"У тебя две минуты придумать позывной": как парень с донецкого рынка стал бойцом легендарного "Востока" - 28.07.2025 Украина.ру
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"У тебя две минуты придумать позывной": как парень с донецкого рынка стал бойцом легендарного "Востока"
"У тебя две минуты придумать позывной": как парень с донецкого рынка стал бойцом легендарного "Востока" - 28.07.2025 Украина.ру
"У тебя две минуты придумать позывной": как парень с донецкого рынка стал бойцом легендарного "Востока"
Весной 2014 года обычный работник донецкого рынка оказался на базе батальона "Восток" — и эта неделя изменила его жизнь навсегда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский боец, ветеран СВО Евгений Овечкин с позывным "Куба"
2025-07-28T06:00
2025-07-28T06:00
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История появления позывного оказалась неожиданной. "Комендант базы с позывным "Монах" сказал мне: у тебя две минуты на то, чтобы придумать себе позывной, - вспоминает боец. — А у меня тогда крутилась в голове песня группы '"Куба". Лишь позже он узнал, что это сокращение означает "Коммунизм у берегов Америки".Первые бои новоиспечённый ополченец принял под Ясиноватой и Авдеевкой. "Тогда мы были пехотой, — рассказывает Овечкин. — Но после боя под посёлком "Красный партизан" нам дали пушку 2Б16 — "Нона". Так мы стали артиллеристами". Именно тогда он получил свою первую награду — "Георгиевский крест" IV степени за уничтожение двух украинских танков.Вторую награду — медаль "За боевые заслуги" — боец получил уже вместе со всем своим подразделением за прикрытие пехоты. "Пехота нами очень довольна была всегда", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Александра Чаленко Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250725/11-let-podvigu-donbass-vspominaet-geroev-saur-mogily-1065944975.html
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новости, ясиноватая, авдеевка, россия, александр чаленко, украина.ру, ополчение, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, донбасс, освобождение, восток, спецоперация, боец, главные новости, война, война на украине, танки
Новости, Ясиноватая, Авдеевка, Россия, Александр Чаленко, Украина.ру, ополчение, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Донбасс, освобождение, Восток, Спецоперация, боец, Главные новости, война, война на Украине, танки

"У тебя две минуты придумать позывной": как парень с донецкого рынка стал бойцом легендарного "Востока"

06:00 28.07.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкТренировочный лагерь батальона "Восток" в Донецкой области
Тренировочный лагерь батальона Восток в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Весной 2014 года обычный работник донецкого рынка оказался на базе батальона "Восток" — и эта неделя изменила его жизнь навсегда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский боец, ветеран СВО Евгений Овечкин с позывным "Куба"
История появления позывного оказалась неожиданной. "Комендант базы с позывным "Монах" сказал мне: у тебя две минуты на то, чтобы придумать себе позывной, - вспоминает боец. — А у меня тогда крутилась в голове песня группы '"Куба".
Лишь позже он узнал, что это сокращение означает "Коммунизм у берегов Америки".
Первые бои новоиспечённый ополченец принял под Ясиноватой и Авдеевкой. "Тогда мы были пехотой, — рассказывает Овечкин. — Но после боя под посёлком "Красный партизан" нам дали пушку 2Б16 — "Нона". Так мы стали артиллеристами". Именно тогда он получил свою первую награду — "Георгиевский крест" IV степени за уничтожение двух украинских танков.
"Мы били точно, — с гордостью говорит ветеран. — У одного после нашего попадания отлетела башня на 40 метров и сдетонировал б/к. Это была работа всего подразделения".
Вторую награду — медаль "За боевые заслуги" — боец получил уже вместе со всем своим подразделением за прикрытие пехоты. "Пехота нами очень довольна была всегда", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Александра Чаленко Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
11 лет исполняется судьбоносной битве за Саур-Могилу - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
25 июля, 16:05
11 лет подвигу: Донбасс вспоминает героев Саур-МогилыСегодня Донбасс вспоминает один из самых судьбоносных эпизодов 2014 года — 11-ю годовщину обороны Саур-Могилы. Эта высота стала символом мужества и стойкости ополченцев, которые под командованием Олега Гришина ("Медведь") сдерживали многократно превосходящие силы противника. Об этом 25 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
06:11"Герани" и ракеты со стратегов: ВС РФ атаковали объекты ВСУ в ночь на 28 июля
06:00"У тебя две минуты придумать позывной": как парень с донецкого рынка стал бойцом легендарного "Востока"
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