"Президент, который не выполнил обещания" – Брутер описал возможный сценарий для Трампа
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Президент США Дональд Трамп исходит из ошибочных представлений о готовности России идти на уступки под давлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
"Он не считает свое положение безвыходным. Он считает, что продавит Путина, потому что наш президент якобы колеблется и слабый", – анализирует позицию Трампа Брутер. Это, по мнению эксперта, серьезная ошибка в расчетах.
Политолог объясняет: "Он поэтому и сокращает срок ультиматума, потому что считает, что знает ответ. То есть Трамп пытается ужесточить для нас ситуацию". Однако такая тактика может привести к обратным результатам.
"Он превратится в человека, который не выполнил то, что обещал", – прогнозирует эксперт возможные последствия для американского президента. Это особенно важно в контексте предстоящих выборов в США.
Брутер напоминает: "Я уже не говорю историю с его рейтингом и папками Эпштейна. Демократы педалируют эту тему, считая, что недостаточно нажали на кнопочки". Эти факторы могут существенно повлиять на политическое будущее Трампа.
Жесткая позиция России станет серьезным испытанием для американского президента, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.
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