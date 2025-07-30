Ищенко о планах США: 50 дней — лишь формальность в большой игре против России - 30.07.2025 Украина.ру
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Ищенко о планах США: 50 дней — лишь формальность в большой игре против России
Ищенко о планах США: 50 дней — лишь формальность в большой игре против России - 30.07.2025 Украина.ру
Ищенко о планах США: 50 дней — лишь формальность в большой игре против России
Ультиматум Дональда Трампа с 50-дневным сроком для России является тактическим маневром, а не окончательным решением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-30T16:34
2025-07-30T16:34
новости
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украина
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
миа "россия сегодня"
закон
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Эксперт объясняет, что Трамп оказался в сложной внутриполитической ситуации: "Он терял контроль над Конгрессом. Республиканцы продавливали закон Линдси Грэма* о санкциях против России". Компромисс с 50-дневной отсрочкой позволил ему сохранить лицо.Однако Ищенко предупреждает: "Через 50 дней он будет размышлять, какая у него внутриполитическая обстановка". Политолог подчеркивает, что сроки условны: "Обострение отношений с США может произойти через 10 дней. А может, через 100".Главная проблема, по мнению эксперта, в неразрешимом противоречии: "США хотят вернуть себе позицию глобального гегемона. Россия совершенно не собирается допускать возвращение американской гегемонии". Это противостояние будет продолжаться независимо от временных отсрочек, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, что ожидает Украину в ближайшее время - в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины".*Признан террористом в РФ
https://ukraina.ru/20250730/ty-vinovat-uzhe-tem-chto-khochetsya-mne-kushat-kak-volk-tramp-prigovoril-yagnenka-fon-der-lyayen--1066137626.html
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новости, сша, россия, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, миа "россия сегодня", закон, конгресс сша, республиканцы, американская гегемония, главные новости, ультиматум
Новости, США, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", Закон, Конгресс США, республиканцы, американская гегемония, Главные новости, ультиматум

Ищенко о планах США: 50 дней — лишь формальность в большой игре против России

16:34 30.07.2025
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP / Jacquelyn Martin
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Ультиматум Дональда Трампа с 50-дневным сроком для России является тактическим маневром, а не окончательным решением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт объясняет, что Трамп оказался в сложной внутриполитической ситуации: "Он терял контроль над Конгрессом. Республиканцы продавливали закон Линдси Грэма* о санкциях против России". Компромисс с 50-дневной отсрочкой позволил ему сохранить лицо.
Однако Ищенко предупреждает: "Через 50 дней он будет размышлять, какая у него внутриполитическая обстановка". Политолог подчеркивает, что сроки условны: "Обострение отношений с США может произойти через 10 дней. А может, через 100".
Главная проблема, по мнению эксперта, в неразрешимом противоречии: "США хотят вернуть себе позицию глобального гегемона. Россия совершенно не собирается допускать возвращение американской гегемонии".
Это противостояние будет продолжаться независимо от временных отсрочек, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, что ожидает Украину в ближайшее время - в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины".
*Признан террористом в РФ
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
06:29
"Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!" Как волк Трамп приговорил ягненка фон дер Ляйен Спустя сутки после провозглашения Дональдом Трампом торговой победы над Евросоюзом, западные СМИ стали хором критиковать сделку, называя её бессмысленной и нереализуемой. Критика приводится вполне обоснованная и с ней трудно не согласиться. Но называть сделку лишённой смысла было бы большим упрощением.
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