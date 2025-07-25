Зангезурский коридор как приз: Фененко о том, почему Запад проигрывает битву за влияние в регионе - 25.07.2025 Украина.ру
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Зангезурский коридор как приз: Фененко о том, почему Запад проигрывает битву за влияние в регионе
Зангезурский коридор как приз: Фененко о том, почему Запад проигрывает битву за влияние в регионе - 25.07.2025 Украина.ру
Зангезурский коридор как приз: Фененко о том, почему Запад проигрывает битву за влияние в регионе
Активность Великобритании на Южном Кавказе, в частности вокруг Зангезурского коридора, сталкивается с новой политической реальностью в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2025-07-25T04:00
2025-07-25T04:00
новости
армения
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Эксперт перечислил признаки этого охлаждения: "Это и сближение Армении с НАТО, и по сути прекращение ее участия в ОДКБ, и подрыв евразийского экономического сообщества. Армения постоянно вовлекает страны НАТО, прежде всего Францию, в попытки урегулирования отношений с Азербайджаном"."Если бы Армения была партнером или союзником России, то Зангезурский коридор действительно был бы проблемой для нас. Но это давно уже не так", — подчеркнул собеседник издания.Фененко напомнил о долгосрочном присутствии Британии в регионе: "Вспомните военное партнерство Грузии с США и Британией, которое никуда не делось. Поворот Армении к партнерству с НАТО начался еще в 2002 году"."Нельзя починить то, что не сломано", — заключил эксперт, оценивая перспективы западного влияния на Южном Кавказе.Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.О том, способна ли Европа оплатить оружие, которое Трамп продаст НАТО — в материале "Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250724/aleksandr-kramarenko-ukraina-zhdet-poka-rossiya-osvobodit-svoi-regiony-i-sozdast-bufernuyu-zonu-1065883100.html
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новости, армения, россия, запад, александр фененко, дональд трамп, зангезурский коридор, кавказ, азербайджан, одкб, грузия, сша, политика, великобритания, главные новости
Новости, Армения, Россия, Запад, Александр Фененко, Дональд Трамп, Зангезурский коридор, Кавказ, Азербайджан, ОДКБ, Грузия, США, политика, Великобритания, Главные новости

Зангезурский коридор как приз: Фененко о том, почему Запад проигрывает битву за влияние в регионе

04:00 25.07.2025
 
© Фото : 1news.az
- РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : 1news.az
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Активность Великобритании на Южном Кавказе, в частности вокруг Зангезурского коридора, сталкивается с новой политической реальностью в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"А откуда там вытеснять Россию? Армения настроена к нам предельно не дружественно и даже враждебно, что показывает ее политика", — констатировал Фененко.
Эксперт перечислил признаки этого охлаждения: "Это и сближение Армении с НАТО, и по сути прекращение ее участия в ОДКБ, и подрыв евразийского экономического сообщества. Армения постоянно вовлекает страны НАТО, прежде всего Францию, в попытки урегулирования отношений с Азербайджаном".
"Если бы Армения была партнером или союзником России, то Зангезурский коридор действительно был бы проблемой для нас. Но это давно уже не так", — подчеркнул собеседник издания.
Фененко напомнил о долгосрочном присутствии Британии в регионе: "Вспомните военное партнерство Грузии с США и Британией, которое никуда не делось. Поворот Армении к партнерству с НАТО начался еще в 2002 году".
"Нельзя починить то, что не сломано", — заключил эксперт, оценивая перспективы западного влияния на Южном Кавказе.
Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.
О том, способна ли Европа оплатить оружие, которое Трамп продаст НАТО — в материале "Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны" на сайте Украина.ру.
Александр Крамаренко интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Вчера, 15:55
Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зонуПереговоры в Стамбуле показали, что конфликт России и Украины меняет тональность и становится двусторонним. При всех оговорках о легитимности Зеленского, мы готовы с ним встретиться
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Заголовок открываемого материала
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