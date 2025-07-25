https://ukraina.ru/20250725/zangezurskiy-koridor-kak-priz-fenenko-o-tom-pochemu-zapad-proigryvaet-bitvu-za-vliyanie-v-regione-1065886899.html

Зангезурский коридор как приз: Фененко о том, почему Запад проигрывает битву за влияние в регионе

Зангезурский коридор как приз: Фененко о том, почему Запад проигрывает битву за влияние в регионе - 25.07.2025 Украина.ру

Зангезурский коридор как приз: Фененко о том, почему Запад проигрывает битву за влияние в регионе

Активность Великобритании на Южном Кавказе, в частности вокруг Зангезурского коридора, сталкивается с новой политической реальностью в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2025-07-25T04:00

2025-07-25T04:00

2025-07-25T04:00

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Эксперт перечислил признаки этого охлаждения: "Это и сближение Армении с НАТО, и по сути прекращение ее участия в ОДКБ, и подрыв евразийского экономического сообщества. Армения постоянно вовлекает страны НАТО, прежде всего Францию, в попытки урегулирования отношений с Азербайджаном"."Если бы Армения была партнером или союзником России, то Зангезурский коридор действительно был бы проблемой для нас. Но это давно уже не так", — подчеркнул собеседник издания.Фененко напомнил о долгосрочном присутствии Британии в регионе: "Вспомните военное партнерство Грузии с США и Британией, которое никуда не делось. Поворот Армении к партнерству с НАТО начался еще в 2002 году"."Нельзя починить то, что не сломано", — заключил эксперт, оценивая перспективы западного влияния на Южном Кавказе.Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.О том, способна ли Европа оплатить оружие, которое Трамп продаст НАТО — в материале "Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250724/aleksandr-kramarenko-ukraina-zhdet-poka-rossiya-osvobodit-svoi-regiony-i-sozdast-bufernuyu-zonu-1065883100.html

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