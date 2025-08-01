https://ukraina.ru/20250801/vizit-uitkoffa-na-fone-ultimatuma-trampa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-1-avgusta-1066287161.html

Визит Уиткоффа на фоне ультиматума Трампа, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 августа

Визит Уиткоффа на фоне ультиматума Трампа, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 августа - 01.08.2025 Украина.ру

Визит Уиткоффа на фоне ультиматума Трампа, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 августа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-08-01T13:15

2025-08-01T13:15

2025-08-01T13:16

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни, сообщил сам Трамп журналистам в Белом доме."Он потом едет в Россию, верите или нет", — рассказал Трамп.Это заявление прозвучало на фоне ультиматума Трампа к России, в котором он заявил о том, что конфликт на Украине должен быть урегулирован за 10 дней, а затем РФ и её торговым партнёрам придётся столкнуться с тарифным давлением.Как рассказал РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов, делая такие заявления Трамп ориентируется на свой медийный образ и делает то, чего от него ждут."Трамп ориентируется в основном на пиаре, на том, как информационно он выглядит со стороны. Соответственно, если тренд таков, что ему вредит отсутствие каких-либо действий, в том числе и в этом направлении, то он соответствующим образом делает заявление. Все прекрасно понимают, что ни к чему это не приведёт", — полагает собеседник агентства.Как отметил эксперт, российская экономика адаптировалась к внешнему экономическому давлению, которое явно больше вредит экономикам стран, присоединяющихся к санкциям. Исходя из этого, решение о введении новых санкций является чисто политическим, считает Мартынов.Также эксперт напомнил, что торговый оборот между США и Россией крайне низок, из-за чего введение новых американских пошлин не окажет какого-либо существенного экономического воздействия, о чём Трамп также прекрасно знает.Обстрелы и налётыУтром 1 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 23:30 31.07 до 04:10 1.08 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 31 – над территорией Белгородской области, 12 – над территорией Ростовской области, 5 – над территорией Краснодарского края, 4 – над акваторией Чёрного моря, 3 – над территорией Воронежской области, 2 – над территорией Липецкой области, 2 – над территорией Тульской области, 1 – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 22 удара по территории этого региона России.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 22 различных боеприпаса.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение и 2 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 39 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Каховка — 5; Малая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 5; Новая Каховка — 5; Днепряны — 4; Старая Маячка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Новая Каховка, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны, Новая Каховка и Григорьевка.В 09:36 губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об атаке ВСУ на Великие Копани."Враг снова нанёс подлый удар по торговым помещениям в Великих Копанях. Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Все доставлены в Алёшкинскую ЦРБ", — отметил Сальдо.Позднее он рассказал о жертвах украинских ударов за сутки."За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима погиб один человек, ещё одиннадцать пострадали", — отметил Сальдо.Он привёл данные по округам."Алешкинский округ: В Алёшках обстрел киевских боевиков привёл к гибели мужчины. Три человека пострадали. При эвакуации пострадавших после удара в самих Алёшках враг нанёс повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель", — рассказал губернатор.В Великих Копанях дрон ВСУ протаранил торговые помещения."Перед тем, как нанести удар по рынку, враг обстрелял пожарную станцию, чтобы парализовать работу МЧС", — дополнил Сальдо.Из-за обстрелов без света временно оставались Раденск, Пролетарка и часть Великих Копаней. Всего — 2,5 тысячи человек. Электроснабжение восстановлено.Также было зафиксировано 11 пожаров на территории Алёшкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского округов. Все очаги потушены.Украинские военные также обстреляли Новую Каховку, Днепряны, Малую Лепетиху и Старую Маячку.Утром 1 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 7 беспилотников самолётного типа. Без последствий", — указывалось в сводке.В Белгородском районе посёлки Дубовое и Октябрьский, сёла Киселёво, Никольское, Петровка, Репное, Таврово, Толоконное и Черемошное атакованы 20 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены."