авиации", — отметил Евсеев.Он отметил высокий уровень техподготовки противника: "Все-таки Украина пользуется серьезной технической поддержкой Запада. Нам с ними трудно тягаться".Аналитик не исключил внутренние проблемы: "Может быть, мы были уверены в защищенности наших систем. Но на любую систему с внешним доступом всегда можно воздействовать. Надо еще посмотреть, не было ли предателей в наших собственных организациях"."Эти проблемы были не только у нас, но и в Америке. Не знаю, можем ли мы тут ответить симметрично", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.О том, возможно ли крупное наступление ВСУ на "старые" регионы России — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман".

https://ukraina.ru/20250731/kakuyu-avantyuru-seychas-gotovyat-vsu-i-chto-nachntsya-esli-rossiya-bystro-zaymt-pokrovsk--zimovskiy-1066234718.html

россия

украина

запад

аэропорт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, владимир евсеев, дональд трамп, аэрофлот, аэропорт, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность, авиация, атака