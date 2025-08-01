Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВО
Активные действия российских войск на вспомогательных направлениях создают дополнительные проблемы для украинского командования. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт отметил расширение зоны боевых действий. "Отмечу также наше продвижение к Красному Лиману, начало боев за Купянск и наступление на Великий Бурлук", — заявил Евсеев.
По его словам, эти операции имеют важное стратегическое значение, несмотря на их вспомогательный характер.
"Давление на этих направлениях вынуждает противника рассредоточивать силы, ослабляя основные участки фронта в Донбассе", — пояснил эксперт. Он подчеркнул, что такая тактика уже приносит результаты – украинское командование вынуждено перебрасывать резервы, оголяя другие участки.
Особое внимание аналитик уделил Купянскому направлению. "Контроль над Купянском позволит создать угрозу тылам украинской группировки в районе Изюма, что может кардинально изменить ситуацию на этом участке фронта", — добавил он.
"Такие действия создают эффект стратегического напряжения по всему фронту, не позволяя противнику сосредоточиться на одном направлении", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
О том, возможно ли крупное наступление ВСУ на "старые" регионы России — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман".
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