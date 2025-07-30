"Разведгруппы уже внутри": Геннадий Алехин рассказал, как российские войска заходят в Купянск - 30.07.2025 Украина.ру
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"Разведгруппы уже внутри": Геннадий Алехин рассказал, как российские войска заходят в Купянск
"Разведгруппы уже внутри": Геннадий Алехин рассказал, как российские войска заходят в Купянск - 30.07.2025 Украина.ру
"Разведгруппы уже внутри": Геннадий Алехин рассказал, как российские войска заходят в Купянск
Российские войска ведут бои на подступах к Купянску, но полномасштабный штурм города пока не начинается – вместо этого применяется тактика постепенного сжатия кольца. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-30T11:43
2025-07-30T11:43
новости
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Он добавил, что после освобождения Радьковки и Голубовки штурмовые подразделения группировки "Запад" ведут бои возле АЗС и в жилых кварталах. Также поступают сообщения о боях в районе Соболевки западнее Купянска."Российская армия снова демонстрирует приверженность уже отработанной до мелочей тактике: полуохват с флангов, перерезание линий снабжения, что вынуждает гарнизон ВСУ либо сдаться, либо спешно оставлять позиции", – подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб".
https://ukraina.ru/20250730/300-tysyach-poteryannykh-soldat-ekspert-obyasnil-kak-dezertirstvo-podryvaet-oboronu-ukrainy-1066110593.html
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новости, купянск, россия, харьков, геннадий алехин, харьков новости, харьковская область, харьковскийфронт, купянское направление, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, война, война на украине
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"Разведгруппы уже внутри": Геннадий Алехин рассказал, как российские войска заходят в Купянск

11:43 30.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска ведут бои на подступах к Купянску, но полномасштабный штурм города пока не начинается – вместо этого применяется тактика постепенного сжатия кольца. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Говорить о решительном штурме самого города пока не приходится, хотя разведывательные группы российской армии просачиваются в нескольких его районах", – отметил Алехин.
Он добавил, что после освобождения Радьковки и Голубовки штурмовые подразделения группировки "Запад" ведут бои возле АЗС и в жилых кварталах. Также поступают сообщения о боях в районе Соболевки западнее Купянска.
"Российская армия снова демонстрирует приверженность уже отработанной до мелочей тактике: полуохват с флангов, перерезание линий снабжения, что вынуждает гарнизон ВСУ либо сдаться, либо спешно оставлять позиции", – подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб".
Дезертир ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
06:40
300 тысяч "потерянных" солдат: эксперт объяснил, как дезертирство подрывает оборону УкраиныМассовое дезертирство стало одним из ключевых факторов ослабления украинской армии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
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