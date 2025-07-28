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"У тебя две минуты придумать позывной": как парень с донецкого рынка стал бойцом легендарного "Востока"

"У тебя две минуты придумать позывной": как парень с донецкого рынка стал бойцом легендарного "Востока" - 28.07.2025 Украина.ру

"У тебя две минуты придумать позывной": как парень с донецкого рынка стал бойцом легендарного "Востока"

Весной 2014 года обычный работник донецкого рынка оказался на базе батальона "Восток" — и эта неделя изменила его жизнь навсегда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский боец, ветеран СВО Евгений Овечкин с позывным "Куба"

2025-07-28T06:00

2025-07-28T06:00

2025-07-28T06:00

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История появления позывного оказалась неожиданной. "Комендант базы с позывным "Монах" сказал мне: у тебя две минуты на то, чтобы придумать себе позывной, - вспоминает боец. — А у меня тогда крутилась в голове песня группы '"Куба". Лишь позже он узнал, что это сокращение означает "Коммунизм у берегов Америки".Первые бои новоиспечённый ополченец принял под Ясиноватой и Авдеевкой. "Тогда мы были пехотой, — рассказывает Овечкин. — Но после боя под посёлком "Красный партизан" нам дали пушку 2Б16 — "Нона". Так мы стали артиллеристами". Именно тогда он получил свою первую награду — "Георгиевский крест" IV степени за уничтожение двух украинских танков.Вторую награду — медаль "За боевые заслуги" — боец получил уже вместе со всем своим подразделением за прикрытие пехоты. "Пехота нами очень довольна была всегда", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Александра Чаленко Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250725/11-let-podvigu-donbass-vspominaet-geroev-saur-mogily-1065944975.html

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