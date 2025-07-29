"Нельзя сравнивать удобства и безопасность": эксперт о спорах вокруг отключения интернета - 29.07.2025 Украина.ру
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"Нельзя сравнивать удобства и безопасность": эксперт о спорах вокруг отключения интернета
"Нельзя сравнивать удобства и безопасность": эксперт о спорах вокруг отключения интернета - 29.07.2025 Украина.ру
"Нельзя сравнивать удобства и безопасность": эксперт о спорах вокруг отключения интернета
Споры о том, что наносит больший ущерб - атаки дронов или отключение интернета в регионах, не имеют смысла, так как война требует жестких мер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов
2025-07-29T13:00
2025-07-29T12:44
новости
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украина
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игорь ашманов
мобильная связь
интернет
бпла
эксперты
угроза
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Ашманов резко раскритиковал предложения некоторых экспертов сравнивать ущерб от атак дронов и неудобства граждан из-за отключения связи. "А вот это полная глупость. Такие "эксперты" не несут никакой ответственности за свои слова. По его мнению, они рассуждают об удобствах, не понимая реальных последствий военных угроз.Эксперт подчеркнул, что нельзя ставить на одну чашу весов человеческие жизни и бытовые неудобства. "Нельзя такие вещи сравнивать. Есть война, а есть удобства. Их нельзя на одни чаши весов ставить", - пояснил Ашманов.Он привел примеры абсурдности подобных сравнений: "А эксперт предлагает "взвешивать": вот тут сколько-то человек погибнет, а кто-то на "ОнлиФанс" зад, простите, не покажет и денег не заработает. Или в Озоне доставку не получит"."Дело вообще не в этом. Это тоже история в духе: "Почему мы позволяем, чтобы война приносила неудобства нашим гражданам?". Потому что война именно на это направлена", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу" на сайте Украина.ру.Физическое отключение Интернета обсуждалось еще в самом начале СВО. Об этом в интервью Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа.
https://ukraina.ru/20250708/mobilnaya-svyaz-vosstanovlena-v-osvobozhdennom-gornyake-gorod-vozvraschaetsya-k-mirnoy-zhizni-1064866082.html
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новости, россия, украина, запад, игорь ашманов, мобильная связь, интернет, бпла, эксперты, угроза, война, связь, беспилотники, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Запад, Игорь Ашманов, мобильная связь, интернет, БПЛА, эксперты, угроза, война, связь, беспилотники, Украина.ру

"Нельзя сравнивать удобства и безопасность": эксперт о спорах вокруг отключения интернета

13:00 29.07.2025
 
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Споры о том, что наносит больший ущерб - атаки дронов или отключение интернета в регионах, не имеют смысла, так как война требует жестких мер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов
Ашманов резко раскритиковал предложения некоторых экспертов сравнивать ущерб от атак дронов и неудобства граждан из-за отключения связи. "А вот это полная глупость. Такие "эксперты" не несут никакой ответственности за свои слова.
По его мнению, они рассуждают об удобствах, не понимая реальных последствий военных угроз.
Эксперт подчеркнул, что нельзя ставить на одну чашу весов человеческие жизни и бытовые неудобства. "Нельзя такие вещи сравнивать. Есть война, а есть удобства. Их нельзя на одни чаши весов ставить", - пояснил Ашманов.
Он привел примеры абсурдности подобных сравнений: "А эксперт предлагает "взвешивать": вот тут сколько-то человек погибнет, а кто-то на "ОнлиФанс" зад, простите, не покажет и денег не заработает. Или в Озоне доставку не получит".
"Дело вообще не в этом. Это тоже история в духе: "Почему мы позволяем, чтобы война приносила неудобства нашим гражданам?". Потому что война именно на это направлена", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу" на сайте Украина.ру.
Физическое отключение Интернета обсуждалось еще в самом начале СВО. Об этом в интервью Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа.
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