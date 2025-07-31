"Аппетит приходит во время еды": Брутер о том, почему Трамп сократил срок ультиматума по Украине - 31.07.2025 Украина.ру
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"Аппетит приходит во время еды": Брутер о том, почему Трамп сократил срок ультиматума по Украине
"Аппетит приходит во время еды": Брутер о том, почему Трамп сократил срок ультиматума по Украине - 31.07.2025 Украина.ру
"Аппетит приходит во время еды": Брутер о том, почему Трамп сократил срок ультиматума по Украине
Решение президента США Дональда Трампа сократить срок ультиматума по перемирию на Украине с 50 до 10-12 дней может привести к резкой эскалации конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-07-31T11:44
2025-07-31T11:44
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По словам эксперта, на решение американского президента повлиял его успех в переговорах с ЕС. "На его решение повлияло то, что ему удалось прогнуть [Урсулу] фон дер Ляйен (на заключение торгового соглашения. – Ред.). Он решил, что если смог прогнуть одних, то сможет это сделать и с другими. Аппетит приходит во время еды", – пояснил Брутер.Через 10 дней, по мнению эксперта, последуют новые угрозы в адрес России. "Он будет угрожать [президенту России Владимиру] Путину, будет требовать от китайцев и индусов, чтобы они прекратили всякие торговые отношения с Россией", – прогнозирует аналитик.Брутер считает, что Москве следует отвечать жестко: "Самый лучший ответ Трампу – это активное и такое же наглое сопротивление. То есть никаких соглашений о стратегических вооружениях, активная поставка в Иран средств ПВО, привлечение северных корейцев на фронт".Эксперт подчеркивает, что Россия не должна демонстрировать слабость: "Если с нами не разговаривают и не договариваются, мы отвечаем тем же. Мы продолжаем демонстрировать некий конструктивный подход в ситуации, когда с другой стороны такого подхода нет и не будет".Такая позиция единственно верна в текущих условиях, заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.О том, что отсрочил Трамп своим ультиматумом на 50 дней — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".
https://ukraina.ru/20250731/dmitriy-drobnitskiy-liberaly-sumeli-spelenat-trampa-teper-ssha-sami-oplatyat-postavki-oruzhiya-na-1066179238.html
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир брутер, украина.ру, ес, ультиматум, владимир путин, перемирие, главные новости, новости россии
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Брутер, Украина.ру, ЕС, ультиматум, Владимир Путин, перемирие, Главные новости, новости России

"Аппетит приходит во время еды": Брутер о том, почему Трамп сократил срок ультиматума по Украине

11:44 31.07.2025
 
© ФотоТрамп и Зеленский в Овальном кабинете
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Решение президента США Дональда Трампа сократить срок ультиматума по перемирию на Украине с 50 до 10-12 дней может привести к резкой эскалации конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
По словам эксперта, на решение американского президента повлиял его успех в переговорах с ЕС. "На его решение повлияло то, что ему удалось прогнуть [Урсулу] фон дер Ляйен (на заключение торгового соглашения. – Ред.). Он решил, что если смог прогнуть одних, то сможет это сделать и с другими. Аппетит приходит во время еды", – пояснил Брутер.
Через 10 дней, по мнению эксперта, последуют новые угрозы в адрес России. "Он будет угрожать [президенту России Владимиру] Путину, будет требовать от китайцев и индусов, чтобы они прекратили всякие торговые отношения с Россией", – прогнозирует аналитик.
Брутер считает, что Москве следует отвечать жестко: "Самый лучший ответ Трампу – это активное и такое же наглое сопротивление. То есть никаких соглашений о стратегических вооружениях, активная поставка в Иран средств ПВО, привлечение северных корейцев на фронт".
Эксперт подчеркивает, что Россия не должна демонстрировать слабость: "Если с нами не разговаривают и не договариваются, мы отвечаем тем же. Мы продолжаем демонстрировать некий конструктивный подход в ситуации, когда с другой стороны такого подхода нет и не будет".
Такая позиция единственно верна в текущих условиях, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.
О том, что отсрочил Трамп своим ультиматумом на 50 дней — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".
Дмитрий Дробницкий интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
05:25
Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на УкраинуКонгресс дождется сентября, где отберет оставшиеся полномочия у Трампа парой законов. И на этом проект Дональд Трамп будет закончен. Свой срок Трамп будет отбывать президентом, у которого полномочий почти нет. Свою главную задачу, недопущение выхода США из Евроатлантики, воцарения в Вашингтоне субъектного трампизма, европейские лидеры выполнили.
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