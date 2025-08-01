Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВО - 01.08.2025 Украина.ру
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Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВО
Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВО - 01.08.2025 Украина.ру
Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВО
Активные действия российских войск на вспомогательных направлениях создают дополнительные проблемы для украинского командования. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-08-01T06:55
2025-08-01T06:55
новости
россия
купянск
красный лиман
владимир евсеев
дональд трамп
купянское направление
харьковская область
харьковскийфронт
изюм
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Эксперт отметил расширение зоны боевых действий. "Отмечу также наше продвижение к Красному Лиману, начало боев за Купянск и наступление на Великий Бурлук", — заявил Евсеев.По его словам, эти операции имеют важное стратегическое значение, несмотря на их вспомогательный характер. "Давление на этих направлениях вынуждает противника рассредоточивать силы, ослабляя основные участки фронта в Донбассе", — пояснил эксперт. Он подчеркнул, что такая тактика уже приносит результаты – украинское командование вынуждено перебрасывать резервы, оголяя другие участки.Особое внимание аналитик уделил Купянскому направлению. "Контроль над Купянском позволит создать угрозу тылам украинской группировки в районе Изюма, что может кардинально изменить ситуацию на этом участке фронта", — добавил он."Такие действия создают эффект стратегического напряжения по всему фронту, не позволяя противнику сосредоточиться на одном направлении", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.О том, возможно ли крупное наступление ВСУ на "старые" регионы России — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман".
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россия
купянск
красный лиман
купянское направление
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новости, россия, купянск, красный лиман, владимир евсеев, дональд трамп, купянское направление, харьковская область, харьковскийфронт, изюм, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас
Новости, Россия, Купянск, Красный Лиман, Владимир Евсеев, Дональд Трамп, Купянское направление, Харьковская область, ХарьковскийФронт, Изюм, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас

Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВО

06:55 01.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Активные действия российских войск на вспомогательных направлениях создают дополнительные проблемы для украинского командования. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт отметил расширение зоны боевых действий. "Отмечу также наше продвижение к Красному Лиману, начало боев за Купянск и наступление на Великий Бурлук", — заявил Евсеев.
По его словам, эти операции имеют важное стратегическое значение, несмотря на их вспомогательный характер.
"Давление на этих направлениях вынуждает противника рассредоточивать силы, ослабляя основные участки фронта в Донбассе", — пояснил эксперт. Он подчеркнул, что такая тактика уже приносит результаты – украинское командование вынуждено перебрасывать резервы, оголяя другие участки.
Особое внимание аналитик уделил Купянскому направлению. "Контроль над Купянском позволит создать угрозу тылам украинской группировки в районе Изюма, что может кардинально изменить ситуацию на этом участке фронта", — добавил он.
"Такие действия создают эффект стратегического напряжения по всему фронту, не позволяя противнику сосредоточиться на одном направлении", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
О том, возможно ли крупное наступление ВСУ на "старые" регионы России — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман".
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