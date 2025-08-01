https://ukraina.ru/20250801/vladimir-evseev-nastuplenie-rossii-na-kupyansk-i-velikiy-burluk--novyy-etap-svo-1066257531.html

Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВО

Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВО - 01.08.2025 Украина.ру

Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВО

Активные действия российских войск на вспомогательных направлениях создают дополнительные проблемы для украинского командования. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-08-01T06:55

2025-08-01T06:55

2025-08-01T06:55

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Эксперт отметил расширение зоны боевых действий. "Отмечу также наше продвижение к Красному Лиману, начало боев за Купянск и наступление на Великий Бурлук", — заявил Евсеев.По его словам, эти операции имеют важное стратегическое значение, несмотря на их вспомогательный характер. "Давление на этих направлениях вынуждает противника рассредоточивать силы, ослабляя основные участки фронта в Донбассе", — пояснил эксперт. Он подчеркнул, что такая тактика уже приносит результаты – украинское командование вынуждено перебрасывать резервы, оголяя другие участки.Особое внимание аналитик уделил Купянскому направлению. "Контроль над Купянском позволит создать угрозу тылам украинской группировки в районе Изюма, что может кардинально изменить ситуацию на этом участке фронта", — добавил он."Такие действия создают эффект стратегического напряжения по всему фронту, не позволяя противнику сосредоточиться на одном направлении", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.О том, возможно ли крупное наступление ВСУ на "старые" регионы России — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман".

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