В селе Никольское ранены 6 мирных жителей. В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирован мужчина, пострадавший при атаке на парковку коммерческого объекта. Остальные будут проходить лечение амбулаторно", — сообщил губернатор.В селе повреждены 16 квартир в 3 МКД, 8 автомобилей, коммерческий объект и частный дом. В посёлке Октябрьский повреждены частный дом и автомобиль.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Казинка, Карабаново и Соболевка совершены атаки 19 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Уразово повреждены 4 частных дома, соцобъект и легковой автомобиль, в селе Двулучное — частный дом и автомобиль. В сёлах Карабаново и Соболевка повреждены по одному дому.В Волоконовском районе сёла Волчья Александровка, Коновалово и Погромец атакованы 3 беспилотниками. Также над районом сбиты 13 беспилотников. В районе села Волчья Александровка повреждены 2 трактора, в селе Погромец — объект связи.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Головчино, Дроновка, Дунайка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Смородино и Сподарюшино подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 16 боеприпасов, и атакованы 14 беспилотниками. В селе Смородино повреждены 3 автомобиля и частное домовладение, в селе Головчино — частный дом.В Красногвардейском районе сёла Малобыково и Палатово атакованы по беспилотнику. Также над районом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. В селе Малобыково ранен мужчина. В Красногвардейской ЦРБ ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно. В селе Палатово повреждён объект торговли.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка, Сергиевка и Староселье выпущено 16 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 13 беспилотников."Ранены два мирных жителя. Пострадавшим оказана помощь, лечение продолжат амбулаторно", — писал Гладков.В посёлке Красная Яруга повреждены частный дом, объект торговли, коммерческий объект и 4 автомобиля, на участке автодороги Красная Яруга — Сергиевка — легковой автомобиль.В Новооскольском муниципальном округе в районе села Оскольское от удара беспилотника повреждена линия газоснабжения. Также над округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа.В Ракитянском районе посёлок Ракитное, сёла Бобрава и Илёк-Кошары атакованы 7 беспилотниками, 3 из которых сбиты. В посёлке Ракитное повреждены служебный автомобиль и административное здание на территории предприятия, а также 10 автомобилей на парковке сельхозпредприятия. В селе Илёк-Кошары повреждён частный дом.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолётного типа. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Шамино, сёла Архангельское, Бершаково, Вознесеновка, Максимовка, Мешковое, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакованы 21 беспилотником, 10 из которых сбиты и подавлены."В результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель. За день ранены 4 мирных жителя. В Шебекинскую ЦРБ госпитализирован мужчина, раненый при атаке дрона на легковой автомобиль в районе села Архангельское. Остальные пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение", — рассказал Гладков.В Шебекино после 2 обстрелов повреждены 19 домовладений, социальный объект, 3 автомобиля, линии газо- и электроснабжения. В посёлке Шамино уничтожены огнём легковой и грузовой автомобили, в селе Архангельское — легковой автомобиль, в селе Вознесеновка повреждён легковой автомобиль, административное здание, ангар и автомобиль, в городе Шебекино — частный дом.Позднее он заявил о ранении двух мирных жителей при ударах дронов ВСУ по автомобилям.В районе села Нечаевка Белгородского района вследствие атаки FPV-дрона на легковой автомобиль был ранен мужчина."Пострадавшего с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки, грудной клетки и баротравмой госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", — сообщил губернатор в 11:29.Ещё одна машина была атакована дроном в селе Смородино Грайворонского округа."Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Автомобиль повреждён", — отметил Гладков.В 12:32 губернатор сообщил о новой атаке."В посёлке Уразово Валуйского округа в результате детонации вражеского дрона пострадала мирная жительница. Женщину со слепым осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в Валуйскую центральную районную больницу. Вся необходимая помощь оказывается", — рассказал Гладков.На месте атаки посечены осколками легковой автомобиль, здание коммерческого объекта и перебита линия электропередачи.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О международной подоплёке происходящего на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Зеленский уходит, конец войны близится? Украина в международном контексте".

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хроники, эксклюзив, украина, россия, херсонская область, дональд трамп, вячеслав гладков, владимир сальдо, вооруженные силы украины, мчс