https://ukraina.ru/20250729/mnimye-i-nastoyaschie-sorevnovaniya-proksi-pochemu-rossiya-sama-dolzhna-pobezhdat-v-svo-1066114973.html

Мнимые и настоящие соревнования прокси. Почему Россия сама должна побеждать в СВО

Мнимые и настоящие соревнования прокси. Почему Россия сама должна побеждать в СВО - 29.07.2025 Украина.ру

Мнимые и настоящие соревнования прокси. Почему Россия сама должна побеждать в СВО

В современной международной политике все очевиднее одним их главных и ходовых терминов становится слово "прокси". С английского во всем синонимическом богатстве переводится, как "полномочие", а также – "доверенный", "уполномоченный", "заместитель", "посредник".

2025-07-29T16:30

2025-07-29T16:30

2025-07-29T16:30

россия

владимир путин

украина

владимир зеленский

сша

дональд трамп

сергей лавров

мид рф

линдси грэм

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066115790_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_db476b01359474cf37a4e2fbccc18331.jpg

То есть тот или то, кому (чему) с его добровольного согласия или в силу обстоятельств насильственно переданы (навязаны) полномочия доверителя делать то или иное дело. Например, вести войну. Чужими руками. Прокси-войну на полях сражения, выполняя задачи доверителя и прикрывая его от прямого столкновения и, конечно же, от прямой ответственности.Отсюда уже очевидны две главные особенности. Первая: все откровенно стараются обзавестись как можно большим количеством прокси и на них переложить ответственность. Вторая: стремятся обвинить противника или оппонента в том, что это именно он задействует прокси, а сам остается в тени и не хочет ни за что отвечать, а старается только пожать плоды победы, если представляется такая возможность. И именно для того, чтобы загрести себе на польщу нужный жар чужими руками, и обзаводятся прокси. В лучшем случае и более честнее ­– союзниками.Все стараются "опрокситься", заиметь эти "чужие руки", но, увы, хуже всего получается пока у России. У нее сегодня есть ситуативные союзники, разделяющие ее и стратегическое видение развития мира (в будущем – однозначно много полярного), и тактические методы достижения искомого в разных международных и межгосударственных объединениях типа БРИКС или ШОС, ЕАЭС или ОДКБ, но вот союзников, связанных долгосрочными и постоянными стратегическими договорами-обязательствами – раз-два и обчелся Например, Белоруссия, КНДР или Иран, из которых все готовы подставить спину в трудный момент, но вот согласие их идти на войну – уже проблематично.В то время, как, например, тот же упомянутый Иран имеет своих прокси на Ближнем Востоке (движения "Хамас" в Сектора Газа и "Хезболла" в Ливане или хуситы из "Ансар Аллах" в Йемене). Есть в этом регионе свои наемники-заместители (прокси) у Израиля и Турции, у Пакистана и Саудовской Аравии, у Турции и, конечно же, у США. Как отдельные национальные структуры, так и целые страны, которых американцы используют, как своих прокси, для достижения нужных себе целей. Израиль в этом плане – классический прокси США в данном регионе.И своих прокси США вербуют, подчиняют своей воле всеми доступными способами и натравливают на своих врагов по всему миру.Именно поэтому глава МИД России Сергей Лавров, на днях выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", признал главную особенность российского мейнстрима во внешней политике: "Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада"."В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя", — сказал он. И добавил, что раз ситуация складывается именно так, то и действия России должны быть соответствующие: нельзя допускать "ни слабости, ни слабины". "Дел у нас немало. Главное из этих дел — победить врага", – резюмировал министр, имея в виду и всю внешнюю политику, и специальную военную операцию (СВО) в Украине, где, собственно, Россия и противостоит Западу в самой острой форме – с оружием в руках. И где поражение может повлечь провалы и в других сферах жизни.СВО по принуждению неонацистов Украины к отказу быть агрессивной АнтиРоссией и представлять угрозу национальной безопасности России – это сегодня классический театр использования американцами своих прокси. В них превращен весь неонацистский режим просроченного недопрезидента Владимира Зеленского.