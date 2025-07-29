Наши "Герани" тоже переключаются": эксперт ПВО Кнутов раскрыл механизм работы дронов
© Фото : Иранское государственное агентство новостей IRNAГерань-3
© Фото : Иранское государственное агентство новостей IRNA
Российские ударные дроны "Герань" при входе в воздушное пространство Украины автоматически переключаются на местные мобильные сети, вынуждая противника применять аналогичные меры защиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Наши "Герани" в воздушном пространстве Украины тоже переключаются на украинскую мобильную сеть. Как противник выходит из положения? Они так же используют систему отключения. Других вариантов на сегодняшний день нет", – пояснил эксперт.
Кнутов отметил активную разработку специализированных дронов ПВО западными странами: "Франция объявила, что такой дрон уже разработан. Но в любом случае, отключение связи во время налета – это жизненная необходимость", – подчеркнул военный аналитик.
Эксперт провел сравнение с современными методами радиоэлектронной борьбы: "Это стандартная практика в условиях, когда беспилотники используют гражданскую инфраструктуру связи для навигации и управления".
Он подчеркнул, что подобные меры применяются обеими сторонами конфликта.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
Также интервью на эту тему: "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу".
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