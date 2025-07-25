Сумской фронт в огне: почему элитные бригады ВСУ не могут прорвать оборону России - 25.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250725/sumskoy-front-v-ogne-pochemu-elitnye-brigady-vsu-ne-mogut-prorvat-oboronu-rossii-1065901144.html
Сумской фронт в огне: почему элитные бригады ВСУ не могут прорвать оборону России
Сумской фронт в огне: почему элитные бригады ВСУ не могут прорвать оборону России - 25.07.2025 Украина.ру
Сумской фронт в огне: почему элитные бригады ВСУ не могут прорвать оборону России
Группировка войск "Север" продолжает укреплять оборону на границе с Сумской областью, отражая попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-25T04:20
2025-07-25T04:20
новости
россия
сумская область
курская область
геннадий алехин
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
наступление
украина наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060991814_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_0c2ac09f6e66730a07eae6e848b02df0.jpg.webp
За последние сутки украинские подразделения пытались атаковать в районе Бессаловки и поселка Новый Путь, но были остановлены огневым воздействием, отметил эксперт.По его словам, ситуация стабилизируется благодаря своевременному подходу российских подкреплений.Отдельно Алехин сообщил об освобождении Варачино, где продвижение российских войск подтверждено геолокационными данными. "Кадрами с геолокацией подтверждают продвижение ВС РФ в жилой застройке более чем на 1,5 км. Активная зачистка ВСУ продолжается в окрестностях села", - добавил он.На Сумском направлении 71-я отдельная егерская бригада украинской армии понесла 50% потерь личного состава и техники. "Часть подразделений была выведена на доукомплектование", - подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады" на сайте Украина.ру.Про героизм и мужество российских бойцов — в материале "Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250724/1065873693.html
россия
сумская область
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060991814_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1b245faa3139778ef6335d1fb7c563dd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сумская область, курская область, геннадий алехин, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, наступление, украина наступление, главные новости, война, война на украине, спецоперация, новости украины, новости россии
Новости, Россия, Сумская область, Курская область, Геннадий Алехин, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, наступление, Украина наступление, Главные новости, война, война на Украине, Спецоперация, Новости Украины, новости России

Сумской фронт в огне: почему элитные бригады ВСУ не могут прорвать оборону России

04:20 25.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области
Работа РСЗО 9К57 Ураган добровольческого отряда Барс-22 Тигр в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Группировка войск "Север" продолжает укреплять оборону на границе с Сумской областью, отражая попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
За последние сутки украинские подразделения пытались атаковать в районе Бессаловки и поселка Новый Путь, но были остановлены огневым воздействием, отметил эксперт.
"Сообщения украинских СМИ о контроле над Кондратовкой не соответствуют действительности. В населенном пункте еще остаются серые зоны, в которые пытаются проникнуть мобильные группы противника", - отметил эксперт.
По его словам, ситуация стабилизируется благодаря своевременному подходу российских подкреплений.
Отдельно Алехин сообщил об освобождении Варачино, где продвижение российских войск подтверждено геолокационными данными. "Кадрами с геолокацией подтверждают продвижение ВС РФ в жилой застройке более чем на 1,5 км. Активная зачистка ВСУ продолжается в окрестностях села", - добавил он.
На Сумском направлении 71-я отдельная егерская бригада украинской армии понесла 50% потерь личного состава и техники. "Часть подразделений была выведена на доукомплектование", - подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады" на сайте Украина.ру.
Про героизм и мужество российских бойцов — в материале "Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Вчера, 14:44
Обстановка на Покровском (Красноармейском) направленииТелеграм-канал Украина.ру 24 июля описал обстановку на Покровском (Красноармейском) направлении
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСумская областьКурская областьГеннадий АлехинСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаснаступлениеУкраина наступлениеГлавные новостивойнавойна на УкраинеСпецоперацияНовости Украиныновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:24Игорь Ашманов: Если из-за Украины полностью отключит России Интернет, нам это пойдет только на пользу
06:20Сокрытие дезертирства: эксперт рассказал, как командование ВСУ манипулирует статистикой
06:13Запрет концерта Гергиева в Италии, уход Оззи Осборна, защита российского кинополя. События культуры
06:00Крах "элитных" карателей: Алехин раскрыл, как под Сумами ВС РФ добивают 80-ю бригаду ВСУ
05:40Зеленский усиливает давление: протесты украинцев против ТЦК становятся все более массовыми — Алехин
05:20Арктический щит России: эксперт Дандыкин о защите Северного морского пути
05:00Морская блокада по-британски: почему Лондон снова пытается запереть Россию в Черном и Балтийском морях
04:40"Панцирь" для "Каракурта": Василий Дандыкин рассказал о новых системах ПВО для кораблей
04:20Сумской фронт в огне: почему элитные бригады ВСУ не могут прорвать оборону России
04:00Зангезурский коридор как приз: Фененко о том, почему Запад проигрывает битву за влияние в регионе
03:54Бастрыкин назвал число мирных жителей, погибших при вторжении ВСУ в Курскую область
03:44Майдан прогрессирует: теперь вместо печенек протестующим во Львове раздают пиццу
03:15ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине: что известно на 3:00 25 июля
02:22"Искандер" уничтожил 15 крупных БПЛА дальнего действия прямо на стартовой площадке
02:12Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
01:58Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской, Орловской, Курской и Липецкой областях
01:41Боевики ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, маскируясь под мирных жителей
01:23ПВО отражает массированную атаку: уничтожение украинского БПЛА в Ростовской области попало на видео
00:58Главное за день 24 июля
00:42Российские подразделения вошли в Мирноград, продвигаются в Покровске и Красном Лимане
Лента новостейМолния