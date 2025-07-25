https://ukraina.ru/20250725/sumskoy-front-v-ogne-pochemu-elitnye-brigady-vsu-ne-mogut-prorvat-oboronu-rossii-1065901144.html

Сумской фронт в огне: почему элитные бригады ВСУ не могут прорвать оборону России

Сумской фронт в огне: почему элитные бригады ВСУ не могут прорвать оборону России - 25.07.2025 Украина.ру

Сумской фронт в огне: почему элитные бригады ВСУ не могут прорвать оборону России

Группировка войск "Север" продолжает укреплять оборону на границе с Сумской областью, отражая попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-25T04:20

2025-07-25T04:20

2025-07-25T04:20

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За последние сутки украинские подразделения пытались атаковать в районе Бессаловки и поселка Новый Путь, но были остановлены огневым воздействием, отметил эксперт.По его словам, ситуация стабилизируется благодаря своевременному подходу российских подкреплений.Отдельно Алехин сообщил об освобождении Варачино, где продвижение российских войск подтверждено геолокационными данными. "Кадрами с геолокацией подтверждают продвижение ВС РФ в жилой застройке более чем на 1,5 км. Активная зачистка ВСУ продолжается в окрестностях села", - добавил он.На Сумском направлении 71-я отдельная егерская бригада украинской армии понесла 50% потерь личного состава и техники. "Часть подразделений была выведена на доукомплектование", - подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады" на сайте Украина.ру.Про героизм и мужество российских бойцов — в материале "Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250724/1065873693.html

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