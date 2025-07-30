Ищенко о планах США: 50 дней — лишь формальность в большой игре против России
© AP / Jacquelyn Martin
© AP / Jacquelyn Martin
Ультиматум Дональда Трампа с 50-дневным сроком для России является тактическим маневром, а не окончательным решением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт объясняет, что Трамп оказался в сложной внутриполитической ситуации: "Он терял контроль над Конгрессом. Республиканцы продавливали закон Линдси Грэма* о санкциях против России". Компромисс с 50-дневной отсрочкой позволил ему сохранить лицо.
Однако Ищенко предупреждает: "Через 50 дней он будет размышлять, какая у него внутриполитическая обстановка". Политолог подчеркивает, что сроки условны: "Обострение отношений с США может произойти через 10 дней. А может, через 100".
Главная проблема, по мнению эксперта, в неразрешимом противоречии: "США хотят вернуть себе позицию глобального гегемона. Россия совершенно не собирается допускать возвращение американской гегемонии".
Это противостояние будет продолжаться независимо от временных отсрочек, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, что ожидает Украину в ближайшее время - в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины".
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