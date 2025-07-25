Александр Крамаренко: Конфликт на Украине возвращается в двусторонний формат - 25.07.2025 Украина.ру
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Александр Крамаренко: Конфликт на Украине возвращается в двусторонний формат
Александр Крамаренко: Конфликт на Украине возвращается в двусторонний формат - 25.07.2025 Украина.ру
Александр Крамаренко: Конфликт на Украине возвращается в двусторонний формат
Дипломатическое противостояние вокруг украинского конфликта постепенно возвращается к классическому двустороннему формату, что открывает новые возможности для урегулирования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
2025-07-25T20:51
2025-07-25T21:00
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переговоры
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Крамаренко отметил, что первоначальные попытки Запада представить ситуацию как глобальное противостояние с Россией провалились. "Создавались разного рода коалиции порядка 70 государств, которые пытались навязать России свои условия", – напомнил он.Особое внимание дипломат уделил провалу июльской 2023 года конференции в Саудовской Аравии. "Джейк Салливан не скрывал, что там ожидали поражения России и подписания "Версальского мира" – ничего у них не получилось", – подчеркнул посол.По его словам, сейчас конфликт входит в нормальное переговорное русло. "Мы не отрицаем украинскую государственность. Относимся к украинскому народу как к равному", – заявил Крамаренко."Главное – это то, что я бы назвал нормализацией конфликта, введением его в традиционные двусторонние рамки", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский внезапно согласился на переговоры в Стамбуле — в материале Анны Черкасовой "Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТО".
https://ukraina.ru/20250725/somaliyskiy-variant-novaya-ruina-i-fashisty-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-mrachnom-buduschem-strany-1065891291.html
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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, украина.ру, нато, джейк салливан, саудовская аравия, переговоры, новости переговоров, дипломатия, дипломаты, конфликт, война, война на украине
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Украина.ру, НАТО, Джейк Салливан, Саудовская Аравия, переговоры, новости переговоров, дипломатия, дипломаты, конфликт, война, война на Украине

Александр Крамаренко: Конфликт на Украине возвращается в двусторонний формат

20:51 25.07.2025 (обновлено: 21:00 25.07.2025)
 
© Фото : POOL / Перейти в фотобанкТретий раунд переговоров России и Украины
Третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : POOL
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Дипломатическое противостояние вокруг украинского конфликта постепенно возвращается к классическому двустороннему формату, что открывает новые возможности для урегулирования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
Крамаренко отметил, что первоначальные попытки Запада представить ситуацию как глобальное противостояние с Россией провалились. "Создавались разного рода коалиции порядка 70 государств, которые пытались навязать России свои условия", – напомнил он.
Особое внимание дипломат уделил провалу июльской 2023 года конференции в Саудовской Аравии. "Джейк Салливан не скрывал, что там ожидали поражения России и подписания "Версальского мира" – ничего у них не получилось", – подчеркнул посол.
По его словам, сейчас конфликт входит в нормальное переговорное русло. "Мы не отрицаем украинскую государственность. Относимся к украинскому народу как к равному", – заявил Крамаренко.
"Главное – это то, что я бы назвал нормализацией конфликта, введением его в традиционные двусторонние рамки", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону" на сайте Украина.ру.
О том, почему Зеленский внезапно согласился на переговоры в Стамбуле — в материале Анны Черкасовой "Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТО".
Эксперты - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
06:48
"Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны В украинском экспертном сообществе обсуждают превращение демократии в "демократуру" и думают над тем, когда уйдёт Зеленский и реальна ли остановка конфликта уже в сентябре.
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