Но в прокси США Украина готовилась давно, практически с момента получения ее независимости в 1991 году. И дважды ее к этому толкали в госпереворотах – в 2004 и в 2014 годах. Последний госпереворот для США был самым удачным – к власти в Украине пришли совершенно безбашенные русофобы, которые за деньги и по убеждению готовы воевать с Россией до последнего украинца. Более того, в Украине украинцы готовы стать этими самыми "последними", тупо и бездумно воюя за американские интересы. Парадокс, но факт! Это во-первых.Вторая особенность современной войны прокси в том, что США никак не могут избавиться от старой привычки быть "единственным полицейским на планете" (как недавно сказал генсек НАТО Марк Рютте, облизывая "папочку" – президента США Дональда Трампа) и потому стараются давить на своих оппонентов, бросивших вызов их могуществе, в разных частях свет. Абсолютно не боясь войны на два, а то и на три фронта.В Европе США, используют Украину для прокси-войны одновременно и против России, и против Европы, чтобы окончательно и еще сильнее приковать к своей колеснице именно Европу. И если вспомнить недавнюю сделку, подписанную Трампом с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по тарифам, то и Европа уже готова быть полноценным прокси для США. Лишь бы те не уходили из Европы и помогли ей бодаться с Россией в Украине. Украина же – это теперь еще и прокси Европы, потому что она пичкает ее оружием (должна пичкать и на словах готова к этому, если деньги найдет, чтобы купить американское оружие).Причем уже очевидно, что США готовы превратить в своих прокси все страны, граничащие с Россией. По периметру всей ее госграницы – на севере создать хаос противостояния за Арктику и контроль за Северным морским путем, на еврозападе, дополнив Украину, оказать давление от Арктики до Черного моря, в кавказском и среднеазиатском подбрюшье антироссийски поджечь Казахстан и все среднеазиатские республики, возможно, даже Монголию. Причем использовать как страны-члены НАТО, так и стремящихся интегрироваться в Альянс и ЕС Азербайджан, Армению и Молдавию. Как союзников и как прокси.В-третьих, США готовы обоюдно и агрессивно оказывать давление, как на Ближнем Востоке, так и на Дальнем и в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Пытаться оторвать Китай от России или Россию от Китая, оказывая давление, торгуясь, соблазняя посулами и провоцируя обманом. Кроме Израиля, который США поддерживают во всем и без всяких ограничений, кого только не вербовали США в свои прокси на Ближнем Востоке и в Ираке, и Афганистане, и сейчас вот в Сирии, охваченной предгражданской войной, за которой стоят и Турция, и Иран, и Израиль, и, ясное дело, США. Это – в зависимости от потребностей и конъюнктуры – и православные и мусульмане, и сунниты, и шииты, и курды, и друзы, и палестинцы.На Дальнем Востоке и в ИТР США однозначно собираются схлестнуться с Китаем на поле боя, если, конечно, не удастся все уладить за столом переговоров и путем разделения мира на сферы влияния. Специалисты даже дату называют – не позже 2027 года. К этом году Китай собирается реформировать свои вооруженные силы и сделать их готовыми противостоять любому врагу, а США уладить в свою пользу дела в Европе, с Россией и на Ближнем Востоке.И потом сегодня США делают все, чтобы обвинить всех своих потенциальных противников именно в использовании прокси, чтобы их сделать ответственными за войны и конфликты. В первую очередь, доставалось, конечно же, России, у которой, по мнению американцев, среди прокси числились и Иран, и до недавнего времени Сирия Башара Асада, и различные группировки в Палестине и Йемене.Сейчас США переключились на Китай, которому всячески стараются подмочить репутацию обвинениями в агрессивности. Буквально на днях в эфире FoxNews постпред США при НАТО Мэтью Уитакер обвинил Китай в том, что он ведет "прокси-войну руками России". То есть превратил Россию в свои прокси, чтобы досадить Америке и всему Западу. "Китай считает, что ведет прокси-войну руками России, и они хотят, чтобы США с союзниками были заняты этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на других стратегических вызовах", — сказал он. По его словам, Китай также необходимо "привлечь к ответственности за субсидирование" конфликта в Украине, разорительном для всего мира.Цель понятна – поссорить и столкнуть Россию и Китай, Китай и Европу (ЕС) и выставить Пекин источником агрессии перед странами так называемого мирового большинства, которым никакая война не нужна, ибо они и без войны переживают всяческие трудности и не могут преодолеть нищету.