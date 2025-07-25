https://ukraina.ru/20250725/zelenskiy-proigral-ili-pereigral-glavnoe-na-utro-25-iyulya-1065929472.html
Зеленский проиграл или переиграл. Главное на утро 25 июля
Зеленский проиграл или переиграл. Главное на утро 25 июля - 25.07.2025 Украина.ру
Зеленский проиграл или переиграл. Главное на утро 25 июля
На Украине продолжились протесты против ограничения полномочий антикоррупционных органов
2025-07-25T09:57
2025-07-25T09:57
2025-07-25T09:58
эксклюзив
хроники
украина
великобритания
германия
анатолий шарий
марьяна безуглая
владимир зеленский
набу
сап
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Вечером 24 июля на Украине прошли протесты против ограничения полномочий антикоррупционных органов. При этом в протестах приняли участие и некоторые народные депутаты, связанные с властью. Так, присоединилась к протестам нардеп Марьяна Безуглая. Правда, она вышла на площадь Ивана Франко с требованием отставки главкома ВСУ Александра Сырского.Коллега Безуглой — член фракции партии "Слуга народа" Жан Беленюк извинился за своё предыдущее голосование за ограничение независимости антикоррупционных органов."Ошибся. Я чувствую личную ответственность и не ищу оправданий. Моя задача сейчас — помочь исправить ситуацию максимально быстро и прозрачно", — написал он в соцсетях.Его коллега по фракции Сергей Штепа попытался оправдаться."Я был уверен: если этот вопрос срочно выносится на голосование, то он согласован со всеми нашими партнерами на самом высоком уровне. В дальнейшем из комментариев Урсулы фон дер Ляйен и Линдси Грэма* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) стало очевидным отсутствие такого согласования, что вызывает беспокойство, учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию", — указал он.Ещё один депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык заявил, что ожидает новый законопроект Владимира Зеленского, который восстановит независимость НАБУ и САП."В политике бывают ошибочные решения. Сила демократии в том, что общество имеет голос, а политики должны слышать этот голос!" — указал он.Его соратник по политсиле Василий Мокан заявил, что Верховная Рада совершила политическую ошибку, проголосовав ранее за ограничение независимости антикоррупционных органов."Лично свое голосование за №12414 считаю первым серьёзным просчетом за время каденции. Ошибки следует признавать. Будут сделаны выводы чтобы такого больше никогда не повторилось", — пообещал он.Народный депутат от группы "Доверие" Павел Бакунец призвал "прислушаться к мнению граждан" и созвать сессию Рады как можно быстрее."Признаю, что следует найти лучшую концепцию процессуальных отношений между Генпрокуратурой и САП. Поэтому готов как можно быстрее возвращаться в сессионный зал и работать над улучшением антикоррупционного законодательства", — указал он.Вечером 24 июля сам Зеленский во время вечернего обращения заявил, что уже направил в парламент законопроект, призванный восстановить антикоррупционных органов."Уже сегодня в Верховной Раде Украины мой законопроект – то, что обещал – для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было российского вмешательства", — заявил он.Примечательно, что именно якобы имевшим место "российским вмешательством" Зеленский объяснял ограничение полномочий антикоррупционный."Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне – это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция – должна пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки. Есть также в законопроекте нормы, предохраняющие от различных злоупотреблений", — отметил Зеленский.По его словам, текст нового законопроекта обсуждался с международными партнёрами, украинскими правоохранителями и представителями НАБУ и САП."Много предложений от наших партнёров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз. Поручил нашим чиновникам представить законопроект всем нашим партнёрам и привлечь все необходимые экспертные возможности", — указал Зеленский.В то же время, некоторые усмотрели в новом законопроекте Зеленского попытку оставить НАБУ и САП под контролем украинских силовиков."НАБУ загоняют под СБУ. Детективы НАБУ - априори зашкваренные, потенциальные шпионы и мразь. Ну и ну. Он даже тут не смог дать заднюю нормально", — прокомментировал ряд положений законопроекта медиаэксперт Анатолий Шарий.