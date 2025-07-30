Ищенко о планах США: 50 дней — лишь формальность в большой игре против России

"Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!" Как волк Трамп приговорил ягненка фон дер Ляйен

Спустя сутки после провозглашения Дональдом Трампом торговой победы над Евросоюзом, западные СМИ стали хором критиковать сделку, называя её бессмысленной и нереализуемой. Критика приводится вполне обоснованная и с ней трудно не согласиться. Но называть сделку лишённой смысла было бы большим упрощением.