Сумской фронт в огне: почему элитные бригады ВСУ не могут прорвать оборону России
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области
Группировка войск "Север" продолжает укреплять оборону на границе с Сумской областью, отражая попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
За последние сутки украинские подразделения пытались атаковать в районе Бессаловки и поселка Новый Путь, но были остановлены огневым воздействием, отметил эксперт.
"Сообщения украинских СМИ о контроле над Кондратовкой не соответствуют действительности. В населенном пункте еще остаются серые зоны, в которые пытаются проникнуть мобильные группы противника", - отметил эксперт.
По его словам, ситуация стабилизируется благодаря своевременному подходу российских подкреплений.
Отдельно Алехин сообщил об освобождении Варачино, где продвижение российских войск подтверждено геолокационными данными. "Кадрами с геолокацией подтверждают продвижение ВС РФ в жилой застройке более чем на 1,5 км. Активная зачистка ВСУ продолжается в окрестностях села", - добавил он.
На Сумском направлении 71-я отдельная егерская бригада украинской армии понесла 50% потерь личного состава и техники. "Часть подразделений была выведена на доукомплектование", - подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады" на сайте Украина.ру.
Про героизм и мужество российских бойцов — в материале "Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.
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