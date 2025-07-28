"У тебя две минуты придумать позывной": как парень с донецкого рынка стал бойцом легендарного "Востока"
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкТренировочный лагерь батальона "Восток" в Донецкой области
Весной 2014 года обычный работник донецкого рынка оказался на базе батальона "Восток" — и эта неделя изменила его жизнь навсегда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский боец, ветеран СВО Евгений Овечкин с позывным "Куба"
История появления позывного оказалась неожиданной. "Комендант базы с позывным "Монах" сказал мне: у тебя две минуты на то, чтобы придумать себе позывной, - вспоминает боец. — А у меня тогда крутилась в голове песня группы '"Куба".
Лишь позже он узнал, что это сокращение означает "Коммунизм у берегов Америки".
Первые бои новоиспечённый ополченец принял под Ясиноватой и Авдеевкой. "Тогда мы были пехотой, — рассказывает Овечкин. — Но после боя под посёлком "Красный партизан" нам дали пушку 2Б16 — "Нона". Так мы стали артиллеристами". Именно тогда он получил свою первую награду — "Георгиевский крест" IV степени за уничтожение двух украинских танков.
"Мы били точно, — с гордостью говорит ветеран. — У одного после нашего попадания отлетела башня на 40 метров и сдетонировал б/к. Это была работа всего подразделения".
Вторую награду — медаль "За боевые заслуги" — боец получил уже вместе со всем своим подразделением за прикрытие пехоты. "Пехота нами очень довольна была всегда", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Александра Чаленко Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
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