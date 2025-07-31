Сталинская мобилизация: политолог объяснил, почему опыт 1930-х снова становится актуальным
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Опыт форсированной модернизации 1930-х годов приобретает новую актуальность в условиях нарастающих военных угроз. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
"Советский Союз при Сталине, осознав, что война неизбежна, шаг за шагом восстанавливал то, что мы сейчас называем "цивилизационной моделью России", - отмечает эксперт.
Он подчёркивает: "Менеджмент в состоянии войны не работает... Рынок тоже не работает в условиях войны. На войне даже "капиталистические" страны сворачивают рыночную систему".
Багдасарян напоминает слова Иосифа Сталина: "За 10 лет пробежать то расстояние, которое Запад проходил за 100 лет". Сегодня, по его мнению, России необходима аналогичная мобилизация: "Тут нужна модель определяющей роли государства в системе образования и культуры, ориентированной на эти вызовы".
"Победить в современном распадающемся мире может только система мобилизации", - убеждён политолог.
"Нам нужна мобилизация культуры... нерыночная экономика, когда главным мерилом успеха является прибыль. Нужно производство того, что необходимо для обеспечения национальной безопасности", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
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