И плевать США на то, что Китай по очереди призвал Евросоюз не вмешиваться в сотрудничество с Россией, а США напомнил, что он никогда не поставлял летальные вооружения сторонам конфликта в Украине, потому что традиционно привержен продвижению мирных переговоров и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. США не для этого бросались обвинениями. Они – как петух, которому важно прокукарекать и совсем не важно, встанет ли потом солнце. Важен эффект и обвинения, которые можно будет разогнать по мировому общественному мнению.Но, конечно же, на таком фоне никуда не делись обвинения США в адрес России, что это именно она начал войну в Украине и продолжает ее. Это столбовая дорога американской пропаганды, на которой подвизаются в США все, кому не лень и кому надо политически засветиться. Вот потому-то Трамп опять приковал к себе и к США внимание тем, что выдвинул России новый ультиматум – сократил срок для установления мира в Украине с 50 до 10-12 дней.Трампу опять важно подчеркнуть и напомнить, что в войне виновата Россия. А для США просто необходимо прекращение огня в СВО, потому что, неровен час, российские войска могут победить ВСУ и покончить с украинской государственностью. Совсем. И тогда никакая передышка Западу не понадобится, никакой подготовки к войне будущего вести не надо будет, а США лишатся в Европе таких безбашенных прокси, как неонацисты Зеленского. И, ясное дело, покроют себя позором еще одного поражения, похожего на провал в Афганистане в 2012 году или еще раньше во Вьетнаме в 1975-м.Дошло до того, что России начал угрожать не только Трамп, но и его верно-конъюнктурная шавка – сенатор Линдси Грэм*, который вообще намекнул, что США будут бомбить Россию, как они это сделали с ослушником-Ираном. "…Если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней, он (трамп. – Авт.) введет тарифы до 100% против стран, покупающих дешевую российскую нефть и тем самым подпитывающих военную машину Путина, – нанося удар по самому больному месту. Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле. Если бы я был страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей Путина, я бы воспринял слова президента Трампа всерьез", – сказал сенатор.И что самое интересное: Трамп прекрасно знает, что Россия от своих целей не отступится. Потому и заявил, что сократил свой 50-дневный ультиматум Путину для согласия на перемирие, потому что "уже знает ответ".Дак все тоже знают все ответы и все цели. Прекратить огонь немедленно и не позволить России окончательно добить неонацистскую Украину – вот задача США и всего коллективного Запада, превращающегося в американское прокси. И именно поэтому прямо противоположные задачи у России!В ответ на два ультиматума Трампа министр Лавров сказал: "Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием, а именно — на обеспечении нашей безопасности: никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО. И, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции, это абсолютно безальтернативное требование". А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал вполне афористично и назвал их "шагом к войне" уже между Америкой и Россией: "Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо. … Переговоры завершатся, когда все цели нашей военной операции будут достигнуты. Займитесь Америкой прежде всего, дедуля!".Ну а Россия займется своим – победой в СВО. Так надежнее всего…*внесен Росфинмониторингом в перечень "террористов и экстремистов"Еще на эту тему читайте в статье Политические игры и военные реалии: почему заявления США не остановят продвижение ВС РФ. Главное на 13:00

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250729/pristegnite-remni-my-vkhodim-v-zonu-turbulentnosti-tramp-poshl-v-ataku-chem-otvetit-rossiya-1066101039.html

https://ukraina.ru/20250729/ursula-fon-der-lyayen-unizheniya-v-golf-klube-chudesa-diplomatii-es-i-chto-eto-vs-znachit-1066100185.html

https://ukraina.ru/20250729/otchayannye-igry-zapada-kto-delaet-shag-k-voyne-i-kakie-provokatsii-zhdat-rossii-glavnoe-na-utro-29-1066091452.html

россия

украина

сша

вьетнам

афганистан

китай

монголия

армения

азербайджан

саудовская аравия

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия, владимир путин, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, линдси грэм, ес, нато, сво, ультиматум, переговоры, перемирие, вьетнам, афганистан, китай, мнения, дмитрий медведев, монголия, армения, азербайджан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, саудовская аравия, иран, хуситы, брикс, шос, еаэс, одкб