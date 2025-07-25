https://ukraina.ru/20250725/aleksandr-kramarenko-konflikt-na-ukraine-vozvraschaetsya-v-dvustoronniy-format-1065963830.html

Александр Крамаренко: Конфликт на Украине возвращается в двусторонний формат

Александр Крамаренко: Конфликт на Украине возвращается в двусторонний формат - 25.07.2025 Украина.ру

Александр Крамаренко: Конфликт на Украине возвращается в двусторонний формат

Дипломатическое противостояние вокруг украинского конфликта постепенно возвращается к классическому двустороннему формату, что открывает новые возможности для урегулирования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко

2025-07-25T20:51

2025-07-25T20:51

2025-07-25T21:00

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Крамаренко отметил, что первоначальные попытки Запада представить ситуацию как глобальное противостояние с Россией провалились. "Создавались разного рода коалиции порядка 70 государств, которые пытались навязать России свои условия", – напомнил он.Особое внимание дипломат уделил провалу июльской 2023 года конференции в Саудовской Аравии. "Джейк Салливан не скрывал, что там ожидали поражения России и подписания "Версальского мира" – ничего у них не получилось", – подчеркнул посол.По его словам, сейчас конфликт входит в нормальное переговорное русло. "Мы не отрицаем украинскую государственность. Относимся к украинскому народу как к равному", – заявил Крамаренко."Главное – это то, что я бы назвал нормализацией конфликта, введением его в традиционные двусторонние рамки", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский внезапно согласился на переговоры в Стамбуле — в материале Анны Черкасовой "Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТО".

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