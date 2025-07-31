https://ukraina.ru/20250731/stalinskaya-mobilizatsiya-politolog-obyasnil-pochemu-opyt-1930-kh-snova-stanovitsya-aktualnym-1066164977.html

Сталинская мобилизация: политолог объяснил, почему опыт 1930-х снова становится актуальным

Сталинская мобилизация: политолог объяснил, почему опыт 1930-х снова становится актуальным - 31.07.2025 Украина.ру

Сталинская мобилизация: политолог объяснил, почему опыт 1930-х снова становится актуальным

Опыт форсированной модернизации 1930-х годов приобретает новую актуальность в условиях нарастающих военных угроз. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян

2025-07-31T06:00

2025-07-31T06:00

2025-07-31T06:00

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Он подчёркивает: "Менеджмент в состоянии войны не работает... Рынок тоже не работает в условиях войны. На войне даже "капиталистические" страны сворачивают рыночную систему".Багдасарян напоминает слова Иосифа Сталина: "За 10 лет пробежать то расстояние, которое Запад проходил за 100 лет". Сегодня, по его мнению, России необходима аналогичная мобилизация: "Тут нужна модель определяющей роли государства в системе образования и культуры, ориентированной на эти вызовы"."Победить в современном распадающемся мире может только система мобилизации", - убеждён политолог. "Нам нужна мобилизация культуры... нерыночная экономика, когда главным мерилом успеха является прибыль. Нужно производство того, что необходимо для обеспечения национальной безопасности", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации на Украине в материале "Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны.

https://ukraina.ru/20250724/1065897034.html

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