Так, он обратил внимание на положение, согласно которому детективы НАБУ будут проверяться по методологии, согласованной с СБУ. Кроме того, в стечение полугода со дня вступления в силу нового закона СБУ проведёт проверку работников НАБУ, САП, Бюро экономической безопасности, Офиса Генпрокурора, ГБР, НПУ, которые имеют допуск к государственной тайне. Также одно из положений закона гласит, что Кабмин и НАБУ в течение одного месяца со дня вступления в силу закона должны внести изменения в нормативно-правовые акты относительно запрета, на время действия военного положения, выезда работников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок.Однако с Шариём согласны не все. Так, украинское издание "Страна" назвало внесение Зеленским в Раду законопроекта, возвращающего независимость НАБУ и САП его "стратегическим поражением".Тем временем некоторые наблюдатели указывают на то, что сама ситуация с протестами на Украине свидетельствует о полной потере независимости этим государством."Я потрясена тем, как майданные активисты и Запад, которые не замечали - ни денег, пропавших на укреплениях, ни гособоронзаказа, выполненного на 45%, ни ТЦК, ни людоедской риторики, ни тейков о "биологическом мусоре", - вдруг, стоило Зеленскому тронуть бесполезную, глубоко порочную, но подчинающуюся глубокому USAIDу структуру - вдруг завизжали, встрепенулись, и единогласно открыли для себя, что в Украине диктатура", — отметила публицист Юлия Латынина* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.).Она указала, что Зеленскому позволялось всё до тех пор, пока он не трогал американские структуры."Поразительно. То есть получается, что Зеленскому все было позволено - при условии, если он стирает украинцев о россиян и не трогает орган внешнего надзора в лице НАБУ. То есть просто реально самые дикие теории заговора про то, для чего украинцы нужны были глубокому USAIDу - на глазах обретают плоть", — подытожила публицист.Украинский историк и политолог Константин Бондаренко по случаю противостояния Зеленского и западных структур вспомнил строки Владимира Высоцкого."Когда читаю о противостоянии Зеленского и соросят, в голове звучат строки Высоцкого: "Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела"", — написал он в своём телеграм-канале.Ряд источников уже сообщил, что для голосования за законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП Рада может собраться на внеочередное заседание.О протестах в связи с законом о НАБУ и САП — в статье Василия Стоякина ""Картонный майдан" и внезапный кризис украинского режима".
https://ukraina.ru/20250724/doveryay-no-proveryay-evrokomissiya-zhelaet-proverit-zelenskogo-itogi-24-iyulya-1065897977.html
https://ukraina.ru/20250724/merts-i-makron-vstrevozheny-zelenskim-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-24-iyulya-1065871178.html
https://ukraina.ru/20250724/postavit-tochku-chan-kayshi-i-mao-tszedun-50-vzroslykh-detey-glavnoe-na-utro-24-iyulya-1065855528.html
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, украина, великобритания, германия, анатолий шарий, марьяна безуглая, владимир зеленский, набу, сап, сбу
Вечером 24 июля на Украине прошли протесты против ограничения полномочий антикоррупционных органов. При этом в протестах приняли участие и некоторые народные депутаты, связанные с властью. Так, присоединилась к протестам нардеп Марьяна Безуглая
. Правда, она вышла на площадь Ивана Франко
с требованием отставки главкома ВСУ Александра Сырского
.
Коллега Безуглой — член фракции партии "Слуга народа" Жан Беленюк извинился за своё предыдущее голосование за ограничение независимости антикоррупционных органов.
"Ошибся. Я чувствую личную ответственность и не ищу оправданий. Моя задача сейчас — помочь исправить ситуацию максимально быстро и прозрачно", — написал он в соцсетях.
Его коллега по фракции Сергей Штепа попытался оправдаться.
"Я был уверен: если этот вопрос срочно выносится на голосование, то он согласован со всеми нашими партнерами на самом высоком уровне. В дальнейшем из комментариев Урсулы фон дер Ляйен и Линдси Грэма* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) стало очевидным отсутствие такого согласования, что вызывает беспокойство, учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию", — указал он.
Ещё один депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык
заявил, что ожидает новый законопроект Владимира Зеленского
, который восстановит независимость НАБУ и САП.
"В политике бывают ошибочные решения. Сила демократии в том, что общество имеет голос, а политики должны слышать этот голос!" — указал он.
Его соратник по политсиле Василий Мокан заявил, что Верховная Рада совершила политическую ошибку, проголосовав ранее за ограничение независимости антикоррупционных органов.
