https://ukraina.ru/20250725/zelenskiy-proigral-ili-pereigral-glavnoe-na-utro-25-iyulya-1065929472.html

Зеленский проиграл или переиграл. Главное на утро 25 июля

Зеленский проиграл или переиграл. Главное на утро 25 июля - 25.07.2025 Украина.ру

Зеленский проиграл или переиграл. Главное на утро 25 июля

На Украине продолжились протесты против ограничения полномочий антикоррупционных органов

2025-07-25T09:57

2025-07-25T09:57

2025-07-25T09:58

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Вечером 24 июля на Украине прошли протесты против ограничения полномочий антикоррупционных органов. При этом в протестах приняли участие и некоторые народные депутаты, связанные с властью. Так, присоединилась к протестам нардеп Марьяна Безуглая. Правда, она вышла на площадь Ивана Франко с требованием отставки главкома ВСУ Александра Сырского.Коллега Безуглой — член фракции партии "Слуга народа" Жан Беленюк извинился за своё предыдущее голосование за ограничение независимости антикоррупционных органов."Ошибся. Я чувствую личную ответственность и не ищу оправданий. Моя задача сейчас — помочь исправить ситуацию максимально быстро и прозрачно", — написал он в соцсетях.Его коллега по фракции Сергей Штепа попытался оправдаться."Я был уверен: если этот вопрос срочно выносится на голосование, то он согласован со всеми нашими партнерами на самом высоком уровне. В дальнейшем из комментариев Урсулы фон дер Ляйен и Линдси Грэма* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) стало очевидным отсутствие такого согласования, что вызывает беспокойство, учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию", — указал он.Ещё один депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык заявил, что ожидает новый законопроект Владимира Зеленского, который восстановит независимость НАБУ и САП."В политике бывают ошибочные решения. Сила демократии в том, что общество имеет голос, а политики должны слышать этот голос!" — указал он.Его соратник по политсиле Василий Мокан заявил, что Верховная Рада совершила политическую ошибку, проголосовав ранее за ограничение независимости антикоррупционных органов."Лично свое голосование за №12414 считаю первым серьёзным просчетом за время каденции. Ошибки следует признавать. Будут сделаны выводы чтобы такого больше никогда не повторилось", — пообещал он.Народный депутат от группы "Доверие" Павел Бакунец призвал "прислушаться к мнению граждан" и созвать сессию Рады как можно быстрее."Признаю, что следует найти лучшую концепцию процессуальных отношений между Генпрокуратурой и САП. Поэтому готов как можно быстрее возвращаться в сессионный зал и работать над улучшением антикоррупционного законодательства", — указал он.Вечером 24 июля сам Зеленский во время вечернего обращения заявил, что уже направил в парламент законопроект, призванный восстановить антикоррупционных органов."Уже сегодня в Верховной Раде Украины мой законопроект – то, что обещал – для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было российского вмешательства", — заявил он.Примечательно, что именно якобы имевшим место "российским вмешательством" Зеленский объяснял ограничение полномочий антикоррупционный."Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне – это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция – должна пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки. Есть также в законопроекте нормы, предохраняющие от различных злоупотреблений", — отметил Зеленский.По его словам, текст нового законопроекта обсуждался с международными партнёрами, украинскими правоохранителями и представителями НАБУ и САП."Много предложений от наших партнёров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз. Поручил нашим чиновникам представить законопроект всем нашим партнёрам и привлечь все необходимые экспертные возможности", — указал Зеленский.В то же время, некоторые усмотрели в новом законопроекте Зеленского попытку оставить НАБУ и САП под контролем украинских силовиков."НАБУ загоняют под СБУ. Детективы НАБУ - априори зашкваренные, потенциальные шпионы и мразь. Ну и ну. Он даже тут не смог дать заднюю нормально", — прокомментировал ряд положений законопроекта медиаэксперт Анатолий Шарий.Так, он обратил внимание на положение, согласно которому детективы НАБУ будут проверяться по методологии, согласованной с СБУ. Кроме того, в стечение полугода со дня вступления в силу нового закона СБУ проведёт проверку работников НАБУ, САП, Бюро экономической безопасности, Офиса Генпрокурора, ГБР, НПУ, которые имеют допуск к государственной тайне. Также одно из положений закона гласит, что Кабмин и НАБУ в течение одного месяца со дня вступления в силу закона должны внести изменения в нормативно-правовые акты относительно запрета, на время действия военного положения, выезда работников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок.Однако с Шариём согласны не все. Так, украинское издание "Страна" назвало внесение Зеленским в Раду законопроекта, возвращающего независимость НАБУ и САП его "стратегическим поражением".Тем временем некоторые наблюдатели указывают на то, что сама ситуация с протестами на Украине свидетельствует о полной потере независимости этим государством."Я потрясена тем, как майданные активисты и Запад, которые не замечали - ни денег, пропавших на укреплениях, ни гособоронзаказа, выполненного на 45%, ни ТЦК, ни людоедской риторики, ни тейков о "биологическом мусоре", - вдруг, стоило Зеленскому тронуть бесполезную, глубоко порочную, но подчинающуюся глубокому USAIDу структуру - вдруг завизжали, встрепенулись, и единогласно открыли для себя, что в Украине диктатура", — отметила публицист Юлия Латынина* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.).Она указала, что Зеленскому позволялось всё до тех пор, пока он не трогал американские структуры."Поразительно. То есть получается, что Зеленскому все было позволено - при условии, если он стирает украинцев о россиян и не трогает орган внешнего надзора в лице НАБУ. То есть просто реально самые дикие теории заговора про то, для чего украинцы нужны были глубокому USAIDу - на глазах обретают плоть", — подытожила публицист.Украинский историк и политолог Константин Бондаренко по случаю противостояния Зеленского и западных структур вспомнил строки Владимира Высоцкого."Когда читаю о противостоянии Зеленского и соросят, в голове звучат строки Высоцкого: "Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела"", — написал он в своём телеграм-канале.Ряд источников уже сообщил, что для голосования за законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП Рада может собраться на внеочередное заседание.О протестах в связи с законом о НАБУ и САП — в статье Василия Стоякина ""Картонный майдан" и внезапный кризис украинского режима".

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https://ukraina.ru/20250724/postavit-tochku-chan-kayshi-i-mao-tszedun-50-vzroslykh-detey-glavnoe-na-utro-24-iyulya-1065855528.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, великобритания, германия, анатолий шарий, марьяна безуглая, владимир зеленский, набу, сап, сбу