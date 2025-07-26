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Тихий прорыв "без флагов и фанфар" и анекдот про свадьбу. Эксперты Украина.ру обсуждают итоги переговоров

Тихий прорыв "без флагов и фанфар" и анекдот про свадьбу. Эксперты Украина.ру обсуждают итоги переговоров - 26.07.2025 Украина.ру

Тихий прорыв "без флагов и фанфар" и анекдот про свадьбу. Эксперты Украина.ру обсуждают итоги переговоров

Эксперты издания "Украина.ру" обсуждают итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле и думают о том, есть ли у Москвы и Киева шансы найти общий язык и возможно ли "переформатировать" украинскую государственность

2025-07-26T06:55

2025-07-26T06:55

2025-07-26T06:55

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В среду, 23 июля, в Стамбуле прошел третий раунд российско-украинских переговоров относительно перспектив урегулирования ситуации на Украине. На встрече делегации обсудили новый обмен пленными, возвращение детей, а также личную встречу президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.Судя по итогам, озвученным сторонами после переговоров, третий раунд прошел "успешно, но предсказуемо". Такое мнение в беседе с журналистами издания Украина.ру выразил чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко.Он отметил, что большая часть вопросов, которые обсудили делегации России и Украины, касалась гуманитарной составляющей конфликта: обмена пленными и телами, а также судьбы гражданских лиц."Наметился определенный прогресс, поскольку мы предложили создать три рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Гуманитарные вопросы — это самое важное, поскольку они касаются судеб людей и с той, и с другой стороны", — подчеркнул дипломат.Что касается политического урегулирования конфликта, то еще до начала переговоров в Стамбуле в Кремле заявили о том, что весь дипломатический процесс, запущенный не без помощи новой американской администрации, является подготовкой к встрече на высшем уровне между Украиной и Россией, отметил Крамаренко.Он напомнил, что после окончания переговоров Мединский сказал, что такая встреча "должна поставить точку в конфликте"."То есть идет нормальный переговорный процесс. Другого в мире еще не придумали. Политическое урегулирование всегда сопряжено с приемами и традициями дипломатии. Именно это дает возможность решить конфликты без применения военной силы", — объяснил дипломат.Также Крамаренко напомнил, что российская сторона дважды пыталась урегулировать конфликт на Украине. Сначала в декабре 2021 года, когда Россия предлагала НАТО и США заключить соглашения, которые могли бы дать гарантию, что Запад не станет использовать Украину в военных целях, добавил он."Но это было отвергнуто сходу. Потом Стамбульские соглашения апреля 2022 года сорвали англосаксы. [Давид] Арахамия говорил, что в Киев приехал Борис Джонсон и сказал, что Украине надо воевать", — уточнил собеседник издания. То есть, уверен Крамаренко, надо ставить вопрос об "ответственности за жертвы, которые понесли обе стороны за три года войны".Дипломат выразил надежду, что переговорный процесс будет продолжен, так как он открывает возможности "урегулировать украинский конфликт в традиционном ключе".Эксперт отметил, что если бы Украина выполнила Минские соглашения от февраля 2015 года, то "никакой СВО вообще не было бы". Он напомнил, что на тот момент речь шла о том, чтобы предоставить автономию территориям ДНР и ЛНР, которые на тот момент составляли 40% территорий этих регионов."То есть никто не говорил о том, что Украине придется отказаться от территорий. Речь шла о старте процесса федерализации и децентрализации, который мог бы ввести украинское государство в русло и европейских ценностей, и советского общежития. И понятно, что нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована", — подытожил собеседник издания.По мнению автора издания Украина.ру, политолога и политтехнолога Михаила Павлива, официальные итоги третьего раунда переговоров "предсказуемы и формальны". Он отметил, что стороны подтвердили выполнение договорённостей предыдущих раундов, был завершён обмен пленными.Глава российской делегации Владимир Мединский также заявил о согласии Украины рассмотреть идею создания трёх бессрочных рабочих групп: политической, военной и гуманитарной, добавил Павлив.При этом он указал, что куратор украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, "обтекаемо отметил прогресс в гуманитарной части и приоритет подготовки встречи лидеров"."Содержание [переговоров] — между строк. Ни одна из сторон не акцентировала тему меморандумов, хотя именно она и была настоящей осью напряжения. Россия и Украина давно обменялись проектами документов, но позиции по ним — диаметрально противоположны. И Стамбул-3 не стал исключением. Просто теперь никто даже не делает вид, что сближение возможно в публичной плоскости", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Политолог акцентировал внимание на изменениях: теперь "разговор уходит внутрь", проекты не обсуждаются, а сверяются "в кулуарных переговорах". По его мнению, это является признаком "медленного, но начавшегося согласования контуров".