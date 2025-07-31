Сталинская мобилизация: политолог объяснил, почему опыт 1930-х снова становится актуальным - 31.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250731/stalinskaya-mobilizatsiya-politolog-obyasnil-pochemu-opyt-1930-kh-snova-stanovitsya-aktualnym-1066164977.html
Сталинская мобилизация: политолог объяснил, почему опыт 1930-х снова становится актуальным
Сталинская мобилизация: политолог объяснил, почему опыт 1930-х снова становится актуальным - 31.07.2025 Украина.ру
Сталинская мобилизация: политолог объяснил, почему опыт 1930-х снова становится актуальным
Опыт форсированной модернизации 1930-х годов приобретает новую актуальность в условиях нарастающих военных угроз. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
2025-07-31T06:00
2025-07-31T06:00
новости
россия
запад
украина
иосиф сталин
украина.ру
мобилизация
капитал
капитализм
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637203_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76731a070f596899a15769943799a232.jpg
Он подчёркивает: "Менеджмент в состоянии войны не работает... Рынок тоже не работает в условиях войны. На войне даже "капиталистические" страны сворачивают рыночную систему".Багдасарян напоминает слова Иосифа Сталина: "За 10 лет пробежать то расстояние, которое Запад проходил за 100 лет". Сегодня, по его мнению, России необходима аналогичная мобилизация: "Тут нужна модель определяющей роли государства в системе образования и культуры, ориентированной на эти вызовы"."Победить в современном распадающемся мире может только система мобилизации", - убеждён политолог. "Нам нужна мобилизация культуры... нерыночная экономика, когда главным мерилом успеха является прибыль. Нужно производство того, что необходимо для обеспечения национальной безопасности", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации на Украине в материале "Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны.
https://ukraina.ru/20250724/1065897034.html
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637203_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f4e3da1c32bdc8368fe2344b991f48e9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, иосиф сталин, украина.ру, мобилизация, капитал, капитализм, война, экономика, безопасность, национальная безопасность, главные новости, эксперты, аналитика, аналитики
Новости, Россия, Запад, Украина, Иосиф Сталин, Украина.ру, мобилизация, капитал, капитализм, война, экономика, безопасность, национальная безопасность, Главные новости, эксперты, Аналитика, аналитики

Сталинская мобилизация: политолог объяснил, почему опыт 1930-х снова становится актуальным

06:00 31.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Танкист группировки Центр в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Опыт форсированной модернизации 1930-х годов приобретает новую актуальность в условиях нарастающих военных угроз. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
"Советский Союз при Сталине, осознав, что война неизбежна, шаг за шагом восстанавливал то, что мы сейчас называем "цивилизационной моделью России", - отмечает эксперт.
Он подчёркивает: "Менеджмент в состоянии войны не работает... Рынок тоже не работает в условиях войны. На войне даже "капиталистические" страны сворачивают рыночную систему".
Багдасарян напоминает слова Иосифа Сталина: "За 10 лет пробежать то расстояние, которое Запад проходил за 100 лет". Сегодня, по его мнению, России необходима аналогичная мобилизация: "Тут нужна модель определяющей роли государства в системе образования и культуры, ориентированной на эти вызовы".
"Победить в современном распадающемся мире может только система мобилизации", - убеждён политолог.
"Нам нужна мобилизация культуры... нерыночная экономика, когда главным мерилом успеха является прибыль. Нужно производство того, что необходимо для обеспечения национальной безопасности", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации на Украине в материале "Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны.
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
24 июля, 18:29
Религиозная мобилизация: как власти Украины распределяют отсрочки среди духовенстваГосударственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести опубликовала данные о предоставлении отсрочек от мобилизации для религиозных деятелей. Об этом 24 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападУкраинаИосиф СталинУкраина.румобилизациякапиталкапитализмвойнаэкономикабезопасностьнациональная безопасностьГлавные новостиэкспертыАналитикааналитики
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:20Запад готовит большую войну с Россией к 2030 году – Багдасарян
06:00Сталинская мобилизация: политолог объяснил, почему опыт 1930-х снова становится актуальным
05:40Техника ВСУ горит в считанные минуты: Алехин раскрыл, как "Герани" и "Черники" молотят ВСУ под Купянском
05:25Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину
05:20"Можем стереть их с лица земли": Ищенко рассказал, почему США избегают прямой конфронтации с Россией
05:16Руководство Никарагуа выразило поддержку России в борьбе с украинским неонацизмом
05:13Зеленский уходит, конец войны близится? Украина в международном контексте
05:04Суета вокруг Кароля. Польша опять в ожидании госпереворота, точнее – его продолжения
05:00Безвозвратные потери — 722 тысячи человек: Павлив о том, почему "бумажный миллион" не спасет фронт ВСУ
04:52"Герани" всегда возвращаются: воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и 6 областях Украины
04:40Цифровая мобилизация: Багдасарян раскрыл, как новейшие технологии изменят будущие войны
04:36День независимости НАБУ от Зеленского
04:30В СБУ готовят списки недовольных. Украинские эксперты о "плёнках Миндича" и "картонном Майдане"
04:29ВС РФ ночью продолжили удары по целям на Украине
04:20"Диаметрально противоположные позиции": Ищенко о том, почему переговоры с Украиной зашли в тупик
04:00"Украина – это раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу" - Багдасарян
03:40Зачем платить смертникам: молодых людей, подписавших контракт с ВСУ, кинули на деньги
03:19Опасность атаки беспилотников объявлена в Дагестане и Рязанской области
03:08Порошенко, 2015 год: у нас дети пойдут в школы и детские сады — у них они будут сидеть в подвалах
02:41Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем
Лента новостейМолния