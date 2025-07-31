"Президент, который не выполнил обещания" – Брутер описал возможный сценарий для Трампа - 31.07.2025 Украина.ру
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"Президент, который не выполнил обещания" – Брутер описал возможный сценарий для Трампа
"Президент, который не выполнил обещания" – Брутер описал возможный сценарий для Трампа - 31.07.2025 Украина.ру
"Президент, который не выполнил обещания" – Брутер описал возможный сценарий для Трампа
Президент США Дональд Трамп исходит из ошибочных представлений о готовности России идти на уступки под давлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-07-31T18:22
2025-07-31T18:22
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выборы
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"Он не считает свое положение безвыходным. Он считает, что продавит Путина, потому что наш президент якобы колеблется и слабый", – анализирует позицию Трампа Брутер. Это, по мнению эксперта, серьезная ошибка в расчетах.Политолог объясняет: "Он поэтому и сокращает срок ультиматума, потому что считает, что знает ответ. То есть Трамп пытается ужесточить для нас ситуацию". Однако такая тактика может привести к обратным результатам."Он превратится в человека, который не выполнил то, что обещал", – прогнозирует эксперт возможные последствия для американского президента. Это особенно важно в контексте предстоящих выборов в США.Брутер напоминает: "Я уже не говорю историю с его рейтингом и папками Эпштейна. Демократы педалируют эту тему, считая, что недостаточно нажали на кнопочки". Эти факторы могут существенно повлиять на политическое будущее Трампа.Жесткая позиция России станет серьезным испытанием для американского президента, заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".
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новости, сша, россия, дональд трамп, владимир брутер, владимир путин, президент сша, конгресс сша, выборы, ультиматум, демократия, международные отношения
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Брутер, Владимир Путин, президент США, Конгресс США, выборы, ультиматум, демократия, международные отношения

"Президент, который не выполнил обещания" – Брутер описал возможный сценарий для Трампа

18:22 31.07.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Президент США Дональд Трамп исходит из ошибочных представлений о готовности России идти на уступки под давлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
"Он не считает свое положение безвыходным. Он считает, что продавит Путина, потому что наш президент якобы колеблется и слабый", – анализирует позицию Трампа Брутер. Это, по мнению эксперта, серьезная ошибка в расчетах.
Политолог объясняет: "Он поэтому и сокращает срок ультиматума, потому что считает, что знает ответ. То есть Трамп пытается ужесточить для нас ситуацию". Однако такая тактика может привести к обратным результатам.
"Он превратится в человека, который не выполнил то, что обещал", – прогнозирует эксперт возможные последствия для американского президента. Это особенно важно в контексте предстоящих выборов в США.
Брутер напоминает: "Я уже не говорю историю с его рейтингом и папками Эпштейна. Демократы педалируют эту тему, считая, что недостаточно нажали на кнопочки". Эти факторы могут существенно повлиять на политическое будущее Трампа.
Жесткая позиция России станет серьезным испытанием для американского президента, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".
Михаил Поликарпов интервью
Вчера, 19:30
Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и ЛиманЕсли к осени окажется, что крах Украины неизбежен, на Трампа это повесят так же, как повесили на Байдена уход из Афганистана. Только если Байдену та история не особенно навредила, то за Украину на Трампе оттоптаться смогут все, считает историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
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