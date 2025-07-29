Наши "Герани" тоже переключаются": эксперт ПВО Кнутов раскрыл механизм работы дронов - 29.07.2025 Украина.ру
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Наши "Герани" тоже переключаются": эксперт ПВО Кнутов раскрыл механизм работы дронов
Наши "Герани" тоже переключаются": эксперт ПВО Кнутов раскрыл механизм работы дронов - 29.07.2025 Украина.ру
Наши "Герани" тоже переключаются": эксперт ПВО Кнутов раскрыл механизм работы дронов
Российские ударные дроны "Герань" при входе в воздушное пространство Украины автоматически переключаются на местные мобильные сети, вынуждая противника применять аналогичные меры защиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-07-29T15:24
2025-07-29T15:24
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Кнутов отметил активную разработку специализированных дронов ПВО западными странами: "Франция объявила, что такой дрон уже разработан. Но в любом случае, отключение связи во время налета – это жизненная необходимость", – подчеркнул военный аналитик.Эксперт провел сравнение с современными методами радиоэлектронной борьбы: "Это стандартная практика в условиях, когда беспилотники используют гражданскую инфраструктуру связи для навигации и управления". Он подчеркнул, что подобные меры применяются обеими сторонами конфликта.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.Также интервью на эту тему: "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу".
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новости, украина, россия, часов яр, юрий кнутов, дроны, бпла, беспилотники, рэб, навигация, управление, связь, мобильная связь, герань, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Часов Яр, Юрий Кнутов, дроны, БПЛА, беспилотники, РЭБ, навигация, управление, связь, мобильная связь, Герань, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация

Наши "Герани" тоже переключаются": эксперт ПВО Кнутов раскрыл механизм работы дронов

15:24 29.07.2025
 
© Фото : Иранское государственное агентство новостей IRNAГерань-3
Герань-3 - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Иранское государственное агентство новостей IRNA
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Российские ударные дроны "Герань" при входе в воздушное пространство Украины автоматически переключаются на местные мобильные сети, вынуждая противника применять аналогичные меры защиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Наши "Герани" в воздушном пространстве Украины тоже переключаются на украинскую мобильную сеть. Как противник выходит из положения? Они так же используют систему отключения. Других вариантов на сегодняшний день нет", – пояснил эксперт.
Кнутов отметил активную разработку специализированных дронов ПВО западными странами: "Франция объявила, что такой дрон уже разработан. Но в любом случае, отключение связи во время налета – это жизненная необходимость", – подчеркнул военный аналитик.
Эксперт провел сравнение с современными методами радиоэлектронной борьбы: "Это стандартная практика в условиях, когда беспилотники используют гражданскую инфраструктуру связи для навигации и управления".
Он подчеркнул, что подобные меры применяются обеими сторонами конфликта.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
Также интервью на эту тему: "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу".
Артем Геллер интервью - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
13:27
Артем Геллер: Украина смогла обрушить IT-систему "Аэрофлота" при помощи социальной инженерии У России все неплохо со специалистами в сфере кибер-безопасности. В том смысле, что нам не надо кого-то догонять. Просто сейчас еще раз надо пересмотреть регламенты, провести аудит и повторно обучить персонал, считает главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер
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