"Лично свое голосование за №12414 считаю первым серьёзным просчетом за время каденции. Ошибки следует признавать. Будут сделаны выводы чтобы такого больше никогда не повторилось", — пообещал он.
Народный депутат от группы "Доверие" Павел Бакунец призвал "прислушаться к мнению граждан" и созвать сессию Рады как можно быстрее.
"Признаю, что следует найти лучшую концепцию процессуальных отношений между Генпрокуратурой и САП. Поэтому готов как можно быстрее возвращаться в сессионный зал и работать над улучшением антикоррупционного законодательства", — указал он.
Вечером 24 июля сам Зеленский во время вечернего обращения
заявил, что уже направил в парламент законопроект, призванный восстановить антикоррупционных органов.
"Уже сегодня в Верховной Раде Украины мой законопроект – то, что обещал – для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было российского вмешательства", — заявил он.
Примечательно, что именно якобы имевшим место "российским вмешательством" Зеленский объяснял ограничение полномочий антикоррупционный.
"Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне – это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция – должна пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки. Есть также в законопроекте нормы, предохраняющие от различных злоупотреблений", — отметил Зеленский.
По его словам, текст нового законопроекта обсуждался с международными партнёрами, украинскими правоохранителями и представителями НАБУ и САП.
"Много предложений от наших партнёров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз. Поручил нашим чиновникам представить законопроект всем нашим партнёрам и привлечь все необходимые экспертные возможности", — указал Зеленский.
В то же время, некоторые усмотрели в новом законопроекте Зеленского попытку оставить НАБУ и САП под контролем украинских силовиков.
"НАБУ загоняют под СБУ. Детективы НАБУ - априори зашкваренные, потенциальные шпионы и мразь. Ну и ну. Он даже тут не смог дать заднюю нормально
", — прокомментировал
ряд положений законопроекта медиаэксперт Анатолий Шарий
.
Так, он обратил внимание на положение, согласно которому детективы НАБУ будут проверяться по методологии, согласованной с СБУ. Кроме того, в стечение полугода со дня вступления в силу нового закона СБУ проведёт проверку работников НАБУ, САП, Бюро экономической безопасности, Офиса Генпрокурора, ГБР, НПУ, которые имеют допуск к государственной тайне. Также одно из положений закона гласит, что Кабмин и НАБУ в течение одного месяца со дня вступления в силу закона должны внести изменения в нормативно-правовые акты относительно запрета, на время действия военного положения, выезда работников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок.
Однако с Шариём согласны не все. Так, украинское издание "Страна" назвало
внесение Зеленским в Раду законопроекта, возвращающего независимость НАБУ и САП его "стратегическим поражением".
Тем временем некоторые наблюдатели указывают на то, что сама ситуация с протестами на Украине свидетельствует о полной потере независимости этим государством.
"Я потрясена тем, как майданные активисты и Запад, которые не замечали - ни денег, пропавших на укреплениях, ни гособоронзаказа, выполненного на 45%, ни ТЦК, ни людоедской риторики, ни тейков о "биологическом мусоре", - вдруг, стоило Зеленскому тронуть бесполезную, глубоко порочную, но подчинающуюся глубокому USAIDу структуру - вдруг завизжали, встрепенулись, и единогласно открыли для себя, что в Украине диктатура", — отметила публицист Юлия Латынина* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.).
Она указала, что Зеленскому позволялось всё до тех пор, пока он не трогал американские структуры.
"Поразительно. То есть получается, что Зеленскому все было позволено - при условии, если он стирает украинцев о россиян и не трогает орган внешнего надзора в лице НАБУ. То есть просто реально самые дикие теории заговора про то, для чего украинцы нужны были глубокому USAIDу - на глазах обретают плоть", — подытожила публицист.
Украинский историк и политолог Константин Бондаренко по случаю противостояния Зеленского и западных структур вспомнил строки Владимира Высоцкого.
"Когда читаю о противостоянии Зеленского и соросят, в голове звучат строки Высоцкого: "Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела"
", — написал
он в своём телеграм-канале.
Ряд источников уже сообщил, что для голосования за законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП Рада может собраться на внеочередное заседание.
О протестах в связи с законом о НАБУ и САП — в статье Василия Стоякина ""Картонный майдан" и внезапный кризис украинского режима".