https://ukraina.ru/20250731/v-sbu-gotovyat-spiski-nedovolnykh-ukrainskie-eksperty-o-plnkakh-mindicha-i-kartonnom-maydane-1066178938.html

В СБУ готовят списки недовольных. Украинские эксперты о "плёнках Миндича" и "картонном Майдане"

В СБУ готовят списки недовольных. Украинские эксперты о "плёнках Миндича" и "картонном Майдане" - 31.07.2025 Украина.ру

В СБУ готовят списки недовольных. Украинские эксперты о "плёнках Миндича" и "картонном Майдане"

В украинском экспертном сообществе продолжают обсуждать последствия атаки Зеленского на антикоррупционные структуры и думают о том, как это скажется на его будущем. А вынужденные эмигрировать украинские политики думают о будущем страны.

2025-07-31T04:30

2025-07-31T04:30

2025-07-31T04:30

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Попытка ослабить антикоррупционные структуры (НАБУ и САП) могла быть "подставой" для Зеленского со стороны тех, кто готовил это решение, предполагает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его мнению, готовившие решение (имён эксперт не назвал, но посоветовал им теперь "не спать" — Ред.) не могли не понимать, какими будут последствия. А это репутационный удар по Зеленскому как внутри, так и вовне Украины.Для молодых участников акций протеста само участие в них — это символический успех, добавил Ермолаев, вспомнив, что он сам участвовал когда-то в митингах под руководством "Радио Свобода"* - и это, по его словам, "круто было". Теперь же участники акций видят, что власть пошла на попятную — "значит, и в других критических ситуация общество может подыматься, даже в условиях войны".Есть ли перспектива у нового "майдана" — вопрос сложный. Общество сильно изменилось, у людей сейчас много более серьёзных проблем. И важно, что скажут "люди войны", отметил политолог. Он добавил, что эти самые "люди войны" могут присоединиться к протестам, это может изменить ситуацию. Впрочем, пока сама война сдерживает развитие событий на площадях.Что до Зеленского, то если он считает себя демократическим лидером, то он не должен бояться перемен. И ради реабилитации своего реноме он должен теперь выбирать — зависеть ли ему от своего окружения или же считаться с общественным мнением. Если же захочет ситуацию "присыпать пеплом" - это породит новый кризис, заявил Ермолаев.По его словам, на Западе в таком случае может возникнуть вопрос — "за что боремся?". И не получится ли так, что после войны Украина погрузится в пучину новых кризисов? Думается, здесь эксперт лукавит (вынужденно, быть может), ведь всем уже давно понятно, что Запад воюет на Украине вовсе не за демократию.Какая демократия, если в стране диктатура? Экс-нардеп и участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в эфире одного из каналов вспомнил о студенческой "революции на граните" в Киеве - студенты там были, а вот политики, по его словам, боялись появляться, опасались КГБ. Сейчас протесты тоже проходят как бы без политиков, а протестующая молодёжь — совсем другое поколение, это даже не поколение 2014 года.Экс-нардеп заявил, что он не поддерживает звучащие сегодня на площадях лозунги, но поддерживает саму эту молодёжь. По его мнению, у неё всё ещё впереди, скоро появятся свои лидеры, люди, которые будут говорить - "и в этом самая большая проблема диктаторского режима Зеленского".А когда возникнет синергия протестующих с военными, с участниками боевых действий, с их родными и близкими, то "это будет такая гремучая смесь, которая снесёт режим", считает Мосийчук.Впрочем, не все такого хорошего мнения о выступивших в защиту НАБУ и САП. Покинувший страну украинский политик, бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил в своем видеоблоге, что эти люди ему совершенно понятны — это "соросята", то есть те, кто финансировался за счёт фонда Сороса, и это многие грантополучатели USAID.Грантоеды протестуют не против войны, не протестуют против того, что друзья Зеленского стали миллиардерами, они протестуют против покушения на созданную Западом на Украине антиконституционную вертикаль (НАБУ и САП не прописаны в украинской Конституции).На содержание это вертикали было выделено 10 млрд гривен, а отдачи это принесло в 12 раз меньше. Задача НАБУ — собирать компромат на чиновников, на депутатов и пр. Для чего? Для того, чтобы было чем их шантажировать, чтобы можно было влиять на принимаемые решения.Если бы не эти грантоеды, то мир мог наступить еще пять лет тому назад, утверждает Мураев. По его словам, протестующие сегодня - это и есть "пятая колонна", это агенты влияния США, именно они втянули Украину в войну.Политик считает, что самого Зеленского надо судить как военного преступника. Казалось бы, сейчас как раз наступил удобный момент сместить его, но возникает вопрос — на кого заменить? Если заменить на Стерненко или на Притулу, на кого-то из грантоедов — будет ещё хуже, это просто агенты иностранных спецслужб, сказал экс-нардеп. И пообещал, что, придя к власти на Украине, он примет закон об иностранных агентах, их не будут допускать к управлению страной.По словам Мураева, текущие события приведут к тому, что сложнее будет урегулировать украино-российский конфликт, глобалисты заинтересованы в его продолжении. Но, как только Трамп поймёт, что Зеленский более не субъектен, что ему надо договариваться вовсе не с ним, а с демократами в США — произойдут серьёзные события (какие именно, политик уточнять не стал).Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв в эфире ютуб-канала Politeka отметил, что действительно НАБУ и САП были созданы вовсе не для настоящей борьбы с коррупцией, но для сбора компромата на украинских политиков и топ-чиновников. И "плёнки Миндича" как раз и есть такой компромат, собранный на ближайшее окружение Зеленского."Судя по всему, там наговорили всякого", - предположил эксперт, добавив, что не зря экс-нардеп Игорь Мосийчук* опасается, что, если эти записи пойдут "гулять" (а такое может быть), то это может привести к беспорядкам, даже к погромам.Вообще, по мнению политтехнолога, неожиданная массовость организованных через TikTok протестов несколько поколебала представления об уровне поддержки Зеленского. А если еще и "плёнки" всплывут…Впрочем, на Банковой не сидят сложа руки. Как информирует популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники, в "СБУ готовят списки всех, кто участвовал в протестах и активно поддерживал трек в социальных медиа". Кем-то займутся силовики, кем-то займутся сотрудники ТЦК.Источник тг-канала в ОП рассказал, что Андрей Ермак хочет выждать месяц и вернуться к планам по зачистке политического и информационного ландшафта, при этом "под удар попадут издания и политики, участвующие в треке раскачки ситуации по НАБУ/САП, а так же акторы, поддержавшие протест".Но есть ли у режима этот месяц? Кто-то предполагает, что такого времени может и не быть. Так, покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий отмечает, что "ни Зеленский, ни Ермак на данный момент еще не могут поверить и осознать, что их команд уже никто не слушает", что их команды откровенно игнорируются, в общем — наступает коллапс. И в этих условиях Зеленский будто бы начал всерьёз рассматривать возможность увольнения Ермака.Что ж, скоро увидим, так ли это.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ**Организация, признанная на территории РФ иноагентомПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Мнимые и настоящие соревнования прокси. Почему Россия сама должна побеждать в СВО"

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Сергей Зуев

украина, запад, сша, владимир зеленский, андрей ермолаев, игорь мосийчук, набу, сап, сбу, эксклюзив