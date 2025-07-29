https://ukraina.ru/20250729/nashi-gerani-tozhe-pereklyuchayutsya-ekspert-pvo-knutov-raskryl-mekhanizm-raboty-dronov-1066113847.html

Наши "Герани" тоже переключаются": эксперт ПВО Кнутов раскрыл механизм работы дронов

Наши "Герани" тоже переключаются": эксперт ПВО Кнутов раскрыл механизм работы дронов - 29.07.2025 Украина.ру

Наши "Герани" тоже переключаются": эксперт ПВО Кнутов раскрыл механизм работы дронов

Российские ударные дроны "Герань" при входе в воздушное пространство Украины автоматически переключаются на местные мобильные сети, вынуждая противника применять аналогичные меры защиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-07-29T15:24

2025-07-29T15:24

2025-07-29T15:24

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Кнутов отметил активную разработку специализированных дронов ПВО западными странами: "Франция объявила, что такой дрон уже разработан. Но в любом случае, отключение связи во время налета – это жизненная необходимость", – подчеркнул военный аналитик.Эксперт провел сравнение с современными методами радиоэлектронной борьбы: "Это стандартная практика в условиях, когда беспилотники используют гражданскую инфраструктуру связи для навигации и управления". Он подчеркнул, что подобные меры применяются обеими сторонами конфликта.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.Также интервью на эту тему: "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу".

https://ukraina.ru/20250729/1066106656.html

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