https://ukraina.ru/20250731/appetit-prikhodit-vo-vremya-edy-bruter-o-tom-pochemu-tramp-sokratil-srok-ultimatuma-po-ukraine-1066209947.html

"Аппетит приходит во время еды": Брутер о том, почему Трамп сократил срок ультиматума по Украине

"Аппетит приходит во время еды": Брутер о том, почему Трамп сократил срок ультиматума по Украине - 31.07.2025 Украина.ру

"Аппетит приходит во время еды": Брутер о том, почему Трамп сократил срок ультиматума по Украине

Решение президента США Дональда Трампа сократить срок ультиматума по перемирию на Украине с 50 до 10-12 дней может привести к резкой эскалации конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2025-07-31T11:44

2025-07-31T11:44

2025-07-31T11:44

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По словам эксперта, на решение американского президента повлиял его успех в переговорах с ЕС. "На его решение повлияло то, что ему удалось прогнуть [Урсулу] фон дер Ляйен (на заключение торгового соглашения. – Ред.). Он решил, что если смог прогнуть одних, то сможет это сделать и с другими. Аппетит приходит во время еды", – пояснил Брутер.Через 10 дней, по мнению эксперта, последуют новые угрозы в адрес России. "Он будет угрожать [президенту России Владимиру] Путину, будет требовать от китайцев и индусов, чтобы они прекратили всякие торговые отношения с Россией", – прогнозирует аналитик.Брутер считает, что Москве следует отвечать жестко: "Самый лучший ответ Трампу – это активное и такое же наглое сопротивление. То есть никаких соглашений о стратегических вооружениях, активная поставка в Иран средств ПВО, привлечение северных корейцев на фронт".Эксперт подчеркивает, что Россия не должна демонстрировать слабость: "Если с нами не разговаривают и не договариваются, мы отвечаем тем же. Мы продолжаем демонстрировать некий конструктивный подход в ситуации, когда с другой стороны такого подхода нет и не будет".Такая позиция единственно верна в текущих условиях, заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.О том, что отсрочил Трамп своим ультиматумом на 50 дней — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".

https://ukraina.ru/20250731/dmitriy-drobnitskiy-liberaly-sumeli-spelenat-trampa-teper-ssha-sami-oplatyat-postavki-oruzhiya-na-1066179238.html

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