https://ukraina.ru/20250725/sobirayutsya-gnat-vsekh-podryad-ekspert-obyasnil-pochemu-ukrainskaya-armiya-teryaet-kontrol-1065895470.html

"Собираются гнать всех подряд": эксперт объяснил, почему украинская армия теряет контроль

"Собираются гнать всех подряд": эксперт объяснил, почему украинская армия теряет контроль - 25.07.2025 Украина.ру

"Собираются гнать всех подряд": эксперт объяснил, почему украинская армия теряет контроль

Жёсткие методы комплектования украинской армии приводят к росту агрессии среди военнослужащих и конфликтам внутри частей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-07-25T07:00

2025-07-25T07:00

2025-07-25T07:00

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"Люди, которых насильно заталкивают в ВСУ, — это часто внутренне враждебные, психологически сломленные, озлобленные граждане", — констатирует Павлив. Автор отмечает, что многие из них страдают от "травм, зависимости, расстройств", полученных ещё до призыва.Особую опасность, по данным статьи, представляют случаи, когда такие бойцы получают доступ к оружию без должного психологического контроля.Павлив подчёркивает полное отсутствие системы психологического отбора: "Ни психологической фильтрации. Ни оценки адекватности. Ни альтернативной службы". В результате в подразделениях ВСУ регулярно происходят конфликты, которые командиры предпочитают замалчивать.Эксперт приводит примеры, когда психологически нестабильные бойцы ВСУ использовали оружие против сослуживцев или мирного населения.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в новостях: "Прокуратура Украины возбудила более ста тысяч новых уголовных дела по дезертирству" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250724/pochemu-mobilizatsiya-ukrainu-uzhe-ne-spast-kakie-plany-u-glavkoma-vsu-i-gde-vs-eto-budet--ramm---1065891139.html

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