При этом Павлив обратил внимание на то, что переговоры велись на русском языке, отметив, что в "дипломатии нет деталей, но есть сигналы"."Когда делегация Киева, официально пребывающая в парадигме тотального дерусифицированного новояза, спокойно возвращается к русскому языку в зале переговоров, — это тоже фиксация реальности. Язык войны и язык мира — это часто два разных языка", — констатировал политолог.По его словам, третий раунд переговоров в Стамбуле не принёс громких новостей, но он дал главное — форму. Если раньше каждая встреча делегаций была отдельным событием, теперь речь идёт о структуре, указал Павлив."Если раньше Мединский и Умеров были фигурами-представителями, теперь они — фигуры интерфейса. Под ними начинают выстраиваться слои. Группы. Каналы. Координация. Это уже не дипломатия ради картинки. Это подготовка к механике", — заявил он.По мнению политолога, чтобы понять, что же по-настоящему произошло в Стамбуле 23 июля, нужно понять только одну вещь: "Россия предложила новый переговорный формат — и этот формат принят. Не обязательно официально. Не обязательно на бумаге. Но принят. И он уже работает".Речь идёт о создании трёх бессрочных рабочих групп — политической, гуманитарной и военной, уточнил Павлив."Не очередного "раунда", не ритуальной дипломатической постановки, а именно структур — с возможностью постоянного обмена, синхронизации и согласования позиций. Без необходимости держать отчет перед прессой. Без лишнего пафоса. Без обязательства устраивать каждому заседанию фанфары и флаги. Это и есть подлинный прорыв. Тихий, незаметный, но системный", — резюмировал собеседник издания.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко дал развернутую оценку прошедшим в Стамбуле переговорам. В своей статье он провел яркую параллель: "Ситуация напоминает старый анекдот про свадьбу, которая сорвалась из-за принципиальных разногласий — невеста тщательно подготовилась и пришла в белом платье, а жених, как выяснилось, вообще не собирался жениться".Подробно разбирая позиции сторон, Скачко подчеркнул, что Киев хотел от переговоров лишь одного – прекращения огня на линии боевого столкновения (ЛБС), потому что продолжение боевых действий означало и означает лишь потерю новых территорий.При этом, как отметил эксперт, Москва пыталась добиться устранения первопричин конфликта: проведения демилитаризации и денацификации Украины и возврата ее к нейтральному внеблоковому статусу. По мнению эксперта, это означает официальный отказ Киева от стремления вступить в НАТО, а также максимальное уменьшение подлетного времени натовских ракет к крупным российским городам.Скачко особо указал на достигнутые договоренности: "Несмотря на принципиальные разногласия, стороны согласовали создание трех рабочих групп — политической, военной и гуманитарной. Это важный шаг для оперативного решения текущих вопросов".Эксперт подробно остановился на перспективах высшего уровня переговоров, отметив, что на них обсуждалась возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в начале сентября в Пекине, куда лидеры могут прибыть на мероприятия по случаю 80-летия победы Китая во Второй мировой войне и Войне сопротивления японским захватчикам.Анализируя международный контекст, Скачко подчеркнул, что западные страны, включая США, занимают жесткую позицию. Их представители в один голос заявляют: "Ни при каких обстоятельствах нельзя допустить победы России и изменения границ Украины", и эта позиция полностью разделяется администрацией Трампа", добавил автор статьи.При этом эксперт указал на стратегические расчеты Вашингтона. По его мнению, предоставление России 50 дней на решение украинского вопроса — это не уступка, а прагматичный шаг. Потому что США сосредоточены на противостоянии с Китаем, а текущая ситуация на поле боя явно складывается в пользу российской армии.Как отметил Скачко, Запад объективно не располагает достаточными ресурсами для изменения баланса сил в регионе, что делает перспективы украинской стороны крайне неопределенными."Вот Трамп и виляет, как он думает, хитро и замысловато. С одной стороны, он действительно как бы дает России время для того, чтобы решить ее главную проблему СВО сейчас – освободить свои конституционные земли в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях", — подчеркнул он.Эксперт отметил, что, с другой стороны, позиция президента США, настаивающего на перемирии и фактической заморозке конфликта, может привести к сохранению отдельных украинских территорий.По мнению Скачко, оставшиеся территории Украины в период "передышки" могут быть использованы для создания нового антироссийского образования, которое после перевооружения и подготовки военных сил сможет возобновить противостояние с Россией."Любой украинский огрызок, кусок или территориальный ошметок [Украины] может обернуться русофобским гособразованием", — подытожил автор материала.О том, что еще обсуждают эксперты издания — в статье Натальи Мареевой "Мини-НАТО или Рейх 4.0 теперь под руководством Лондона. Эксперты Украина.ру о войне Запада против России".

https://ukraina.ru/20250724/peregovory-radi-peregovorov-stambuly-stanovyatsya-vs-koroche-1065890885.html

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Наталья Мареева

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