https://ukraina.ru/20250730/razvedgruppy-uzhe-vnutri-gennadiy-alekhin-rasskazal-kak-rossiyskie-voyska-zakhodyat-v-kupyansk-1066151096.html
"Разведгруппы уже внутри": Геннадий Алехин рассказал, как российские войска заходят в Купянск
"Разведгруппы уже внутри": Геннадий Алехин рассказал, как российские войска заходят в Купянск - 30.07.2025 Украина.ру
"Разведгруппы уже внутри": Геннадий Алехин рассказал, как российские войска заходят в Купянск
Российские войска ведут бои на подступах к Купянску, но полномасштабный штурм города пока не начинается – вместо этого применяется тактика постепенного сжатия кольца. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-30T11:43
2025-07-30T11:43
2025-07-30T11:43
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Он добавил, что после освобождения Радьковки и Голубовки штурмовые подразделения группировки "Запад" ведут бои возле АЗС и в жилых кварталах. Также поступают сообщения о боях в районе Соболевки западнее Купянска."Российская армия снова демонстрирует приверженность уже отработанной до мелочей тактике: полуохват с флангов, перерезание линий снабжения, что вынуждает гарнизон ВСУ либо сдаться, либо спешно оставлять позиции", – подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб".
https://ukraina.ru/20250730/300-tysyach-poteryannykh-soldat-ekspert-obyasnil-kak-dezertirstvo-podryvaet-oboronu-ukrainy-1066110593.html
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"Разведгруппы уже внутри": Геннадий Алехин рассказал, как российские войска заходят в Купянск
Российские войска ведут бои на подступах к Купянску, но полномасштабный штурм города пока не начинается – вместо этого применяется тактика постепенного сжатия кольца. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин